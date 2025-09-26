Код долголетия взломан? Ученые раскрыли секрет 117-летней женщины, обманувшей старость

Новое исследование может пролить свет на уникальное сочетание генетики, иммунитета и образа жизни, которое позволило Марии Браньяс Морере не просто жить долго, а жить качественно до самого конца.

В мире, где человечество веками ищет эликсир молодости, история Марии Браньяс Мореры звучит как научная фантастика, ставшая реальностью. Эта испанка прожила 117 лет, пережив две мировые войны, гражданскую войну в Испании и даже пандемию COVID-19. Но самое удивительное не ее возраст, а то, в каком состоянии ее организм подошел к этому рубежу.

После ее смерти международная группа ученых провела комплексное исследование, результаты которого, опубликованные в престижном журнале Cell Reports Medicine, заставляют по-новому взглянуть на процессы старения.

"Учитесь на моем примере"

"Изучите меня, учитесь на моем примере", — завещала Морера исследователям, словно понимая, что ее тело хранит ответы на важнейшие вопросы геронтологии.

И ученые последовали ее совету. Главный автор исследования, Манэль Эстеллер, и его команда из почти 40 специалистов из 20 институтов получили уникальную возможность заглянуть "под капот" организма, который успешно сопротивлялся времени.

Результаты оказались ошеломляющими. Анализ показал, что биологический возраст Марии был на 23 года меньше ее фактического. Проще говоря, ее клетки и системы функционировали так, как у человека, который был на несколько десятилетий моложе.

Три кита долголетия: гены, иммунитет и микробиом

Так в чем же заключался ее секрет? Ученые выделили три ключевых фактора, которые работали в синергии:

Уникальная генетика и мощные митохондрии. Анализ показал, что у Мореры была исключительная функция митохондрий — "энергетических станций" наших клеток. Ее артерии были идеально чистыми, без малейших признаков атеросклероза, что является редкостью даже для гораздо более молодых людей.

Феноменально стойкий иммунитет. Интересно, что теломеры (концевые участки хромосом, которые укорачиваются с возрастом) у Марии были очень короткими, что обычно является маркером старения. Однако ее иммунная система работала с эффективностью молодого организма, блестяще компенсируя этот фактор. Именно этот мощный иммунный ответ позволил ей перенести COVID-19 в 113 лет в легкой форме.

"Молодой" кишечник. Микробиом кишечника долгожительницы соответствовал показателям здорового молодого человека. Это подчеркивает растущую роль здоровья кишечника в общем благополучии и замедлении процессов старения.

Более того, так называемые "эпигенетические часы", которые измеряют старение на уровне изменений ДНК, показали возраст 93–94 лет, когда Марии было уже 116. Ее организм буквально обманывал время на молекулярном уровне.

Не только гены, но и образ жизни

Однако генетика — лишь часть уравнения. Сама Мария Браньяс Морера была живым примером того, как образ жизни влияет на долголетие. Она всю жизнь придерживалась средиземноморской диеты, богатой оливковым маслом, овощами и рыбой.

Но не менее важными были и другие аспекты: она много общалась с семьей и друзьями, поддерживая социальные связи, и до последних дней сохраняла любознательность, стараясь каждый день узнавать что-то новое.

Что это значит для всех нас?

Хотя исследование посвящено лишь одному, пусть и уникальному, случаю, его выводы имеют огромное значение. Оно наглядно демонстрирует, что старение не обязательно равнозначно болезням и упадку.

История Марии Браньяс Мореры — это не просто рассказ о долгой жизни. Это дорожная карта, показывающая, что исключительное здоровье в преклонном возрасте достижимо. Ее наследие — это научное доказательство того, что секрет долголетия кроется в гармоничном союзе удачных генов и мудрого, осознанного образа жизни. И хотя мы не можем изменить свою генетику, вторая часть этого уравнения — полностью в наших руках.