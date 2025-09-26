Упущенный шанс: как судьба обошлась с вратарем, которого затмевал сам Третьяк

Александр Сидельников, выдающийся вратарь советского хоккея и олимпийский чемпион 1976 года, ушел из жизни 23 июня 2003 года в поселке Холмогоры Архангельской области. Причина – острая сердечная недостаточность, оборвавшая жизнь спортсмена в 52 года. Его история – это рассказ о триумфах и незаслуженной забвенности, где фигура Владислава Третьяка затмевала талант коллеги

От нападающего к вратарю

Родившийся 12 августа 1950 года в Солнечногорске, Сидельников с детства увлекался хоккеем на стадионе "Красный Октябрь". В 11 лет под началом тренера Евгения Казенова он играл в атаке, демонстрируя успехи в детских турнирах "Золотая шайба". Однако в 1967 году судьбу изменил Альфред Кучевский, олимпийский чемпион 1956 года и тренер "Крыльев Советов". Команда остро нуждалась в голкиперах, и выбор пал на юного Александра. Несмотря на первоначальное сопротивление, он адаптировался, дебютировав в воротах в 1968 году.

Золотой 1974-й с "Крыльями Советов"

С 1967 по 1984 год Сидельников провел 426 матчей за "Крылья", став ключевым игроком с 1971 года. Под его защитой команда поднялась с шестого места в 1971-м до чемпионства в 1974-м. Этот год принес "золотой дубль" — победу в чемпионате СССР и Кубке страны. Финал против "Динамо" запомнился его блестящими сэйвами, а успехи продолжились с Кубком европейских чемпионов 1974/1975 и победами в суперсериях против звезд ВХА.

Главные достижения

Чемпион СССР 1974 года.

Обладатель Кубка СССР 1974 года.

Победитель Кубка европейских чемпионов 1974/1975.

Успехи в суперсериях против североамериканских команд.

Личная жизнь тоже обрела стабильность: в 1973 году он женился на Марине, позже родились сыновья Андрей и Дмитрий.

Триумф и спад в сборной СССР

Дебют в сборной состоялся 4 ноября 1972 года в Тампере против Финляндии, где Сидельников заменил Третьяка. Всего за сборную он провел 34 матча, включая 13 на крупных турнирах. Год 1976 принес олимпийское золото в Инсбруке, где его игра стала решающей. Также в активе — титулы чемпиона мира и Европы 1973 и 1974 годов.

Однако провал на ЧМ-1976 в Катовице, где Польша победила 6:4, стал переломом. Четвертая шайба влетела на 24-й минуте, подорвав уверенность команды. После прихода Виктора Тихонова в 1977 году Сидельников выходил редко, в основном на замену. Последний матч — 21 декабря 1977 года против Швеции.

Тень Третьяка и закат карьеры

Сравнения с Третьяком преследовали Сидельникова. Валерий Васильев, партнер по сборной, отмечал его взрывной характер, что осложняло отношения с тренерами. Тихонов исключил его из основных планов, отдавая предпочтение ЦСКА. В 1976 году в Катовице Сидельников пережил душевный кризис, подумывая об уходе, но друзья убедили остаться.

Травма спины в 29 лет ограничила игру: за два сезона — лишь 15 матчей. После ухода тренера Кулагина, поддерживавшего Сидельникова, шансы в сборной иссякли. Карьера завершилась в 1984 году.

Тренерская работа и трагический финал

После льда Сидельников тренировал детей в "Крыльях Советов", затем работал в ХК МГУ. Участие в матчах ветеранов поддерживало связь с хоккеем. Однако адаптация оказалась сложной: пустота привела к проблемам со здоровьем и алкоголем. Разлад в семье усугубил положение. В 2003 году, отдыхая в Холмогорах с олимпийской стипендией, он скончался от сердечной недостаточности. Марина опровергла слухи о разводе, подчеркивая семейную сплоченность.