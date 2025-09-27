Тесты Уехавшая Пугачева не смогла больше молчать Игры Сонник

Топ новостей недели

Cо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом ВерникаCо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом Верника Врачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столеВрачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столе "Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает “поплывший” овал лица лучше салонных процедур"Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает “поплывший” овал лица лучше салонных процедур Одна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонтОдна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонт

Лента новостей

Суббота 27 сентября

12:30 Интервальное голодание для начинающих: полное руководство, схемы (16/8, 20/4) и меню на неделю 09:21 "Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем 06:17Что нельзя делать 27 сентября в Воздвижение – история, приметы и традиции 03:21Как подготовиться к отопительному сезону в многоквартирном доме – пошаговая инструкция 00:52Фитнес-тренер дал советы по правильной подготовке к занятиям бегом 23:06Куда сходить в Москве: афиша с 28 сентября по 7 октября 21:33Волосы как шелк: десертная маска, от которой они блестят как сумасшедшие 19:08Утренняя перезагрузка: 3 простые привычки, которые омолаживают тело изнутри 18:44Код долголетия взломан? Ученые раскрыли секрет 117-летней женщины, обманувшей старость 17:20Прощайте, "золотистые ретриверы": почему все сходят с ума по загадочным "мужчинам – черным котам" 16:37Почему мы теряем энергию: 5 вещей в вашей прихожей, из-за которых нет сил 15:45Метод 52/17: почему работать по 8 часов без перерыва – прямой путь к выгоранию 15:27Хрущевки: почему в них маленькие кухни и только пять этажей? 14:23Скоропостижно скончался Тигран Кеосаян: трагический финал легенды кино и телевидения 14:06Кошки или собаки: что выбор питомца говорит о личности? 13:46Экономист посоветовал россиянам начинать покупать подарки к Новому году уже сейчас 12:50Россиян призвали не бояться обременения и ипотеки при покупке вторичного жилья 12:35Сердце спортсмена остановилось в 24 года: тайна ухода олимпийского баскетбольного таланта 12:02Избранница Киану Ривза сделала заявление после слухов о тайной свадьбе с актером 11:10Дмитрий Берегуля ушел от Булановой не сам? Что на самом деле произошло за кулисами 11:04Штрафы за нарушения правил выгула животных в Подмосковье превысили 500 тыс. рублей 10:50Тест: разгадайте эту хитрую математическую задачку за 20 секунд 10:19Мужчина сделал ДНК-тест спустя 13 лет брака и узнал о настоящем отце своих детей 10:06Упущенный шанс: как судьба обошлась с вратарем, которого затмевал сам Третьяк 10:04Три знака зодиака, у которых склонность к импульсивным тратам на повседневные мелочи 09:04Филипп Киркоров: причины отсутствия на "Интервидении" и планы на будущее 08:53Терапевт назвала помогающие проснуться упражнения – простые действия снимут сонливость 08:25Эти 4 знака зодиака начнут исцеляться к концу сентября 2025 года 08:03Исследование: выбор напитка – решающий фактор на переговорах 06:34Раскрыта новая схема мошенничества в сфере ЖКХ – аферисты представляться старшими по дому 03:42Развеян популярный миф об эффективном средстве для похудения 03:29Что нельзя делать 26 сентября в Корнилов день – народные приметы и традиции 21:15Никогда не говорите эту фразу, чтобы не прослыть глупцом: так учил нас Омар Хайям 20:18 "Смертельно опасный коктейль": химики назвали 2 чистящих средства, которые нельзя смешивать ни в коем случае 19:21Усталость не причем: 4 скрытых "звоночка", когда ваша нервная система на грани истощения 18:57Спасут любой образ: стилист назвала сумки, которые всегда выглядят дорого 18:10Притягивает бедность: финансовый консультант назвал привычку, от которой нужно немедленно отказаться 18:08Осенние тренды мужских брюк 2025: стиль через ткань и цвет 18:05Ирина Пегова: первое фото с новым избранником 17:21Тест: Как хорошо вы помните сериал Щит и меч? 16:41Стюардесса назвала 5 вещей, которые ни в коем случае нельзя сдавать в багаж – дело не только в краже 16:32На форуме "Мировая атомная неделя" подписан договор купли-продажи "атомных" сертификатов 16:125 фильмов 2025 года с высоким рейтингом 15:34Ваша интуиция "кричит" этими 3 способами, когда вы принимаете неверное решение – научитесь ее слушать 15:03Дневная сонливость: сигналы организма о скрытых проблемах здоровья 13:22Юрист объяснила, почему кассир уговаривает покупателей не брать чек 11:44Дмитрий и Полина Дибровы официально развелись 11:35Новое развитие в деле о мошенничестве с Олегом Газмановым 11:21Прогноз курса рубля: плавное ослабление до 100 рублей в ближайшие три года 11:03Мужчина лишился части дома из-за стаи муравьев – инцидент напомнил фильмы ужасов
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Интервальное голодание для начинающих: полное руководство, схемы (16/8, 20/4) и меню на неделю

Интервальное голодание для начинающих: полное руководство, схемы (16/8, 20/4) и меню на неделю
2

Интервальное голодание (ИГ), или фастинг, – один из самых популярных трендов в мире здоровья и фитнеса. Но за модным названием скрывается не очередная сложная диета, а простой и гибкий подход к питанию, который может помочь не только сбросить вес, но и улучшить общее самочувствие.

