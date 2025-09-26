Скоропостижно скончался Тигран Кеосаян: трагический финал легенды кино и телевидения

Тесты Уехавшая Пугачева не смогла больше молчать Игры Сонник

Пятница 26 сентября

14:23Скоропостижно скончался Тигран Кеосаян: трагический финал легенды кино и телевидения 14:06Кошки или собаки: что выбор питомца говорит о личности? 13:46Экономист посоветовал россиянам начинать покупать подарки к Новому году уже сейчас 12:50Россиян призвали не бояться обременения и ипотеки при покупке вторичного жилья 12:35Сердце спортсмена остановилось в 24 года: тайна ухода олимпийского баскетбольного таланта 12:02Избранница Киану Ривза сделала заявление после слухов о тайной свадьбе с актером 11:10Дмитрий Берегуля ушел от Булановой не сам? Что на самом деле произошло за кулисами 11:04Штрафы за нарушения правил выгула животных в Подмосковье превысили 500 тыс. рублей 10:50Тест: разгадайте эту хитрую математическую задачку за 20 секунд 10:19Мужчина сделал ДНК-тест спустя 13 лет брака и узнал о настоящем отце своих детей 10:06Упущенный шанс: как судьба обошлась с вратарем, которого затмевал сам Третьяк 10:04Три знака зодиака, у которых склонность к импульсивным тратам на повседневные мелочи 09:04Филипп Киркоров: причины отсутствия на "Интервидении" и планы на будущее 08:53Терапевт назвала помогающие проснуться упражнения – простые действия снимут сонливость 08:25Эти 4 знака зодиака начнут исцеляться к концу сентября 2025 года 08:03Исследование: выбор напитка – решающий фактор на переговорах 06:34Раскрыта новая схема мошенничества в сфере ЖКХ – аферисты представляться старшими по дому 03:42Развеян популярный миф об эффективном средстве для похудения 03:29Что нельзя делать 26 сентября в Корнилов день – народные приметы и традиции 21:15Никогда не говорите эту фразу, чтобы не прослыть глупцом: так учил нас Омар Хайям 20:18 "Смертельно опасный коктейль": химики назвали 2 чистящих средства, которые нельзя смешивать ни в коем случае 19:21Усталость не причем: 4 скрытых "звоночка", когда ваша нервная система на грани истощения 18:57Спасут любой образ: стилист назвала сумки, которые всегда выглядят дорого 18:10Притягивает бедность: финансовый консультант назвал привычку, от которой нужно немедленно отказаться 18:08Осенние тренды мужских брюк 2025: стиль через ткань и цвет 18:05Ирина Пегова: первое фото с новым избранником 17:21Тест: Как хорошо вы помните сериал Щит и меч? 16:41Стюардесса назвала 5 вещей, которые ни в коем случае нельзя сдавать в багаж – дело не только в краже 16:32На форуме "Мировая атомная неделя" подписан договор купли-продажи "атомных" сертификатов 16:125 фильмов 2025 года с высоким рейтингом 15:34Ваша интуиция "кричит" этими 3 способами, когда вы принимаете неверное решение – научитесь ее слушать 15:03Дневная сонливость: сигналы организма о скрытых проблемах здоровья 13:22Юрист объяснила, почему кассир уговаривает покупателей не брать чек 11:44Дмитрий и Полина Дибровы официально развелись 11:35Новое развитие в деле о мошенничестве с Олегом Газмановым 11:21Прогноз курса рубля: плавное ослабление до 100 рублей в ближайшие три года 11:03Мужчина лишился части дома из-за стаи муравьев – инцидент напомнил фильмы ужасов 10:16Когда подросткам стоит начинать использовать крем для лица: рекомендации дерматолога 09:11Эти симптомы появляются за 24 часа до приступа мигрени 09:05Экономист рассказала россиянам о способе сберечь деньги при крахе любой валюты 09:00Ранние сигналы инсульта: различия у мужчин и женщин 06:48Что нельзя делать 25 сентября в день Автонома —приметы, традиции и именины 03:37Развеян распространенный миф о "полезном бокале вина" 00:06Россиянам напомнили о важном праве при заселении в арендованное жилье 20:32"Визуально укорачивают ноги": стилист назвала модель джинсов, которую пора выбросить всем женщинам после 40 19:55Умные люди всегда имеют эту цифру в дате рождения – проверьте свою 18:29Не только за картошкой: 3 неочевидных применения советской авоськи, о которых знали лишь самые хитрые хозяйки 17:44"Держи спину ровно": невролог назвал 1 мышцу, которую нужно тренировать, чтобы навсегда забыть о сутулости 16:59Воздуховоды оцинкованные от AVA Technologies доступны в новых филиалах 16:38Каких людей нельзя пускать в свой дом, даже если это близкие родственники: Харуки Мураками дал мудрый ответ
Скоропостижно скончался Тигран Кеосаян: трагический финал легенды кино и телевидения

