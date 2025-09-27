Тесты Уехавшая Пугачева не смогла больше молчать Игры Сонник

09:21 "Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем 06:17Что нельзя делать 27 сентября в Воздвижение – история, приметы и традиции 03:21Как подготовиться к отопительному сезону в многоквартирном доме – пошаговая инструкция 00:52Фитнес-тренер дал советы по правильной подготовке к занятиям бегом 23:06Куда сходить в Москве: афиша с 28 сентября по 7 октября 21:33Волосы как шелк: десертная маска, от которой они блестят как сумасшедшие 19:08Утренняя перезагрузка: 3 простые привычки, которые омолаживают тело изнутри 18:44Код долголетия взломан? Ученые раскрыли секрет 117-летней женщины, обманувшей старость 17:20Прощайте, "золотистые ретриверы": почему все сходят с ума по загадочным "мужчинам – черным котам" 16:37Почему мы теряем энергию: 5 вещей в вашей прихожей, из-за которых нет сил 15:45Метод 52/17: почему работать по 8 часов без перерыва – прямой путь к выгоранию 15:27Хрущевки: почему в них маленькие кухни и только пять этажей? 14:23Скоропостижно скончался Тигран Кеосаян: трагический финал легенды кино и телевидения 14:06Кошки или собаки: что выбор питомца говорит о личности? 13:46Экономист посоветовал россиянам начинать покупать подарки к Новому году уже сейчас 12:50Россиян призвали не бояться обременения и ипотеки при покупке вторичного жилья 12:35Сердце спортсмена остановилось в 24 года: тайна ухода олимпийского баскетбольного таланта 12:02Избранница Киану Ривза сделала заявление после слухов о тайной свадьбе с актером 11:10Дмитрий Берегуля ушел от Булановой не сам? Что на самом деле произошло за кулисами 11:04Штрафы за нарушения правил выгула животных в Подмосковье превысили 500 тыс. рублей 10:50Тест: разгадайте эту хитрую математическую задачку за 20 секунд 10:19Мужчина сделал ДНК-тест спустя 13 лет брака и узнал о настоящем отце своих детей 10:06Упущенный шанс: как судьба обошлась с вратарем, которого затмевал сам Третьяк 10:04Три знака зодиака, у которых склонность к импульсивным тратам на повседневные мелочи 09:04Филипп Киркоров: причины отсутствия на "Интервидении" и планы на будущее 08:53Терапевт назвала помогающие проснуться упражнения – простые действия снимут сонливость 08:25Эти 4 знака зодиака начнут исцеляться к концу сентября 2025 года 08:03Исследование: выбор напитка – решающий фактор на переговорах 06:34Раскрыта новая схема мошенничества в сфере ЖКХ – аферисты представляться старшими по дому 03:42Развеян популярный миф об эффективном средстве для похудения 03:29Что нельзя делать 26 сентября в Корнилов день – народные приметы и традиции 21:15Никогда не говорите эту фразу, чтобы не прослыть глупцом: так учил нас Омар Хайям 20:18 "Смертельно опасный коктейль": химики назвали 2 чистящих средства, которые нельзя смешивать ни в коем случае 19:21Усталость не причем: 4 скрытых "звоночка", когда ваша нервная система на грани истощения 18:57Спасут любой образ: стилист назвала сумки, которые всегда выглядят дорого 18:10Притягивает бедность: финансовый консультант назвал привычку, от которой нужно немедленно отказаться 18:08Осенние тренды мужских брюк 2025: стиль через ткань и цвет 18:05Ирина Пегова: первое фото с новым избранником 17:21Тест: Как хорошо вы помните сериал Щит и меч? 16:41Стюардесса назвала 5 вещей, которые ни в коем случае нельзя сдавать в багаж – дело не только в краже 16:32На форуме "Мировая атомная неделя" подписан договор купли-продажи "атомных" сертификатов 16:125 фильмов 2025 года с высоким рейтингом 15:34Ваша интуиция "кричит" этими 3 способами, когда вы принимаете неверное решение – научитесь ее слушать 15:03Дневная сонливость: сигналы организма о скрытых проблемах здоровья 13:22Юрист объяснила, почему кассир уговаривает покупателей не брать чек 11:44Дмитрий и Полина Дибровы официально развелись 11:35Новое развитие в деле о мошенничестве с Олегом Газмановым 11:21Прогноз курса рубля: плавное ослабление до 100 рублей в ближайшие три года 11:03Мужчина лишился части дома из-за стаи муравьев – инцидент напомнил фильмы ужасов 10:16Когда подросткам стоит начинать использовать крем для лица: рекомендации дерматолога
"Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем

212

Тяжесть в ногах к концу дня, следы от резинки носков на щиколотках, ощущение, что любимая обувь стала тесной… Знакомо? Большинство из нас списывает это на усталость, долгую ходьбу, жару или соленую пищу. Мы поднимаем ноги повыше, отдыхаем, и к утру все вроде бы проходит. Но что, если этот привычный дискомфорт – не просто усталость, а тихий сигнал SOS от вашего сердца?

Опытные кардиологи знают: ноги могут рассказать о состоянии нашего "главного мотора" гораздо больше, чем мы думаем. И есть один неочевидный симптом, который люди упорно игнорируют, рискуя упустить начало серьезного заболевания.

Главный "тихий" симптом: симметричные отеки

Речь идет об отеках. Но не о тех, что появляются на одной ноге после ушиба или на обеих после 10-часового перелета. Тревожный звоночек, указывающий на возможные проблемы с сердцем, — это постоянные, симметричные отеки на обеих ногах, которые не проходят полностью даже после ночного отдыха.

