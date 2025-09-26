Кошки или собаки: что выбор питомца говорит о личности?

Тесты Уехавшая Пугачева не смогла больше молчать Игры Сонник

Врачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столе
"Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает "поплывший" овал лица лучше салонных процедур
Одна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонт

Пятница 26 сентября

14:06Кошки или собаки: что выбор питомца говорит о личности? 13:46Экономист посоветовал россиянам начинать покупать подарки к Новому году уже сейчас 12:50Россиян призвали не бояться обременения и ипотеки при покупке вторичного жилья 12:35Сердце спортсмена остановилось в 24 года: тайна ухода олимпийского баскетбольного таланта 12:02Избранница Киану Ривза сделала заявление после слухов о тайной свадьбе с актером 11:10Дмитрий Берегуля ушел от Булановой не сам? Что на самом деле произошло за кулисами 11:04Штрафы за нарушения правил выгула животных в Подмосковье превысили 500 тыс. рублей 10:50Тест: разгадайте эту хитрую математическую задачку за 20 секунд 10:19Мужчина сделал ДНК-тест спустя 13 лет брака и узнал о настоящем отце своих детей 10:06Упущенный шанс: как судьба обошлась с вратарем, которого затмевал сам Третьяк 10:04Три знака зодиака, у которых склонность к импульсивным тратам на повседневные мелочи 09:04Филипп Киркоров: причины отсутствия на "Интервидении" и планы на будущее 08:53Терапевт назвала помогающие проснуться упражнения – простые действия снимут сонливость 08:25Эти 4 знака зодиака начнут исцеляться к концу сентября 2025 года 08:03Исследование: выбор напитка – решающий фактор на переговорах 06:34Раскрыта новая схема мошенничества в сфере ЖКХ – аферисты представляться старшими по дому 03:42Развеян популярный миф об эффективном средстве для похудения 03:29Что нельзя делать 26 сентября в Корнилов день – народные приметы и традиции 21:15Никогда не говорите эту фразу, чтобы не прослыть глупцом: так учил нас Омар Хайям 20:18 "Смертельно опасный коктейль": химики назвали 2 чистящих средства, которые нельзя смешивать ни в коем случае 19:21Усталость не причем: 4 скрытых "звоночка", когда ваша нервная система на грани истощения 18:57Спасут любой образ: стилист назвала сумки, которые всегда выглядят дорого 18:10Притягивает бедность: финансовый консультант назвал привычку, от которой нужно немедленно отказаться 18:08Осенние тренды мужских брюк 2025: стиль через ткань и цвет 18:05Ирина Пегова: первое фото с новым избранником 17:21Тест: Как хорошо вы помните сериал Щит и меч? 16:41Стюардесса назвала 5 вещей, которые ни в коем случае нельзя сдавать в багаж – дело не только в краже 16:32На форуме "Мировая атомная неделя" подписан договор купли-продажи "атомных" сертификатов 16:125 фильмов 2025 года с высоким рейтингом 15:34Ваша интуиция "кричит" этими 3 способами, когда вы принимаете неверное решение – научитесь ее слушать 15:03Дневная сонливость: сигналы организма о скрытых проблемах здоровья 13:22Юрист объяснила, почему кассир уговаривает покупателей не брать чек 11:44Дмитрий и Полина Дибровы официально развелись 11:35Новое развитие в деле о мошенничестве с Олегом Газмановым 11:21Прогноз курса рубля: плавное ослабление до 100 рублей в ближайшие три года 11:03Мужчина лишился части дома из-за стаи муравьев – инцидент напомнил фильмы ужасов 10:16Когда подросткам стоит начинать использовать крем для лица: рекомендации дерматолога 09:11Эти симптомы появляются за 24 часа до приступа мигрени 09:05Экономист рассказала россиянам о способе сберечь деньги при крахе любой валюты 09:00Ранние сигналы инсульта: различия у мужчин и женщин 06:48Что нельзя делать 25 сентября в день Автонома —приметы, традиции и именины 03:37Развеян распространенный миф о "полезном бокале вина" 00:06Россиянам напомнили о важном праве при заселении в арендованное жилье 20:32"Визуально укорачивают ноги": стилист назвала модель джинсов, которую пора выбросить всем женщинам после 40 19:55Умные люди всегда имеют эту цифру в дате рождения – проверьте свою 18:29Не только за картошкой: 3 неочевидных применения советской авоськи, о которых знали лишь самые хитрые хозяйки 17:44"Держи спину ровно": невролог назвал 1 мышцу, которую нужно тренировать, чтобы навсегда забыть о сутулости 16:59Воздуховоды оцинкованные от AVA Technologies доступны в новых филиалах 16:38Каких людей нельзя пускать в свой дом, даже если это близкие родственники: Харуки Мураками дал мудрый ответ 16:16Эти 5 повседневных привычек способны обратить вспять старение
Кошки или собаки: что выбор питомца говорит о личности?

