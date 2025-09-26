Филипп Киркоров: причины отсутствия на "Интервидении" и планы на будущее

Тесты Уехавшая Пугачева не смогла больше молчать Игры Сонник

Топ новостей недели

Cо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом ВерникаCо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом Верника Врачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столеВрачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столе "Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает “поплывший” овал лица лучше салонных процедур"Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает “поплывший” овал лица лучше салонных процедур Одна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонтОдна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонт

Лента новостей

Пятница 26 сентября

09:04Филипп Киркоров: причины отсутствия на "Интервидении" и планы на будущее 08:53Терапевт назвала помогающие проснуться упражнения – простые действия снимут сонливость 08:25Эти 4 знака зодиака начнут исцеляться к концу сентября 2025 года 08:03Исследование: выбор напитка – решающий фактор на переговорах 06:34Раскрыта новая схема мошенничества в сфере ЖКХ – аферисты представляться старшими по дому 03:42Развеян популярный миф об эффективном средстве для похудения 03:29Что нельзя делать 26 сентября в Корнилов день – народные приметы и традиции 21:15Никогда не говорите эту фразу, чтобы не прослыть глупцом: так учил нас Омар Хайям 20:18 "Смертельно опасный коктейль": химики назвали 2 чистящих средства, которые нельзя смешивать ни в коем случае 19:21Усталость не причем: 4 скрытых "звоночка", когда ваша нервная система на грани истощения 18:57Спасут любой образ: стилист назвала сумки, которые всегда выглядят дорого 18:10Притягивает бедность: финансовый консультант назвал привычку, от которой нужно немедленно отказаться 18:08Осенние тренды мужских брюк 2025: стиль через ткань и цвет 18:05Ирина Пегова: первое фото с новым избранником 17:21Тест: Как хорошо вы помните сериал Щит и меч? 16:41Стюардесса назвала 5 вещей, которые ни в коем случае нельзя сдавать в багаж – дело не только в краже 16:32На форуме "Мировая атомная неделя" подписан договор купли-продажи "атомных" сертификатов 16:125 фильмов 2025 года с высоким рейтингом 15:34Ваша интуиция "кричит" этими 3 способами, когда вы принимаете неверное решение – научитесь ее слушать 15:03Дневная сонливость: сигналы организма о скрытых проблемах здоровья 13:22Юрист объяснила, почему кассир уговаривает покупателей не брать чек 11:44Дмитрий и Полина Дибровы официально развелись 11:35Новое развитие в деле о мошенничестве с Олегом Газмановым 11:21Прогноз курса рубля: плавное ослабление до 100 рублей в ближайшие три года 11:03Мужчина лишился части дома из-за стаи муравьев – инцидент напомнил фильмы ужасов 10:16Когда подросткам стоит начинать использовать крем для лица: рекомендации дерматолога 09:11Эти симптомы появляются за 24 часа до приступа мигрени 09:05Экономист рассказала россиянам о способе сберечь деньги при крахе любой валюты 09:00Ранние сигналы инсульта: различия у мужчин и женщин 06:48Что нельзя делать 25 сентября в день Автонома —приметы, традиции и именины 03:37Развеян распространенный миф о "полезном бокале вина" 00:06Россиянам напомнили о важном праве при заселении в арендованное жилье 20:32"Визуально укорачивают ноги": стилист назвала модель джинсов, которую пора выбросить всем женщинам после 40 19:55Умные люди всегда имеют эту цифру в дате рождения – проверьте свою 18:29Не только за картошкой: 3 неочевидных применения советской авоськи, о которых знали лишь самые хитрые хозяйки 17:44"Держи спину ровно": невролог назвал 1 мышцу, которую нужно тренировать, чтобы навсегда забыть о сутулости 16:59Воздуховоды оцинкованные от AVA Technologies доступны в новых филиалах 16:38Каких людей нельзя пускать в свой дом, даже если это близкие родственники: Харуки Мураками дал мудрый ответ 16:16Эти 5 повседневных привычек способны обратить вспять старение 16:08"Утренняя углеводная бомба": диетолог объяснил, почему овсянка на завтрак – худшее, что вы можете сделать для своей фигуры 15:59ТОП-10 клининговых компаний Москвы в 2025 году 15:15Эти 6 сигналов посылает тело за 2 недели до наступления сердечного приступа – не пропустите их 14:50Денис Морозов. Биография и карьерный путь основателя строительной компании 14:12Эти привычки вызывают уважение окружающих 13:53Как стать настоящим Альфа: секреты лидерства и привлекательности 12:40Ловелас Шаляпин откровенно рассказал о желании создать семью: Признаю все ошибки 11:23Духовные аспекты рукопожатия: скрытые риски повседневного ритуала 11:105 вещей в ванной, которые несут риск для здоровья – их стоит использовать с осторожностью 10:21Уверенная в себе женщина никогда не пишет такое в соцсетях 10:11Leonard v. PepsiCo: знаменитое дело о "неправильной рекламе" и военном самолете
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Филипп Киркоров: причины отсутствия на "Интервидении" и планы на будущее

Филипп Киркоров: причины отсутствия на "Интервидении" и планы на будущее
56

Недавно прошедший в Москве конкурс привлек внимание публики, особенно из-за отсутствия одного из ключевых фигур российской эстрады – Филиппа Киркорова. Этот факт стал поводом для многочисленных спекуляций в социальных сетях. Что же помешало поп-королю принять участие в мероприятии?

