Мужчина сделал ДНК-тест спустя 13 лет брака и узнал о настоящем отце своих детей

Тесты Уехавшая Пугачева не смогла больше молчать Игры Сонник

Топ новостей недели

Cо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом ВерникаCо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом Верника Врачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столеВрачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столе "Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает “поплывший” овал лица лучше салонных процедур"Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает “поплывший” овал лица лучше салонных процедур Одна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонтОдна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонт

Лента новостей

Пятница 26 сентября

10:50Тест: разгадайте эту хитрую математическую задачку за 20 секунд 10:39Красота под аплодисменты: 12 лучших бьюти-премий СНГ 10:19Мужчина сделал ДНК-тест спустя 13 лет брака и узнал о настоящем отце своих детей 10:06Упущенный шанс: как судьба обошлась с вратарем, которого затмевал сам Третьяк 10:04Три знака зодиака, у которых склонность к импульсивным тратам на повседневные мелочи 09:04Филипп Киркоров: причины отсутствия на "Интервидении" и планы на будущее 08:53Терапевт назвала помогающие проснуться упражнения – простые действия снимут сонливость 08:25Эти 4 знака зодиака начнут исцеляться к концу сентября 2025 года 08:03Исследование: выбор напитка – решающий фактор на переговорах 06:34Раскрыта новая схема мошенничества в сфере ЖКХ – аферисты представляться старшими по дому 03:42Развеян популярный миф об эффективном средстве для похудения 03:29Что нельзя делать 26 сентября в Корнилов день – народные приметы и традиции 21:15Никогда не говорите эту фразу, чтобы не прослыть глупцом: так учил нас Омар Хайям 20:18 "Смертельно опасный коктейль": химики назвали 2 чистящих средства, которые нельзя смешивать ни в коем случае 19:21Усталость не причем: 4 скрытых "звоночка", когда ваша нервная система на грани истощения 18:57Спасут любой образ: стилист назвала сумки, которые всегда выглядят дорого 18:10Притягивает бедность: финансовый консультант назвал привычку, от которой нужно немедленно отказаться 18:08Осенние тренды мужских брюк 2025: стиль через ткань и цвет 18:05Ирина Пегова: первое фото с новым избранником 17:21Тест: Как хорошо вы помните сериал Щит и меч? 16:41Стюардесса назвала 5 вещей, которые ни в коем случае нельзя сдавать в багаж – дело не только в краже 16:32На форуме "Мировая атомная неделя" подписан договор купли-продажи "атомных" сертификатов 16:125 фильмов 2025 года с высоким рейтингом 15:34Ваша интуиция "кричит" этими 3 способами, когда вы принимаете неверное решение – научитесь ее слушать 15:03Дневная сонливость: сигналы организма о скрытых проблемах здоровья 13:22Юрист объяснила, почему кассир уговаривает покупателей не брать чек 11:44Дмитрий и Полина Дибровы официально развелись 11:35Новое развитие в деле о мошенничестве с Олегом Газмановым 11:21Прогноз курса рубля: плавное ослабление до 100 рублей в ближайшие три года 11:03Мужчина лишился части дома из-за стаи муравьев – инцидент напомнил фильмы ужасов 10:16Когда подросткам стоит начинать использовать крем для лица: рекомендации дерматолога 09:11Эти симптомы появляются за 24 часа до приступа мигрени 09:05Экономист рассказала россиянам о способе сберечь деньги при крахе любой валюты 09:00Ранние сигналы инсульта: различия у мужчин и женщин 06:48Что нельзя делать 25 сентября в день Автонома —приметы, традиции и именины 03:37Развеян распространенный миф о "полезном бокале вина" 00:06Россиянам напомнили о важном праве при заселении в арендованное жилье 20:32"Визуально укорачивают ноги": стилист назвала модель джинсов, которую пора выбросить всем женщинам после 40 19:55Умные люди всегда имеют эту цифру в дате рождения – проверьте свою 18:29Не только за картошкой: 3 неочевидных применения советской авоськи, о которых знали лишь самые хитрые хозяйки 17:44"Держи спину ровно": невролог назвал 1 мышцу, которую нужно тренировать, чтобы навсегда забыть о сутулости 16:59Воздуховоды оцинкованные от AVA Technologies доступны в новых филиалах 16:38Каких людей нельзя пускать в свой дом, даже если это близкие родственники: Харуки Мураками дал мудрый ответ 16:16Эти 5 повседневных привычек способны обратить вспять старение 16:08"Утренняя углеводная бомба": диетолог объяснил, почему овсянка на завтрак – худшее, что вы можете сделать для своей фигуры 15:59ТОП-10 клининговых компаний Москвы в 2025 году 15:15Эти 6 сигналов посылает тело за 2 недели до наступления сердечного приступа – не пропустите их 14:50Денис Морозов. Биография и карьерный путь основателя строительной компании 14:12Эти привычки вызывают уважение окружающих 13:53Как стать настоящим Альфа: секреты лидерства и привлекательности
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Мужчина сделал ДНК-тест спустя 13 лет брака и узнал о настоящем отце своих детей

Мужчина сделал ДНК-тест спустя 13 лет брака и узнал о настоящем отце своих детей
205

Недавняя история из Китая вызвала широкий общественный резонанс. Мужчина по фамилии Чжоу, проживающий в провинции Хэнань, решил сделать ДНК-тест, который открыл ему шокирующую правду о его детях.

