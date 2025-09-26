Раскрыта новая схема мошенничества в сфере ЖКХ – аферисты представляться старшими по дому

Тесты Уехавшая Пугачева не смогла больше молчать Игры Сонник

Пятница 26 сентября

С развитием технологий мошенничество становится все более изощренным. В последнее время россиян настигла новая угроза в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

Мошенники начали звонить жителям многоквартирных домов, представляясь старшими по дому. Эта схема требует особого внимания и бдительности со стороны граждан.

Как работают мошенники?

Аферисты используют различные способы коммуникации, включая телефонные звонки и сообщения в мессенджерах. Они представляются старшими по дому и просят жильцов подтвердить свои личные данные, утверждая, что это необходимо для работы ЖКХ. Важно отметить, что настоящие старшие по дому не собирают такую информацию и не требуют подтверждения личных данных от жильцов.

Мошенники могут использовать полученные сведения для различных целей, включая доступ к кредитной истории, информации о трудоустройстве или даже к личному кабинету на портале «Госуслуги». Это создает серьезные риски для безопасности личной информации граждан.

Способы манипуляции

Злоумышленники становятся более хитрыми и находчивыми. Ранее они начали получать информацию о недвижимости жертв через Росреестр, что делает их более убедительными в глазах потенциальных жертв. Зная точный адрес квартиры, мошенники могут звонить собственнику и сообщать о необходимости срочной проверки счетчиков или других услуг ЖКХ. Это создает видимость легитимности их действий и заставляет людей доверять им.

Предупреждение от старших по дому

Настоящие старшие по дому уже начали предупреждать жильцов о новой угрозе. Они подчеркивают, что никогда не будут запрашивать личные данные через телефонные звонки или сообщения. Если вам поступил подобный звонок, лучше всего просто положить трубку и обратиться в управляющую компанию для подтверждения информации. Это поможет избежать ненужных проблем и защитить свои данные.

Как защитить себя?

Чтобы избежать попадания в ловушку мошенников, следует соблюдать несколько простых правил:

1. Не сообщайте личные данные: Никогда не передавайте свои паспортные данные, номера телефонов или другую личную информацию незнакомцам.

2. Проверяйте информацию: Если вам звонят от имени управляющей компании или старшего по дому, уточните информацию, позвонив в организацию напрямую.

3. Будьте насторожены: Если звонок кажется подозрительным или вызывает сомнения, лучше всего завершить разговор и не поддаваться на уговоры.

4. Сообщайте о мошенничестве: Если вы столкнулись с мошенниками, обязательно сообщите об этом в полицию или соответствующие органы.

Мошенники используют современные технологии и манипуляции для получения доверия граждан. Будьте внимательны и бдительны, чтобы не стать жертвой аферистов.

26 сентября 2025, 06:34
Фото: Freepik
РИА Новости