4

Выбор домашнего животного – это отражение характера, привычек и даже мировоззрения. Психологические исследования и культурные наблюдения показывают: предпочтение кошек или собак связано с типом привязанности, образом жизни и особенностями темперамента.

Психология выбора: кошки, собаки и тип привязанности

Психологи давно изучают связь между выбором питомца и типом привязанности — концепцией, описывающей, как люди строят отношения. Собаки и кошки, с их разным поведением, привлекают людей с определенными эмоциональными потребностями.

  • Любители собак: склонны искать надежность и эмоциональную близость. Собаки, как верные спутники, предлагают постоянное присутствие и поддержку, что отвечает потребностям людей с надежным типом привязанности.
  • Любители кошек: ценят независимость и ненавязчивые отношения. Кошки, с их автономным характером, привлекают тех, кто предпочитает уважение к личным границам и избегающий тип привязанности.

Исторически сложилось мнение, что в XIX веке кошки ассоциировались с художниками и философами, а собаки — с военными и политиками. Современные исследования подтверждают: в этих стереотипах есть доля истины, связанная с психологическими чертами владельцев.

Образ жизни собачников и кошатников

Различия в уходе за питомцами формируют привычки их владельцев, отражая их подход к жизни.

  • Собаки и дисциплина: уход за собакой требует строгого расписания — прогулки, кормление, тренировки. Это делает владельцев собак более организованными, склонными к порядку и дисциплине. Регулярные прогулки формируют привычку к рутине, сравнимую с ежедневными физическими упражнениями.
  • Кошки и гибкость: кошки почти не зависят от расписания, позволяя хозяевам жить в более свободной и даже хаотичной среде. Такие люди часто ценят спонтанность, импровизацию и творческий подход к жизни.

Кто выбирает кошек, а кто — собак?

Исследования показывают связь между выбором питомца и типом личности, особенно в спектре интроверсии и экстраверсии.

  • Собачники — экстраверты: владельцы собак чаще открыты, общительны и ориентированы на командную работу. Они наслаждаются социальной активностью и ценят одобрение окружающих.
  • Кошатники — интроверты: любители кошек склонны к уединению, наслаждаются временем наедине с собой, погружением в книги, искусство или размышления.

Однако границы не абсолютны. Среди кошатников встречаются экстраверты, а среди собачников — интроверты. Главное, что питомцы помогают реализовать ключевые потребности: социальную активность или личное пространство.

Что выбор питомца говорит о характере?

Кошатники: творческие, любопытные, ценят уединение, но способны к общению, когда это необходимо. Их независимость и интуиция позволяют строить глубокие связи постепенно.

Собачники: энергичные, ориентированы на социум, предпочитают структуру и стабильность. Им приносят радость совместные занятия и чувство принадлежности к группе.

Независимо от предпочтений, выбор питомца — это отражение внутреннего мира. Кошки и собаки, каждый по-своему, становятся не просто компаньонами, а помощниками в реализации важных жизненных ценностей.