Чжоу был женат на своей супруге 13 лет, и за это время у них родилось трое детей. Однако длительные командировки и отсутствие дома стали причиной его подозрений. Постепенно он начал замечать, что его дети не похожи на него, а скорее на его двоюродного дядю. Эти мысли начали мучить его, и он поделился своими опасениями с соседом, который подтвердил его подозрения, указав на схожесть между дочерью Чжоу и его родственником.

После разговоров с соседом Чжоу решил провести ДНК-тест, чтобы выяснить правду. Результаты теста оказались шокирующими: все трое детей не были его биологическими потомками. Это открытие стало для него настоящим ударом. В то время как жена молчала, его двоюродный дядя отказался проходить тест, что только усилило подозрения Чжоу.

Узнав правду, Чжоу не стал медлить и подал на развод. Он потребовал от жены 150 тысяч юаней (примерно 1,7 миллиона рублей) в качестве компенсации за моральный ущерб. Изначально женщина отказалась выполнять требования мужа, однако вскоре она переехала к своему троюродному дяде. В августе она согласилась выплачивать Чжоу по 10 тысяч юаней (117 тысяч рублей) в качестве компенсации.

Ситуация Чжоу также привлекла внимание юристов, так как китаянку обвинили в нарушении гражданского кодекса. Однако какое именно наказание ей может грозить за это нарушение, пока не сообщается. Этот случай поднимает важные вопросы о правовых аспектах неверности и ответственности в семейных отношениях.

История Чжоу — это не просто личная трагедия, но и отражение более широких социальных проблем. Она показывает, как доверие может быть разрушено, и какие последствия могут возникнуть из-за неверности. Важно помнить, что такие ситуации могут произойти с каждым, и они требуют внимательного подхода к вопросам доверия и честности в отношениях.

Шоу-бизнес в Telegram

26 сентября 2025, 10:19
Фото: Freepik
Mothership✓ Надежный источник

По теме

Солнцев получил в эфире шоу сенсационные результаты ДНК-теста на отцовство

Тест: разгадайте эту хитрую математическую задачку за 20 секунд

Тест: разгадайте эту хитрую математическую задачку за 20 секунд
Маленькие математические задачи – это как зарядка для ума. Они тренируют память, развивают концентрацию и помогают быстро проверить, насколько хорошо вы помните школьные правила. Сегодня у вас есть шанс протестировать себя в коротком задании с ограничением по времени. Все решается в уме, без калькулятора и черновика.

Упущенный шанс: как судьба обошлась с вратарем, которого затмевал сам Третьяк

Упущенный шанс: как судьба обошлась с вратарем, которого затмевал сам Третьяк
Александр Сидельников, выдающийся вратарь советского хоккея и олимпийский чемпион 1976 года, ушел из жизни 23 июня 2003 года в поселке Холмогоры Архангельской области. Причина – острая сердечная недостаточность, оборвавшая жизнь спортсмена в 52 года. Его история – это рассказ о триумфах и незаслуженной забвенности, где фигура Владислава Третьяка затмевала талант коллеги От нападающего к вратарю Родившийся 12 августа 1950 года в Солнечногорске, Сидельников с детства увлекался хоккеем на стадионе "Красный Октябрь".

Три знака зодиака, у которых склонность к импульсивным тратам на повседневные мелочи

Три знака зодиака, у которых склонность к импульсивным тратам на повседневные мелочи
В повседневной жизни многие сталкиваются с соблазном тратить деньги на небольшие удовольствия, такие как ароматный кофе по утрам или стильные аксессуары. Эти расходы кажутся незначительными, но со временем они могут серьезно сказаться на финансовом положении. Астрология предлагает интересный взгляд на эту проблему, выделяя определенные знаки зодиака, для которых такие привычки особенно характерны. Близнецы: любопытство как двигатель расходов Близнецы известны любовью к разнообразию и новизне, что делает их уязвимыми перед мелкими покупками.

Филипп Киркоров: причины отсутствия на "Интервидении" и планы на будущее

Филипп Киркоров: причины отсутствия на "Интервидении" и планы на будущее
Недавно прошедший в Москве конкурс привлек внимание публики, особенно из-за отсутствия одного из ключевых фигур российской эстрады – Филиппа Киркорова. Этот факт стал поводом для многочисленных спекуляций в социальных сетях. Что же помешало поп-королю принять участие в мероприятии? Предыстория события За несколько дней до старта "Интервидения" Филипп Киркоров выступил на юбилее Ларисы Долиной.

Терапевт назвала помогающие проснуться упражнения – простые действия снимут сонливость

Терапевт назвала помогающие проснуться упражнения – простые действия снимут сонливость
С наступлением осени многие из нас сталкиваются с проблемой сонливости и низкой энергии. Врач-терапевт Екатерина Сысоева делится простыми, но эффективными упражнениями, которые помогут вам проснуться и начать день с бодростью.

Выбор читателей

24/09Срд"Визуально укорачивают ноги": стилист назвала модель джинсов, которую пора выбросить всем женщинам после 40 24/09СрдУмные люди всегда имеют эту цифру в дате рождения – проверьте свою 24/09СрдКаких людей нельзя пускать в свой дом, даже если это близкие родственники: Харуки Мураками дал мудрый ответ 25/09ЧтвИрина Пегова: первое фото с новым избранником 24/09Срд"Держи спину ровно": невролог назвал 1 мышцу, которую нужно тренировать, чтобы навсегда забыть о сутулости 24/09Срд5 вещей в ванной, которые несут риск для здоровья – их стоит использовать с осторожностью