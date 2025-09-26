Хрущевки: почему в них маленькие кухни и только пять этажей?

Тесты Уехавшая Пугачева не смогла больше молчать Игры Сонник

Топ новостей недели

Cо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом ВерникаCо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом Верника Врачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столеВрачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столе "Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает “поплывший” овал лица лучше салонных процедур"Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает “поплывший” овал лица лучше салонных процедур Одна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонтОдна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонт

Лента новостей

Пятница 26 сентября

16:37Почему мы теряем энергию: 5 вещей в вашей прихожей, из-за которых нет сил 15:45Метод 52/17: почему работать по 8 часов без перерыва – прямой путь к выгоранию 15:27Хрущевки: почему в них маленькие кухни и только пять этажей? 14:23Скоропостижно скончался Тигран Кеосаян: трагический финал легенды кино и телевидения 14:06Кошки или собаки: что выбор питомца говорит о личности? 13:46Экономист посоветовал россиянам начинать покупать подарки к Новому году уже сейчас 12:50Россиян призвали не бояться обременения и ипотеки при покупке вторичного жилья 12:35Сердце спортсмена остановилось в 24 года: тайна ухода олимпийского баскетбольного таланта 12:02Избранница Киану Ривза сделала заявление после слухов о тайной свадьбе с актером 11:10Дмитрий Берегуля ушел от Булановой не сам? Что на самом деле произошло за кулисами 11:04Штрафы за нарушения правил выгула животных в Подмосковье превысили 500 тыс. рублей 10:50Тест: разгадайте эту хитрую математическую задачку за 20 секунд 10:19Мужчина сделал ДНК-тест спустя 13 лет брака и узнал о настоящем отце своих детей 10:06Упущенный шанс: как судьба обошлась с вратарем, которого затмевал сам Третьяк 10:04Три знака зодиака, у которых склонность к импульсивным тратам на повседневные мелочи 09:04Филипп Киркоров: причины отсутствия на "Интервидении" и планы на будущее 08:53Терапевт назвала помогающие проснуться упражнения – простые действия снимут сонливость 08:25Эти 4 знака зодиака начнут исцеляться к концу сентября 2025 года 08:03Исследование: выбор напитка – решающий фактор на переговорах 06:34Раскрыта новая схема мошенничества в сфере ЖКХ – аферисты представляться старшими по дому 03:42Развеян популярный миф об эффективном средстве для похудения 03:29Что нельзя делать 26 сентября в Корнилов день – народные приметы и традиции 21:15Никогда не говорите эту фразу, чтобы не прослыть глупцом: так учил нас Омар Хайям 20:18 "Смертельно опасный коктейль": химики назвали 2 чистящих средства, которые нельзя смешивать ни в коем случае 19:21Усталость не причем: 4 скрытых "звоночка", когда ваша нервная система на грани истощения 18:57Спасут любой образ: стилист назвала сумки, которые всегда выглядят дорого 18:10Притягивает бедность: финансовый консультант назвал привычку, от которой нужно немедленно отказаться 18:08Осенние тренды мужских брюк 2025: стиль через ткань и цвет 18:05Ирина Пегова: первое фото с новым избранником 17:21Тест: Как хорошо вы помните сериал Щит и меч? 16:41Стюардесса назвала 5 вещей, которые ни в коем случае нельзя сдавать в багаж – дело не только в краже 16:32На форуме "Мировая атомная неделя" подписан договор купли-продажи "атомных" сертификатов 16:125 фильмов 2025 года с высоким рейтингом 15:34Ваша интуиция "кричит" этими 3 способами, когда вы принимаете неверное решение – научитесь ее слушать 15:03Дневная сонливость: сигналы организма о скрытых проблемах здоровья 13:22Юрист объяснила, почему кассир уговаривает покупателей не брать чек 11:44Дмитрий и Полина Дибровы официально развелись 11:35Новое развитие в деле о мошенничестве с Олегом Газмановым 11:21Прогноз курса рубля: плавное ослабление до 100 рублей в ближайшие три года 11:03Мужчина лишился части дома из-за стаи муравьев – инцидент напомнил фильмы ужасов 10:16Когда подросткам стоит начинать использовать крем для лица: рекомендации дерматолога 09:11Эти симптомы появляются за 24 часа до приступа мигрени 09:05Экономист рассказала россиянам о способе сберечь деньги при крахе любой валюты 09:00Ранние сигналы инсульта: различия у мужчин и женщин 06:48Что нельзя делать 25 сентября в день Автонома —приметы, традиции и именины 03:37Развеян распространенный миф о "полезном бокале вина" 00:06Россиянам напомнили о важном праве при заселении в арендованное жилье 20:32"Визуально укорачивают ноги": стилист назвала модель джинсов, которую пора выбросить всем женщинам после 40 19:55Умные люди всегда имеют эту цифру в дате рождения – проверьте свою 18:29Не только за картошкой: 3 неочевидных применения советской авоськи, о которых знали лишь самые хитрые хозяйки
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Хрущевки: почему в них маленькие кухни и только пять этажей?

Хрущевки: почему в них маленькие кухни и только пять этажей?
203

Хрущевки – это целая эпоха советской архитектуры. Их тесные кухни, низкие потолки и строгое количество этажей вызывают вопросы у многих. Почему эти здания проектировались именно так? За простыми решениями стоят продуманные идеи.

