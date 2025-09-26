Тесты Уехавшая Пугачева не смогла больше молчать Игры Сонник

Терапевт назвала помогающие проснуться упражнения – простые действия снимут сонливость

Терапевт назвала помогающие проснуться упражнения – простые действия снимут сонливость
70

С наступлением осени многие из нас сталкиваются с проблемой сонливости и низкой энергии.

Врач-терапевт Екатерина Сысоева делится простыми, но эффективными упражнениями, которые помогут вам проснуться и начать день с бодростью. В этом тексте мы рассмотрим рекомендации врача и объясним, как они могут улучшить ваше самочувствие.

Упражнения для активации организма

По словам Екатерины Сысоевой, одним из лучших способов пробуждения является выполнение физических упражнений, которые активируют кровообращение. Простые движения, такие как приседания и наклоны, могут значительно улучшить ваше состояние. Эти действия не только разгоняют кровь, но и помогают растянуть мышцы, что особенно важно после ночного сна.

Приседания и наклоны

Приседания — это отличное упражнение для активации нижней части тела. Выполняйте их в течение нескольких минут, чтобы почувствовать прилив энергии. Наклоны в стороны и вперед помогут растянуть спину и шейный отдел, что также способствует улучшению кровообращения и снижению чувства усталости.

Дыхательная гимнастика

Екатерина Сысоева подчеркивает важность дыхательной гимнастики. Глубокие вдохи и выдохи могут значительно повысить уровень кислорода в крови, что, в свою очередь, помогает улучшить концентрацию и бодрствование. Попробуйте выделить несколько минут каждое утро для выполнения дыхательных упражнений: вдохните глубоко через нос, задержите дыхание на несколько секунд и медленно выдохните через рот. Повторите это несколько раз.

Влияние света на биоритмы

Еще один совет от врача — включать свет сразу после пробуждения. Яркий свет помогает синхронизировать ваши биоритмы и сигнализирует организму о начале нового дня. Это особенно актуально в осенний период, когда световой день сокращается, и многие люди начинают чувствовать себя более усталыми и раздражительными.

Настройка режима дня

Важно помнить, что правильная настройка режима дня также играет ключевую роль в вашем самочувствии. Постарайтесь ложиться спать и вставать в одно и то же время каждый день. Это поможет вашему организму адаптироваться к изменениям сезона и снизит уровень сонливости.

С приходом осени многие из нас испытывают упадок сил и сонливость. Однако с помощью простых упражнений, дыхательной гимнастики и правильной настройки режима дня можно значительно улучшить свое самочувствие.

26 сентября 2025, 08:53
Фото: Freepik