Скоропостижно скончался Тигран Кеосаян: трагический финал легенды кино и телевидения
203

Известный кинорежиссер, теле– и радиоведущий Тигран Кеосаян ушел из жизни в ночь на 26 сентября 2025 года, сообщила его супруга, главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Еще в начале января она рассказала, что Кеосаян впал в кому из-за давних проблем с сердцем. Несмотря на усилия врачей, организм не справился, и причиной ухода из жизни, по предварительным данным, стала острая сердечная недостаточность. Симоньян написала в Telegram: "Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю". Все это время она оставалась рядом с мужем, надеясь на чудо, но спасти режиссера не удалось.

Ранние годы и первые шаги в профессии

Тигран Эдмонович Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве, в семье известного советского режиссера Эдмонда Кеосаяна. С детства окружение киноиндустрии формировало мировоззрение будущего мастера. Отец, снявший классические фильмы вроде "Неуловимые мстители", передал сыну любовь к динамичному повествованию и работе с камерой.

После окончания школы Тигран поступил во ВГИК на режиссерский факультет, где учился у мастеров советского кино. Дебют в профессии случился в 1980-х годах: он начал с ассистентских ролей на съемочных площадках, а затем занялся клипмейкингом. В те годы Кеосаян снял музыкальные видео для популярных исполнителей, что помогло развить уникальный стиль – смесь иронии и эмоциональной глубины.

Этапы карьеры в кино

Карьера Тиграна Кеосаяна в полном метре стартовала в 1990-х. Его режиссерский дебют "Бедная Саша" (1997) сразу привлек внимание: мелодрама о любви и предательстве собрала полные залы и получила положительные отзывы критиков. Этот фильм стал визитной карточкой мастера, подчеркнув талант к созданию трогательных историй.

В последующие годы Кеосаян расширил жанровый диапазон. Среди наиболее значимых работ.

  • "Президент и его внучка" (2000) – сатирическая комедия, где политика переплетается с семейными перипетиями, вызвавшая бурные дискуссии.
  • "Ландыш серебристый" (2000) – драма о военной судьбе, номинированная на национальные премии.
  • "Заяц над бездной" (2006) – психологический триллер, где Кеосаян выступил и сценаристом, добавив личный оттенок.
  • "Крымский мост. Сделано с любовью!" (2018) – документально-игровой проект о строительстве моста, сочетающий патриотизм и юмор.

Фильмография режиссера насчитывает более 20 картин, где он часто снимался в эпизодических ролях, придавая им аутентичности. Кеосаян мастерски балансировал между коммерческим успехом и художественным поиском, что сделало его одним из самых востребованных фигур в отечественном кино.

Успехи на телевидении и в журналистике

Помимо большого экрана, Тигран Кеосаян ярко проявил себя на телевидении. С 2000-х он вел авторские программы, где разбирал мировые события с остроумным комментарием. Проект "Международная пилорама" стал хитом: в нем ведущий иронизировал над абсурдными новостями, привлекая аудиторию нестандартным подходом.

Кеосаян сотрудничал с ведущими каналами и создавал контент, который сочетал развлечение и анализ. Его стиль – уверенный, с ноткой сарказма – сделал эфиры запоминающимися. В 2022 году вышла драма "Бессмертные", посвященная событиям молодости режиссера, что подчеркивало его интерес к историческим темам.