Если вы давно хотели попробовать, но не знали, с чего начать, это руководство для вас. Мы простыми словами объясним, что такое ИГ*, разберем самые популярные схемы и дадим готовое меню на неделю, чтобы ваш старт был легким и комфортным.

Что такое интервальное голодание простыми словами?

Представьте, что ваши сутки разделены на два окна: "окно голода" и "пищевое окно".

  • Окно голода: период, когда вы не едите, а только пьете воду, чай или черный кофе без сахара и молока.
  • Пищевое окно: период, когда вы принимаете всю свою дневную норму пищи.

Важно: интервальное голодание — это не про то, что вы едите, а про то, когда вы едите. Это не диета в привычном понимании, а скорее режим питания. Конечно, для лучшего результата в "пищевое окно" стоит придерживаться сбалансированного рациона, а не набрасываться на фастфуд.

Как это работает и в чем польза?

Когда вы не едите в течение длительного времени (более 12 часов), в организме запускаются важные процессы:

  1. Снижается уровень инсулина. Это помогает организму эффективнее сжигать накопленный жир.
  2. Запускается аутофагия. Процесс, при котором клетки "очищаются" от старых и поврежденных компонентов. Ученый Есинори Осуми получил за исследование этого механизма Нобелевскую премию.
  3. Проще контролировать калории. Уместить привычный объем еды в короткий промежуток времени сложнее, что естественным образом приводит к снижению суточной калорийности.

Основные преимущества ИГ:

  • Эффективное снижение веса.
  • Улучшение обмена веществ.
  • Повышение умственной концентрации и энергии.
  • Снижение риска развития некоторых хронических заболеваний.

Самые популярные схемы для начинающих

Новичкам не стоит сразу бросаться в крайности. Начните с самых проверенных и комфортных схем.

1. Схема 16/8 (самая популярная)

Это идеальный вариант для старта.

  • 16 часов — окно голода.
  • 8 часов — пищевое окно.

Как это выглядит на практике? Вы просто пропускаете один прием пищи — чаще всего завтрак. Например, ваше пищевое окно может быть с 12:00 до 20:00. Вы обедаете в 12:00, ужинаете до 20:00, а затем не едите до полудня следующего дня. Этот график легко вписать в социальную жизнь.

2. Схема 20/4 ("Диета воина")

Более продвинутый вариант, который подходит тем, кто уже освоил 16/8.

  • 20 часов — окно голода.
  • 4 часа — пищевое окно.

Как правило, это один большой прием пищи вечером или два небольших. Эта схема требует большей дисциплины и не рекомендуется для новичков.

Что можно пить во время голода?

Это самый частый вопрос. Чтобы не прервать процесс голодания, можно употреблять только напитки с нулевой калорийностью:

  • Вода (обычная, минеральная, с лимоном).
  • Черный кофе (без сахара, молока, сливок).
  • Чай (черный, зеленый, травяной, без сахара).

Забудьте про: соки, газировку, компоты, кофе 3-в-1, чай с сахаром. Любой напиток с калориями прервет ваше голодание.

Готовое меню на неделю по схеме 16/8 (пример)

Это сбалансированный и сытный план питания, который поможет вам легко начать. Пищевое окно: с 12:00 до 20:00.

День неделиПервый прием пищи (12:00-13:00)Второй прием пищи (19:00-20:00)
ПонедельникГречка с куриной грудкой на гриле и большой салат из свежих овощей с оливковым маслом.Омлет из двух яиц со шпинатом и сыром, цельнозерновой тост.
ВторникЗапеченная рыба (треска, лосось) с бурым рисом и брокколи на пару.Большая порция творога (5-9%) с ягодами и горстью орехов.
СредаГустой чечевичный суп, салат из огурцов и помидоров со сметаной.Индейка, тушеная с овощами (кабачок, морковь, лук).
ЧетвергПаста из твердых сортов пшеницы с томатным соусом и мясными фрикадельками.Греческий салат с фетой и оливками.
ПятницаПлов с курицей или говядиной, салат из свежей капусты.Два вареных яйца, авокадо, ломтик слабосоленой рыбы.
СубботаКартофельное пюре с запеченной в духовке куриной голенью и квашеной капустой.Легкий овощной салат, заправленный натуральным йогуртом.
ВоскресеньеДомашние пельмени или борщ со сметаной.Сырники (2-3 шт.) со сметаной (без сахара).

