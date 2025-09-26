Развеян популярный миф об эффективном средстве для похудения

Тесты Уехавшая Пугачева не смогла больше молчать Игры Сонник

Cо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом ВерникаCо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом Верника Врачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столеВрачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столе "Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает "поплывший" овал лица лучше салонных процедур"Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает "поплывший" овал лица лучше салонных процедур Одна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонтОдна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонт

Пятница 26 сентября

03:42Развеян популярный миф об эффективном средстве для похудения 03:29Что нельзя делать 26 сентября в Корнилов день – народные приметы и традиции 21:15Никогда не говорите эту фразу, чтобы не прослыть глупцом: так учил нас Омар Хайям 20:18 "Смертельно опасный коктейль": химики назвали 2 чистящих средства, которые нельзя смешивать ни в коем случае 19:21Усталость не причем: 4 скрытых "звоночка", когда ваша нервная система на грани истощения 18:57Спасут любой образ: стилист назвала сумки, которые всегда выглядят дорого 18:10Притягивает бедность: финансовый консультант назвал привычку, от которой нужно немедленно отказаться 18:08Осенние тренды мужских брюк 2025: стиль через ткань и цвет 18:05Ирина Пегова: первое фото с новым избранником 17:21Тест: Как хорошо вы помните сериал Щит и меч? 16:41Стюардесса назвала 5 вещей, которые ни в коем случае нельзя сдавать в багаж – дело не только в краже 16:32На форуме "Мировая атомная неделя" подписан договор купли-продажи "атомных" сертификатов 16:125 фильмов 2025 года с высоким рейтингом 15:34Ваша интуиция "кричит" этими 3 способами, когда вы принимаете неверное решение – научитесь ее слушать 15:03Дневная сонливость: сигналы организма о скрытых проблемах здоровья 13:22Юрист объяснила, почему кассир уговаривает покупателей не брать чек 11:44Дмитрий и Полина Дибровы официально развелись 11:35Новое развитие в деле о мошенничестве с Олегом Газмановым 11:21Прогноз курса рубля: плавное ослабление до 100 рублей в ближайшие три года 11:03Мужчина лишился части дома из-за стаи муравьев – инцидент напомнил фильмы ужасов 10:16Когда подросткам стоит начинать использовать крем для лица: рекомендации дерматолога 09:11Эти симптомы появляются за 24 часа до приступа мигрени 09:05Экономист рассказала россиянам о способе сберечь деньги при крахе любой валюты 09:00Ранние сигналы инсульта: различия у мужчин и женщин 06:48Что нельзя делать 25 сентября в день Автонома —приметы, традиции и именины 03:37Развеян распространенный миф о "полезном бокале вина" 00:06Россиянам напомнили о важном праве при заселении в арендованное жилье 20:32"Визуально укорачивают ноги": стилист назвала модель джинсов, которую пора выбросить всем женщинам после 40 19:55Умные люди всегда имеют эту цифру в дате рождения – проверьте свою 18:29Не только за картошкой: 3 неочевидных применения советской авоськи, о которых знали лишь самые хитрые хозяйки 17:44"Держи спину ровно": невролог назвал 1 мышцу, которую нужно тренировать, чтобы навсегда забыть о сутулости 16:59Воздуховоды оцинкованные от AVA Technologies доступны в новых филиалах 16:38Каких людей нельзя пускать в свой дом, даже если это близкие родственники: Харуки Мураками дал мудрый ответ 16:16Эти 5 повседневных привычек способны обратить вспять старение 16:08"Утренняя углеводная бомба": диетолог объяснил, почему овсянка на завтрак – худшее, что вы можете сделать для своей фигуры 15:59ТОП-10 клининговых компаний Москвы в 2025 году 15:15Эти 6 сигналов посылает тело за 2 недели до наступления сердечного приступа – не пропустите их 14:50Денис Морозов. Биография и карьерный путь основателя строительной компании 14:12Эти привычки вызывают уважение окружающих 13:53Как стать настоящим Альфа: секреты лидерства и привлекательности 12:40Ловелас Шаляпин откровенно рассказал о желании создать семью: Признаю все ошибки 11:23Духовные аспекты рукопожатия: скрытые риски повседневного ритуала 11:105 вещей в ванной, которые несут риск для здоровья – их стоит использовать с осторожностью 10:21Уверенная в себе женщина никогда не пишет такое в соцсетях 10:11Leonard v. PepsiCo: знаменитое дело о "неправильной рекламе" и военном самолете 10:05Почему мужчины после 40 часто уходят из семьи ради молодых девушек? 09:48Александру Баширову – 70: вспоминаем лучшие роли самого эпатажного актера России 09:29Дана Борисова о романе дочери: пиар или настоящие чувства 08:58Новое открытие: цветная капуста и брокколи способны стабилизировать уровень сахара в крови 08:17Возрождение "Крутого пике": одесский абсурд 90-х обретает вторую жизнь
Развеян популярный миф об эффективном средстве для похудения

Развеян популярный миф об эффективном средстве для похудения
177

В последнее время в мире похудения активно обсуждаются различные средства и методы, обещающие быстрое избавление от лишнего веса.

Однако недавние события, связанные с исследованием, заставляют задуматься о реальной эффективности таких "чудо-средств". В частности, речь идет о яблочном уксусе, который многие считали панацеей для снижения веса.

Журнал BMJ отозвал статью, посвященную эффекту яблочного уксуса на снижение веса у подростков и молодых людей с ожирением. Это решение было принято после того, как эксперты обнаружили серьезные недостатки в проведенном исследовании. Среди выявленных проблем были статистические ошибки, а также "невероятные значения", которые ставили под сомнение достоверность полученных результатов. Более того, оказалось, что принцип случайного распределения участников по группам был нарушен, что является серьезным нарушением методологии клинических испытаний.

Отсутствие предварительной регистрации исследования в клиническом реестре также стало поводом для критики. Это требование является важным условием для обеспечения прозрачности и надежности научных данных. Попытки воспроизвести результаты этого исследования не увенчались успехом, что еще больше подорвало доверие к его выводам.

Авторы работы признали наличие ошибок, объяснив их "честными недоразумениями" при обработке данных. Тем не менее, они согласились с решением о ретракции, что свидетельствует о том, что даже уважаемые исследователи могут столкнуться с проблемами, которые подрывают их репутацию и репутацию научного сообщества в целом.

Этот инцидент подчеркивает важность строгого контроля качества клинических испытаний и необходимость критического подхода к модным средствам для похудения. В условиях постоянного появления новых диетических добавок и "чудо-продуктов" потребители должны быть особенно осторожны и не поддаваться на обещания мгновенных результатов.

На фоне этого события стоит отметить и другие исследования в области похудения. Например, в конце августа ученые сообщили о создании съедобных микрогранул из полифенолов зеленого чая, витамина Е и морских водорослей. Эти гранулы якобы способны связывать жиры в кишечнике и препятствовать их усвоению. Однако даже такие разработки требуют дальнейших исследований и подтверждений их эффективности и безопасности.

26 сентября 2025, 03:42
Фото: Freepik
BMJ✓ Надежный источник

