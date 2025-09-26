Тесты Уехавшая Пугачева не смогла больше молчать Игры Сонник

Пятница 26 сентября

Что нельзя делать 26 сентября в Корнилов день – народные приметы и традиции

Что нельзя делать 26 сентября в Корнилов день – народные приметы и традиции
284

26 сентября в народном календаре отмечается Корнилов день, также известный как день святого Корнилия.

Этот день был важен для крестьян, так как именно в это время завершалась уборка последних корнеплодов — репы, моркови, свеклы и редьки. Считалось, что после этой даты корни уже не растут, а начинают подмерзать, поэтому крестьяне спешили собрать урожай, чтобы не потерять плоды своего труда.

Погодные приметы 26 сентября

В народе существовало множество примет, связанных с погодой на Корнилов день. Люди верили, что погода в этот день предсказывает климатические условия на ближайшие недели:

• Туманное и дождливое утро предвещает теплую осень.

• Сильный иней на траве говорит о том, что день будет ясным.

• Дождь в течение всего дня сулит мокрый октябрь.

• Северный порывистый ветер предвещает раннюю зиму.

• Ясное утро указывает на сухую неделю впереди.

• Птицы, летающие низко, могут сигнализировать о дожде.

• Много паутины в воздухе говорит о продолжительном тепле.

• Если вода в колодцах начинает холодеть, это знак скорых заморозков.

• Громкое мычание коров предвещает перемену погоды.

• Быстро опадающие листья указывают на суровую зиму.

Что можно делать 26 сентября

На Корнилов день существует множество традиций и обычаев, которые можно выполнять:

1. Собирать корнеплоды и готовить из них блюда для всей семьи. Репа особенно важна — она символизирует домашний уют и согласие.

2. Молодожены должны есть репу с медом, чтобы их брак был крепким и счастливым.

3. Если выйти под дождь, считается, что капли смоют дурные мысли и наполнят человека жизненной силой.

4. Можно посадить луковицу в горшок и загадать желание. Если к утру появится росток, задуманное исполнится.

5. Сходить к парикмахеру: стриженные волосы в этот день будут крепкими и здоровыми.

6. Посвятить время планированию будущего: работы, учебы или путешествий.

Чего нельзя делать 26 сентября

В этот день также существуют определенные запреты, которые следует соблюдать:

1. Гадать с зеркалом или долго смотреться в него — это может привлечь нечистую силу и ухудшить красоту девушек.

2. Убираться в доме не рекомендуется, так как вместе с мусором можно «вымести» удачу и деньги.

3. Чрезмерно веселиться или устраивать шумные гулянья — по поверьям это привлекает злых духов.

4. Свататься и жениться в этот день не стоит, так как такие браки считались недолговечными.

5. Одиноким людям нельзя спать на двух подушках, иначе это отсрочит встречу с второй половиной.

26 сентября 2025, 03:29
Фото: Freepik