26 сентября 2025, 14:06
Фото: Freepik
hi-news.ru✓ Надежный источник

Не только от счастья: ветеринар назвал 5 причин, почему кошка мурлычет

Штрафы за нарушения правил выгула животных в Подмосковье превысили 500 тыс. рублей

Экономист посоветовал россиянам начинать покупать подарки к Новому году уже сейчас

Экономист посоветовал россиянам начинать покупать подарки к Новому году уже сейчас
С приближением Нового года многие россияне начинают задумываться о подарках для близких и друзей. Экономист Михаил Беляев советует не откладывать покупку на последний момент и делится полезными рекомендациями по выгодному приобретению новогодних подарков. Беляев подчеркнул, что начинать покупать подарки можно уже сейчас.

Россиян призвали не бояться обременения и ипотеки при покупке вторичного жилья

Россиян призвали не бояться обременения и ипотеки при покупке вторичного жилья
Приобретение недвижимости – это важный шаг в жизни каждого человека. Однако на вторичном рынке жилья россияне часто испытывают страхи и опасения, связанные с возможными обременениями, ипотекой и долговыми обязательствами.

Сердце спортсмена остановилось в 24 года: тайна ухода олимпийского баскетбольного таланта

Сердце спортсмена остановилось в 24 года: тайна ухода олимпийского баскетбольного таланта
Золотая медаль Олимпиады-1988 в Сеуле, завоеванная в 23 года центровым сборной СССР и ЦСКА, казалась не кульминацией, а лишь стартом пути, полного триумфов. Специалисты уверены, что этот игрок с ростом 215 сантиметров и весом 120 килограммов мог бы войти в Зал славы НБА. Но внезапная трагедия оборвала все надежды, оставив после себя лишь эхо таланта и вихрь слухов, которые до сих пор будоражат болельщиков. Тени на Калужской заставе Ранним утром 7 сентября 1989 года в Москве, у выхода из тоннеля на Калужской заставе, "Жигули" седьмой модели под управлением Валерия Гоборова врезались на полной скорости в бетонное ограждение неподалеку от стелы Юрию Гагарину.

Избранница Киану Ривза сделала заявление после слухов о тайной свадьбе с актером

Избранница Киану Ривза сделала заявление после слухов о тайной свадьбе с актером
Слухи о тайной свадьбе подогрели интерес общественности к личной жизни Киану Ривза и его партнерши Александры Грант. Эти спекуляции, запущенные зарубежными таблоидами, утверждали, что пара связала себя узами брака во время летнего путешествия по Европе.

Дмитрий Берегуля ушел от Булановой не сам? Что на самом деле произошло за кулисами

Дмитрий Берегуля ушел от Булановой не сам? Что на самом деле произошло за кулисами
В шоу-бизнесе изменения в составе артистов всегда вызывают интерес публики, особенно когда речь идет о фигурах, ставших настоящими мемами. Недавний уход танцора Дмитрия Берегули из команды Татьяны Булановой стал одной из главных тем обсуждений в сентябре 2025 года. Этот шаг повлиял не только на гастрольный график певицы, но и на ожидания фанатов, привыкших к ярким номерам с участием "короля скуфкора".

26/09ПтнИсследование: выбор напитка – решающий фактор на переговорах 24/09Срд"Визуально укорачивают ноги": стилист назвала модель джинсов, которую пора выбросить всем женщинам после 40 25/09ЧтвИрина Пегова: первое фото с новым избранником 24/09СрдУмные люди всегда имеют эту цифру в дате рождения – проверьте свою 24/09СрдКаких людей нельзя пускать в свой дом, даже если это близкие родственники: Харуки Мураками дал мудрый ответ 24/09Срд"Держи спину ровно": невролог назвал 1 мышцу, которую нужно тренировать, чтобы навсегда забыть о сутулости