Отсутствие лифтов: сознательный выбор

Хрущевки проектировались как пятиэтажные здания не случайно. Пять этажей — это максимальная высота, при которой жильцы могли обходиться без лифта. В 1950–1960-е годы установка и обслуживание лифтов считались дорогостоящими, а массовая застройка требовала экономии. Отказ от лифтов позволял сократить расходы и ускорить возведение домов. Такое решение имело и побочный эффект: ежедневные прогулки по лестницам невольно становились физической нагрузкой для жильцов, что в те времена воспринималось как дополнительная польза.

Тесные кухни: часть большого плана

Кухни в хрущевках площадью 6 м2 кажутся неудобными, но их размер был продуман. Власти СССР считали, что граждане будут чаще питаться в общественных столовых или на предприятиях. Дома предполагалось готовить лишь минимальный набор блюд. Маленькая кухня не была ошибкой архитекторов — это отражало государственную политику, направленную на оптимизацию быта.

Низкие потолки: экономия тепла

Потолки в хрущевках изначально имели высоту 2,5 метра, но в более поздних сериях их снизили до 2,45 метра. Это решение диктовалось экономией: меньший объем помещений требовал меньше затрат на отопление. В условиях холодных советских зим это позволяло сократить расходы на коммунальные услуги, что было важным фактором для массового жилья.

Совмещенные санузлы: упрощение строительства

Многие хрущевки оснащались совмещенными санузлами, что также было частью экономии. Раздельные ванная и туалет требовали больше пространства и сложных инженерных коммуникаций, что увеличивало стоимость строительства. Единое помещение для гигиенических нужд упрощало проект и ускоряло сдачу домов в эксплуатацию.

Балконы: позднее дополнение

Первые хрущевки строились без балконов — это были простые функциональные коробки. Однако жильцы начали жаловаться на нехватку пространства для хранения и сушки белья. В ответ на эти запросы балконы стали включать в проекты более поздних серий. Со временем они превратились в важную часть хрущевок, став местом для цветов, хранения вещей или даже небольших зон отдыха.

Хрущевки — это не просто устаревшие дома, а отражение эпохи, где экономия, массовость и функциональность были приоритетами. Отсутствие лифтов, маленькие кухни, низкие потолки, совмещенные санузлы и позднее добавленные балконы — все это было частью продуманного плана. Эти здания до сих пор служат миллионам людей, напоминая о временах, когда простота и практичность определяли жизнь.

Шоу-бизнес в Telegram

26 сентября 2025, 15:27
Фото: Freepik
hi-news.ru✓ Надежный источник

По теме

Как не лишиться денег и жизненных сил 28 сентября: главные запреты дня Никиты Гусятника, о которых знали наши предки

Сердце спортсмена остановилось в 24 года: тайна ухода олимпийского баскетбольного таланта

Почему мы теряем энергию: 5 вещей в вашей прихожей, из-за которых нет сил

Почему мы теряем энергию: 5 вещей в вашей прихожей, из-за которых нет сил
Порой нам кажется, что дома сам воздух давит, и хочется просто сесть на пол в куртке и ботинках. Говорят, что прихожая — это портал между внешним миром и вашей личной крепостью.

Метод 52/17: почему работать по 8 часов без перерыва – прямой путь к выгоранию

Метод 52/17: почему работать по 8 часов без перерыва – прямой путь к выгоранию
Знакомое чувство? На часах 15:00, до конца рабочего дня еще вечность, а мозг уже превратился в кисель. Взгляд стекленеет, одна и та же строчка в отчете перечитывается в пятый раз, а единственное желание – провалиться в сон прямо на клавиатуре. Мы с детства впитали мантру: "Чтобы добиться успеха, нужно много и усердно работать".

Скоропостижно скончался Тигран Кеосаян: трагический финал легенды кино и телевидения

Скоропостижно скончался Тигран Кеосаян: трагический финал легенды кино и телевидения
Известный кинорежиссер, теле– и радиоведущий Тигран Кеосаян ушел из жизни в ночь на 26 сентября 2025 года, сообщила его супруга, главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Еще в начале января она рассказала, что Кеосаян впал в кому из-за давних проблем с сердцем.

Кошки или собаки: что выбор питомца говорит о личности?

Кошки или собаки: что выбор питомца говорит о личности?
Выбор домашнего животного – это отражение характера, привычек и даже мировоззрения. Психологические исследования и культурные наблюдения показывают: предпочтение кошек или собак связано с типом привязанности, образом жизни и особенностями темперамента. Психология выбора: кошки, собаки и тип привязанности Психологи давно изучают связь между выбором питомца и типом привязанности — концепцией, описывающей, как люди строят отношения.

Экономист посоветовал россиянам начинать покупать подарки к Новому году уже сейчас

Экономист посоветовал россиянам начинать покупать подарки к Новому году уже сейчас
С приближением Нового года многие россияне начинают задумываться о подарках для близких и друзей. Экономист Михаил Беляев советует не откладывать покупку на последний момент и делится полезными рекомендациями по выгодному приобретению новогодних подарков. Беляев подчеркнул, что начинать покупать подарки можно уже сейчас.

Выбор читателей

26/09ПтнИсследование: выбор напитка – решающий фактор на переговорах 24/09Срд"Визуально укорачивают ноги": стилист назвала модель джинсов, которую пора выбросить всем женщинам после 40 25/09ЧтвИрина Пегова: первое фото с новым избранником 24/09СрдУмные люди всегда имеют эту цифру в дате рождения – проверьте свою 24/09Срд"Держи спину ровно": невролог назвал 1 мышцу, которую нужно тренировать, чтобы навсегда забыть о сутулости 26/09ПтнМужчина сделал ДНК-тест спустя 13 лет брака и узнал о настоящем отце своих детей