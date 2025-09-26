Россиян призвали не бояться обременения и ипотеки при покупке вторичного жилья

Приобретение недвижимости – это важный шаг в жизни каждого человека.

Однако на вторичном рынке жилья россияне часто испытывают страхи и опасения, связанные с возможными обременениями, ипотекой и долговыми обязательствами. Эксперты призывают потенциальных покупателей не бояться этих рисков и рассмотреть возможность приобретения вторичного жилья как надежный вариант.

Страхи при покупке вторичного жилья

Одним из основных страхов россиян является возможность наличия обременений на приобретаемой квартире. Это может быть связано с правами на пожизненное проживание бывших жильцов, которые отказались от приватизации. Елена Тимошенко, руководитель договорной, корпоративной и законотворческой практики бюро адвокатов "Де-юре", отмечает, что такие ситуации могут привести к судебным спорам. Однако стоит учитывать, что массовая приватизация происходила в 90-е годы, и многие потенциальные отказники уже отсутствуют. Таким образом, вероятность столкнуться с подобными проблемами значительно уменьшилась.

Прозрачность сделок

Современные изменения в законодательстве также способствуют повышению прозрачности сделок с недвижимостью. С 2025 года вступят в силу новые правила, позволяющие вносить в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведения о бывших жильцах с правом проживания. Это новшество поможет потенциальным покупателям избежать неприятных сюрпризов и даст возможность заранее узнать о возможных обременениях.

Ипотека как инструмент

Еще одним распространенным страхом является ипотека. Многие россияне опасаются, что наличие ипотечного кредита может стать серьезным препятствием при покупке вторичного жилья. Однако эксперты уверены, что это не является проблемой, если правильно подойти к вопросу. Важно заранее обсудить условия с банком и убедиться в отсутствии арестов на квартиру. Наличие арестов делает невозможным распоряжение недвижимостью и может привести к серьезным юридическим последствиям.

Долги за ЖКХ

Не менее важным фактором является наличие долгов за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ). Покупатели должны быть внимательны и проверять, нет ли задолженностей у продавца. Это поможет избежать неприятных ситуаций после заключения сделки. Эксперты рекомендуют запрашивать выписки о состоянии расчетов за ЖКХ и проверять все финансовые обязательства.

При правильном подходе и тщательной проверке всех документов можно минимизировать риски и избежать неприятных ситуаций. Вторичный рынок недвижимости предлагает множество возможностей для приобретения комфортного жилья, и стоит рассмотреть его как реальный вариант для инвестиций и улучшения жилищных условий.