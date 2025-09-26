Экономист посоветовал россиянам начинать покупать подарки к Новому году уже сейчас

С приближением Нового года многие россияне начинают задумываться о подарках для близких и друзей. Экономист Михаил Беляев советует не откладывать покупку на последний момент и делится полезными рекомендациями по выгодному приобретению новогодних подарков.

Беляев подчеркнул, что начинать покупать подарки можно уже сейчас. Это позволит избежать стресса в преддверии праздника и даст возможность тщательно продумать, что именно вы хотите подарить. "Важно прикинуть круг людей, кому вы собираетесь дарить подарки, и составить список необходимых вещей", — отмечает экономист. Такой подход поможет не только сэкономить время, но и избежать спонтанных покупок, которые часто оказываются неудачными.

Еще один важный аспект — определение бюджета на подарки. Беляев рекомендует заранее решить, сколько денег вы готовы потратить. Это поможет избежать перерасхода и позволит грамотно распределить средства. "Можно выделить определенную сумму и постепенно тратить её на покупки, чтобы не ощущать финансового давления ближе к празднику", — говорит эксперт.

Хотя многие ожидают выгодных распродаж в преддверии Нового года, Беляев предупреждает, что не стоит на них полагаться. "Торговые сети часто поднимают цены перед праздниками, а затем снижают их, создавая иллюзию скидок", — поясняет он. Поэтому лучше заранее изучить цены на интересующие вас товары и сравнить их в разных магазинах.

Экономист также советует начинать с небольших подарков и сувениров для малознакомых людей. Это может быть что-то символическое, что не требует больших затрат, но при этом приятно порадует получателя. "Постепенная закупка мелочей позволит избежать суеты в последний момент", — добавил Беляев.

Не стоит забывать и о безопасности при покупке подарков. В преддверии новогодних праздников активность мошенников возрастает, и россияне могут стать жертвами обмана. Беляев предупреждает о распространенных схемах: поддельные интернет-магазины и фальшивые предложения могут стать причиной финансовых потерь. Поэтому важно быть внимательными при совершении покупок в интернете и проверять репутацию продавцов.

Подготовка к Новому году начинается уже сейчас. Экономист Михаил Беляев призывает россиян не откладывать покупки на последний момент, а также внимательно подходить к выбору подарков и контролировать бюджет. Своевременные действия и осознанный подход помогут сделать праздник приятным и запоминающимся, а также избежать ненужных финансовых затрат.