Предыстория события

За несколько дней до старта "Интервидения" Филипп Киркоров выступил на юбилее Ларисы Долиной. В кулуарах журналисты расспросили артиста о предстоящем конкурсе. Певец выразил пожелания удачи участникам, но отметил отсутствие официального приглашения. Многие ожидали, что это лишь недоразумение, и Киркоров все же появится на красной дорожке. Однако этого не случилось.

Отсутствие звезды отметили и в студии Первого канала, где собрались другие знаменитости для обсуждения шансов конкурсантов. На презентации клипа певицы Margo Киркоров объяснил свою позицию: статус не позволяет посещать такие мероприятия в роли простого зрителя. В тот вечер артист предпочел смотреть трансляцию дома, добавив, что пришел бы, если имел прямое отношение к событию.

Связь с "Евровидением" и продюсерская деятельность

Филипп Киркоров давно связан с международными конкурсами. В 1990-е годы он сам участвовал в "Евровидении", вдохновившись успехом группы ABBA. Выступление не принесло ожидаемого триумфа, но это не остановило певца. Он перешел к роли продюсера, помогая российским исполнителям на этой площадке.

Среди достижений.

  • Организация национальных отборов, которые ежегодно собирали огромную аудиторию.
  • Поддержка артистов, чьи номера становились заметными на европейской сцене.
  • Критика системы голосования в случаях, когда российские представители не входили в топ-3.

В 2022 году Россию исключили из "Евровидения", что привело к возрождению "Интервидения" — конкурса из эпохи соцлагеря, где акцент делался на музыке, а не на политике или скандалах.

Планы с Margo и слухи о здоровье

Киркоров рассматривал возможность отправить певицу Margo на "Евровидение" от Сан-Марино. Вокал и шоу артистки впечатлили продюсеров, но идею отложили из-за обстоятельств. Певец сравнил это с олимпийскими выступлениями под нейтральным флагом, подчеркивая гордость за такие шаги.

В последнее время в сети распространились слухи о серьезных проблемах со здоровьем Киркорова. Артисту приписывали различные недуги, но сам он подтвердил лишь диагноз диабета, требующий регулярных обследований. Несмотря на это, певец выглядит энергичным и полным сил.

Будущие проекты

Филипп Киркоров не планирует уходить на покой. В феврале ожидается его возвращение на московскую сцену с новой программой. Это станет подготовкой к грандиозному юбилейному концерту в 2027 году, когда артисту исполнится 60 лет.

"Интервидение" прошло без Киркорова, но его влияние на российскую музыку остается значимым. Артист продолжает фокусироваться на проектах, соответствующих его статусу, и готовит сюрпризы для поклонников.

Шоу-бизнес в Telegram

26 сентября 2025, 09:04
Фото: YouTube
Starhit.ru✓ Надежный источник

По теме

"Я ни о чем не жалею": Киркоров отреагировал на резонансное заявление Пугачевой об их браке

Бузова бросилась спасать попавшего в опалу Крида: Я за красивые истории любви

Терапевт назвала помогающие проснуться упражнения – простые действия снимут сонливость

Терапевт назвала помогающие проснуться упражнения – простые действия снимут сонливость
С наступлением осени многие из нас сталкиваются с проблемой сонливости и низкой энергии. Врач-терапевт Екатерина Сысоева делится простыми, но эффективными упражнениями, которые помогут вам проснуться и начать день с бодростью.

Эти 4 знака зодиака начнут исцеляться к концу сентября 2025 года

Эти 4 знака зодиака начнут исцеляться к концу сентября 2025 года
Сентябрь 2025 года приходит подобно грозовому ливню, смывающему старую пыль и открывающему путь к переменам. Для некоторых этот месяц станет долгожданным выдохом после затянувшегося напряжения. Космические катализаторы перемен Несколько небесных событий задают тон этому судьбоносному месяцу.

Раскрыта новая схема мошенничества в сфере ЖКХ – аферисты представляться старшими по дому

Раскрыта новая схема мошенничества в сфере ЖКХ – аферисты представляться старшими по дому
С развитием технологий мошенничество становится все более изощренным. В последнее время россиян настигла новая угроза в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Мошенники начали звонить жителям многоквартирных домов, представляясь старшими по дому.

Развеян популярный миф об эффективном средстве для похудения

Развеян популярный миф об эффективном средстве для похудения
В последнее время в мире похудения активно обсуждаются различные средства и методы, обещающие быстрое избавление от лишнего веса. Однако недавние события, связанные с исследованием, заставляют задуматься о реальной эффективности таких "чудо-средств".

Что нельзя делать 26 сентября в Корнилов день – народные приметы и традиции

Что нельзя делать 26 сентября в Корнилов день – народные приметы и традиции
26 сентября в народном календаре отмечается Корнилов день, также известный как день святого Корнилия. Этот день был важен для крестьян, так как именно в это время завершалась уборка последних корнеплодов — репы, моркови, свеклы и редьки.

Выбор читателей

24/09Срд"Визуально укорачивают ноги": стилист назвала модель джинсов, которую пора выбросить всем женщинам после 40 24/09СрдУмные люди всегда имеют эту цифру в дате рождения – проверьте свою 24/09СрдКаких людей нельзя пускать в свой дом, даже если это близкие родственники: Харуки Мураками дал мудрый ответ 24/09Срд"Держи спину ровно": невролог назвал 1 мышцу, которую нужно тренировать, чтобы навсегда забыть о сутулости 25/09ЧтвИрина Пегова: первое фото с новым избранником 24/09Срд5 вещей в ванной, которые несут риск для здоровья – их стоит использовать с осторожностью