Личная жизнь

Тигран Кеосаян строил личную жизнь на принципах поддержки и взаимопонимания. Первый брак с актрисой Аленой Хмельницкой подарил двоих детей – дочь Александру и сына Михаила. Семья часто появлялась на публике, демонстрировала теплые отношения.

В 2010-х Кеосаян встретил Маргариту Симоньян, главного редактора RT. Их союз стал примером гармонии: пара вместе воспитывала общих детей – сына Баграта и дочь Марию. Симоньян неоднократно подчеркивала роль мужа в семейных делах, отмечая его роль опоры.

Наследие Тиграна Кеосаяна

Тигран Кеосаян ушел, но оставил после себя богатое творческое наследие. Его фильмы продолжают показывать по телевидению, а проекты на ТВ вдохновляют новые поколения журналистов. Заслуженный артист Российской Федерации получил признание за вклад в культуру: от номинаций на "Нику" до любви зрителей.

Вспоминая Кеосаяна, стоит отметить, как он умел превращать повседневность в искусство. Его работы напоминают о ценности искренности и стойкости перед лицом вызовов. Российский кинематограф потерял яркую личность, но вклад Тиграна Кеосаяна в него останется вечным.

Шоу-бизнес в Telegram

26 сентября 2025, 14:23
Фото: YouTube
Телеграм-канал: Маргарита Симоньян✓ Надежный источник

Кошки или собаки: что выбор питомца говорит о личности?

Кошки или собаки: что выбор питомца говорит о личности?
Выбор домашнего животного – это отражение характера, привычек и даже мировоззрения. Психологические исследования и культурные наблюдения показывают: предпочтение кошек или собак связано с типом привязанности, образом жизни и особенностями темперамента. Психология выбора: кошки, собаки и тип привязанности Психологи давно изучают связь между выбором питомца и типом привязанности — концепцией, описывающей, как люди строят отношения.

Экономист посоветовал россиянам начинать покупать подарки к Новому году уже сейчас

Экономист посоветовал россиянам начинать покупать подарки к Новому году уже сейчас
С приближением Нового года многие россияне начинают задумываться о подарках для близких и друзей. Экономист Михаил Беляев советует не откладывать покупку на последний момент и делится полезными рекомендациями по выгодному приобретению новогодних подарков. Беляев подчеркнул, что начинать покупать подарки можно уже сейчас.

Россиян призвали не бояться обременения и ипотеки при покупке вторичного жилья

Россиян призвали не бояться обременения и ипотеки при покупке вторичного жилья
Приобретение недвижимости – это важный шаг в жизни каждого человека. Однако на вторичном рынке жилья россияне часто испытывают страхи и опасения, связанные с возможными обременениями, ипотекой и долговыми обязательствами.

Сердце спортсмена остановилось в 24 года: тайна ухода олимпийского баскетбольного таланта

Сердце спортсмена остановилось в 24 года: тайна ухода олимпийского баскетбольного таланта
Золотая медаль Олимпиады-1988 в Сеуле, завоеванная в 23 года центровым сборной СССР и ЦСКА, казалась не кульминацией, а лишь стартом пути, полного триумфов. Специалисты уверены, что этот игрок с ростом 215 сантиметров и весом 120 килограммов мог бы войти в Зал славы НБА. Но внезапная трагедия оборвала все надежды, оставив после себя лишь эхо таланта и вихрь слухов, которые до сих пор будоражат болельщиков. Тени на Калужской заставе Ранним утром 7 сентября 1989 года в Москве, у выхода из тоннеля на Калужской заставе, "Жигули" седьмой модели под управлением Валерия Гоборова врезались на полной скорости в бетонное ограждение неподалеку от стелы Юрию Гагарину.

Избранница Киану Ривза сделала заявление после слухов о тайной свадьбе с актером

Избранница Киану Ривза сделала заявление после слухов о тайной свадьбе с актером
Слухи о тайной свадьбе подогрели интерес общественности к личной жизни Киану Ривза и его партнерши Александры Грант. Эти спекуляции, запущенные зарубежными таблоидами, утверждали, что пара связала себя узами брака во время летнего путешествия по Европе.

