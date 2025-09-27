Тесты Уехавшая Пугачева не смогла больше молчать Игры Сонник

Вечная усталость и тяга к сладкому: врач назвал 6 скрытых признаков дефицита железа у женщин

Вечная усталость и тяга к сладкому: врач назвал 6 скрытых признаков дефицита железа у женщин
112

Вы спите по 8 часов, но просыпаетесь уже разбитой? Большинство женщин списывают это на стресс, загруженность на работе или плохую погоду. Но врачи предупреждают: за этими привычными жалобами может скрываться не просто усталость, а железодефицитная анемия – состояние, которое нельзя игнорировать.

Разбираемся, какие неочевидные сигналы подает ваш организм, когда ему катастрофически не хватает железа.

Почему железо так важно и почему женщины в группе риска?

Если говорить просто, железо — это главный компонент гемоглобина, белка в наших эритроцитах. А гемоглобин — это своего рода "кислородное такси". Он захватывает кислород в легких и развозит его по всем клеткам нашего тела.

Когда железа мало, "такси" становится меньше. Клетки, особенно клетки мозга и мышц, начинают испытывать кислородное голодание. Отсюда и возникает тотальная слабость, апатия и туман в голове.

Женщины страдают от дефицита железа в разы чаще мужчин из-за ежемесячных кровопотерь, беременности, родов и периода лактации.

6 скрытых признаков, на которые пора обратить внимание

По словам терапевтов, многие симптомы дефицита железа настолько неспецифичны, что их годами принимают за что-то другое. Проверьте, нет ли у вас этих признаков.

1. Хроническая усталость, которая не проходит после отдыха

Это главный и самый частый симптом. Речь идет не об обычной усталости после тяжелого дня, а о состоянии, когда вы чувствуете себя истощенной постоянно. Утром тяжело встать с кровати, днем невозможно сконцентрироваться, а вечером нет сил даже на просмотр сериала. Это прямой результат кислородного голодания клеток.

2. Странные пищевые пристрастия (тяга ко льду, мелу, запахам)

Вас непреодолимо тянет пожевать лед из стакана с напитком? Нравится запах побелки, бензина или сырой земли? Это не просто причуда, а классический признак железодефицита, который называется "синдром пика". Тяга к сладкому также часто связана с попыткой мозга быстро получить энергию, которой ему не хватает из-за нехватки кислорода.

3. Ломкие ногти и выпадение волос

Волосы стали тусклыми и выпадают больше обычного, а ногти слоятся и на них появились продольные бороздки или ложкообразная форма (койлонихия)? Когда организму не хватает ресурсов, он начинает экономить на "второстепенных" нуждах — красоте волос и ногтей. Кислород и питательные вещества просто не доходят до волосяных фолликулов и ногтевой пластины в нужном объеме.

4. Одышка при малейшей нагрузке

Вы задыхаетесь, поднявшись на второй этаж, хотя раньше легко взбегали на пятый? Вам не хватает воздуха во время быстрой ходьбы? Когда гемоглобина мало, сердце и легкие вынуждены работать с удвоенной силой, чтобы обеспечить организм кислородом. Отсюда и появляется одышка даже при минимальной физической активности, которую многие ошибочно списывают на плохую физическую форму.

5. Постоянно холодные руки и ноги

Если ваши конечности остаются ледяными даже в теплом помещении, это может быть еще одним признаком анемии. При дефиците железа организм переходит в "режим энергосбережения" и направляет кровь, богатую кислородом, в первую очередь к жизненно важным органам (мозгу, сердцу), "обделяя" при этом периферию — руки и ноги.

6. Частые головные боли и головокружение

"Туман" в голове, трудности с концентрацией, мушки перед глазами и частые головные боли — все это прямые следствия недостаточного снабжения мозга кислородом. В некоторых случаях может возникать предобморочное состояние, особенно при резком подъеме.

Что делать, если вы нашли у себя эти симптомы?

Главное правило — не заниматься самодиагностикой и тем более не назначать себе препараты железа "на всякий случай". Его переизбыток не менее опасен, чем недостаток.

  • Обратитесь к врачу. Лучше всего начать с терапевта.
  • Сдайте анализы. Врач, скорее всего, назначит два ключевых анализа:
  • Общий анализ крови (ОАК) — покажет уровень гемоглобина и эритроцитов.
  • Анализ на ферритин — это самый важный показатель! Он отражает запасы железа в организме. Гемоглобин может быть еще в норме, а ферритин — уже на нуле, что говорит о скрытом (латентном) железодефиците.

Следуйте рекомендациям. Только врач может подобрать правильную дозировку и форму препарата железа, а также дать рекомендации по питанию (красное мясо, печень, гречка, бобовые).

Не списывайте свое плохое самочувствие на усталость. Возможно, ваш организм уже давно кричит о помощи, и решение проблемы гораздо проще, чем кажется.

Шоу-бизнес в Telegram

27 сентября 2025, 15:12
Фото: freepik.com
"Медицина обо мне"✓ Надежный источник

По теме

Как победить анемию: простые советы доктора Мясникова о питании, которые должен знать каждый

Интервальное голодание для начинающих: полное руководство, схемы (16/8, 20/4) и меню на неделю

Интервальное голодание для начинающих: полное руководство, схемы (16/8, 20/4) и меню на неделю
Интервальное голодание (ИГ), или фастинг, – один из самых популярных трендов в мире здоровья и фитнеса. Но за модным названием скрывается не очередная сложная диета, а простой и гибкий подход к питанию, который может помочь не только сбросить вес, но и улучшить общее самочувствие. Если вы давно хотели попробовать, но не знали, с чего начать, это руководство для вас.

"Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем

"Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем
Тяжесть в ногах к концу дня, следы от резинки носков на щиколотках, ощущение, что любимая обувь стала тесной… Знакомо? Большинство из нас списывает это на усталость, долгую ходьбу, жару или соленую пищу. Мы поднимаем ноги повыше, отдыхаем, и к утру все вроде бы проходит. Но что, если этот привычный дискомфорт – не просто усталость, а тихий сигнал SOS от вашего сердца? Опытные кардиологи знают: ноги могут рассказать о состоянии нашего "главного мотора" гораздо больше, чем мы думаем.

Что нельзя делать 27 сентября в Воздвижение – история, приметы и традиции

Что нельзя делать 27 сентября в Воздвижение – история, приметы и традиции
В конце сентября верующие отмечают один из значимых православных праздников – Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Этот день, который выпадает на 27 сентября, посвящен обретению креста, на котором был распят Иисус Христос.

Как подготовиться к отопительному сезону в многоквартирном доме – пошаговая инструкция

Как подготовиться к отопительному сезону в многоквартирном доме – пошаговая инструкция
Подготовка к отопительному сезону – это важный процесс, который поможет обеспечить комфорт и тепло в вашем доме в холодные месяцы. Приняв некоторые профилактические меры, вы сможете избежать неприятных ситуаций и снизить затраты на отопление. 1.

Фитнес-тренер дал советы по правильной подготовке к занятиям бегом

Фитнес-тренер дал советы по правильной подготовке к занятиям бегом
Бег – это один из самых доступных и эффективных способов поддержания физической формы. Однако, прежде чем начать заниматься этим видом активности, важно правильно подготовиться.