Как это выглядит:

  • Сначала отеки появляются к вечеру в области лодыжек и стоп.
  • Вы можете заметить, что после снятия носков на коже остается глубокий след, который долго не проходит.
  • Если нажать пальцем на кожу в области кости на голени, образуется ямка, которая медленно выравнивается. В медицине это называется "пастозность".
  • Со временем, если проблему игнорировать, отеки могут подниматься выше — на голени и даже бедра.

Какая связь между сердцем и ногами? Объясняем просто

Чтобы понять, почему слабое сердце вызывает отеки в ногах, представьте, что наше сердце — это мощный насос. Его задача — качать кровь по всему организму.

  1. Насос ослабевает. Когда сердце по какой-то причине ослабевает (например, из-за ишемической болезни, последствий инфаркта или гипертонии), оно перестает справляться со своей работой на 100%. Оно не может с нужной силой выталкивать кровь в артерии.
  2. Возникает "затор". Из-за этого в венах, по которым кровь возвращается к сердцу, образуется своего рода "пробка". Давление в венозной системе повышается.
  3. Жидкость "просачивается". Под действием этого повышенного давления и силы тяжести жидкая часть крови начинает "просачиваться" сквозь стенки сосудов в окружающие ткани. Поскольку ноги — самая нижняя точка нашего тела, именно там жидкость и скапливается в первую очередь.

Так и появляются "сердечные" отеки. Это не просто косметический дефект, а физическое проявление того, что ваше сердце не справляется с нагрузкой.

Как отличить "сердечные" отеки от "обычных"?

Это ключевой вопрос. Чтобы не паниковать зря, обратите внимание на несколько характерных признаков.

ПризнакОбычные отеки (усталость, жара)"Сердечные" отеки (повод для беспокойства)
СимметрияМогут быть на одной или обеих ногах.Всегда на обеих ногах, примерно одинаковые.
Время появленияПоявляются к вечеру, после нагрузки.Появляются к вечеру, но не проходят полностью к утру.
Состояние кожиКожа обычно теплая, обычного цвета.Кожа на месте отека часто прохладная, бледная, с синюшным оттенком.
Сопутствующие симптомыОбычно их нет.Часто сопровождаются одышкой (особенно при ходьбе или в положении лежа), быстрой утомляемостью, головокружением.

Что делать, если вы заметили у себя эти признаки?

  • Без паники. Отеки — это не инфаркт. Это симптом, который требует внимания и диагностики, но не экстренных мер.
  • Никакого самолечения. Категорически нельзя самостоятельно назначать себе мочегонные препараты! Это может быть опасно, так как вымывает из организма калий и магний, необходимые для работы сердца, и смазывает клиническую картину для врача.
  • Запишитесь к врачу. Ваш первый шаг — визит к терапевту. Опишите ему все симптомы: когда появляются отеки, что еще вас беспокоит (одышка, усталость). Врач проведет первичный осмотр и, скорее всего, направит вас к кардиологу и на обследования (ЭКГ, УЗИ сердца).

Наш организм — умная система, которая всегда посылает нам сигналы о неполадках. Отеки на ногах — один из таких "тихих", но очень настойчивых сигналов. Перестаньте махать на них рукой и списывать все на усталость. Внимательное отношение к этому симптому может помочь вовремя обнаружить проблему с сердцем и начать лечение, сохранив ваше здоровье и качество жизни на долгие годы.

27 сентября 2025, 09:21
Фото: freepik.com
Что нельзя делать 27 сентября в Воздвижение – история, приметы и традиции

В конце сентября верующие отмечают один из значимых православных праздников – Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Этот день, который выпадает на 27 сентября, посвящен обретению креста, на котором был распят Иисус Христос.

Как подготовиться к отопительному сезону в многоквартирном доме – пошаговая инструкция

Подготовка к отопительному сезону – это важный процесс, который поможет обеспечить комфорт и тепло в вашем доме в холодные месяцы. Приняв некоторые профилактические меры, вы сможете избежать неприятных ситуаций и снизить затраты на отопление. 1.

Фитнес-тренер дал советы по правильной подготовке к занятиям бегом

Бег – это один из самых доступных и эффективных способов поддержания физической формы. Однако, прежде чем начать заниматься этим видом активности, важно правильно подготовиться.

Волосы как шелк: десертная маска, от которой они блестят как сумасшедшие

Мечта о волосах, как в рекламе – гладких, струящихся и ловящих каждый лучик света, – знакома многим. В погоне за этим идеалом скупаются спреи для блеска, масла и "жидкие шелка", которые часто дают лишь один результат: утяжеленные, безжизненные пряди. Но что, если самый мощный эликсир для зеркального сияния — это не продукт химической промышленности, а своего рода тропический смузи, который можно приготовить за 5 минут на собственной кухне?Сложные рецепты можно отложить в сторону.

Утренняя перезагрузка: 3 простые привычки, которые омолаживают тело изнутри

Утро для многих из нас – это борьба. Борьба с будильником, с силой гравитации, которая тянет обратно в подушку, с туманом в голове. Мы пьем кофе, чтобы проснуться, и наносим на лицо косметику, чтобы скрыть следы этой борьбы. Что, если можно начать день иначе? Что, если вместо того, чтобы "заводить" себя искусственно, можно просто помочь своему организму включиться так, как задумано природой?Забудьте о сложных гаджетах и дорогих добавках.