Перекус (если нужен, около 16:00): яблоко, горсть миндаля, натуральный йогурт, банан.

Важные советы для начинающих

  1. Начинайте плавно. Если 16 часов голода кажутся вам пыткой, начните со схемы 12/12, затем перейдите на 14/10 и только потом — на 16/8.
  2. Пейте много воды. Часто мы путаем жажду с голодом. Вода поможет легче переносить периоды голода.
  3. Не переедайте в пищевое окно. Ваша цель — съесть свою дневную норму, а не наверстать упущенное за все время голода.
  4. Слушайте свой организм. Если вы чувствуете сильное головокружение, слабость или тошноту, прекратите голодание.

Кому интервальное голодание может не подойти? (Противопоказания)

Несмотря на пользу, ИГ подходит не всем. Обязательно проконсультируйтесь с врачом, прежде чем начинать, особенно если у вас есть:

  • Сахарный диабет.
  • Проблемы с желудочно-кишечным трактом (гастрит, язва).
  • Расстройства пищевого поведения (РПП) в анамнезе.
  • Недостаточный вес.
  • Беременность или период кормления грудью.

Интервальное голодание — это мощный инструмент для улучшения здоровья, но подходить к нему нужно с умом. Начните с простой схемы 16/8, питайтесь сбалансированно и прислушивайтесь к своему телу — и тогда результаты вас приятно удивят.

* Организация запрещена на территории РФ

Шоу-бизнес в Telegram

27 сентября 2025, 12:30
Фото: freepik.com
"КП"✓ Надежный источник

По теме

Новое исследование помогло найти способ победить навязчивое желание перекусить

"Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем

"Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем
Тяжесть в ногах к концу дня, следы от резинки носков на щиколотках, ощущение, что любимая обувь стала тесной… Знакомо? Большинство из нас списывает это на усталость, долгую ходьбу, жару или соленую пищу. Мы поднимаем ноги повыше, отдыхаем, и к утру все вроде бы проходит. Но что, если этот привычный дискомфорт – не просто усталость, а тихий сигнал SOS от вашего сердца? Опытные кардиологи знают: ноги могут рассказать о состоянии нашего "главного мотора" гораздо больше, чем мы думаем.

Что нельзя делать 27 сентября в Воздвижение – история, приметы и традиции

Что нельзя делать 27 сентября в Воздвижение – история, приметы и традиции
В конце сентября верующие отмечают один из значимых православных праздников – Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Этот день, который выпадает на 27 сентября, посвящен обретению креста, на котором был распят Иисус Христос.

Как подготовиться к отопительному сезону в многоквартирном доме – пошаговая инструкция

Как подготовиться к отопительному сезону в многоквартирном доме – пошаговая инструкция
Подготовка к отопительному сезону – это важный процесс, который поможет обеспечить комфорт и тепло в вашем доме в холодные месяцы. Приняв некоторые профилактические меры, вы сможете избежать неприятных ситуаций и снизить затраты на отопление. 1.

Фитнес-тренер дал советы по правильной подготовке к занятиям бегом

Фитнес-тренер дал советы по правильной подготовке к занятиям бегом
Бег – это один из самых доступных и эффективных способов поддержания физической формы. Однако, прежде чем начать заниматься этим видом активности, важно правильно подготовиться.

Волосы как шелк: десертная маска, от которой они блестят как сумасшедшие

Волосы как шелк: десертная маска, от которой они блестят как сумасшедшие
Мечта о волосах, как в рекламе – гладких, струящихся и ловящих каждый лучик света, – знакома многим. В погоне за этим идеалом скупаются спреи для блеска, масла и "жидкие шелка", которые часто дают лишь один результат: утяжеленные, безжизненные пряди. Но что, если самый мощный эликсир для зеркального сияния — это не продукт химической промышленности, а своего рода тропический смузи, который можно приготовить за 5 минут на собственной кухне?Сложные рецепты можно отложить в сторону.

Выбор читателей

26/09ПтнИсследование: выбор напитка – решающий фактор на переговорах 26/09ПтнМужчина сделал ДНК-тест спустя 13 лет брака и узнал о настоящем отце своих детей 25/09ЧтвИрина Пегова: первое фото с новым избранником 26/09ПтнСкоропостижно скончался Тигран Кеосаян: трагический финал легенды кино и телевидения 26/09ПтнЭти 4 знака зодиака начнут исцеляться к концу сентября 2025 года 25/09ЧтвЮрист объяснила, почему кассир уговаривает покупателей не брать чек