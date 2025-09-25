Тесты Уехавшая Пугачева не смогла больше молчать Игры Сонник

Четверг 25 сентября

Четверг 25 сентября
Ирина Пегова: первое фото с новым избранником

Ирина Пегова: первое фото с новым избранником
170

Ирина Пегова, известная российская актриса, в последнее время привлекает внимание не только своими ролями в кино и сериалах, но и изменениями в личной сфере. В 47 лет она впервые поделилась фотографией с возлюбленным, который младше ее на десять лет.

Начало романа и совместные появления

Роман между Ириной Пеговой и Сергеем Мариным начался два года назад во время съемок сериала "Царская прививка". Актеры сблизились на площадке, и с тех пор их отношения развивались вдали от публичности. Сергей Марин, 37-летний актер, всегда держал личную жизнь в секрете, избегая подробностей о прошлом. Съемки как отправная точка: Проект "Царская прививка" объединил пару, заложив основу для их отношений.

До недавнего времени актриса лишь намекала на изменения в сердце, не раскрывая детали. Фото: Соцсети

Первое совместное фото и реакция поклонников

Недавно пара посетила премьеру фильма "Август". На следующий день Ирина Пегова опубликовала снимок в социальных сетях. Актриса выбрала стильное кожаное платье с оголенным плечом, а ее спутник — темный костюм с черной футболкой. Изображение вызвало восторженные комментарии от подписчиков. Поклонники отметили гармоничный стиль пары и привлекательность обоих. Многие писали о том, что разница в возрасте незаметна и пара выглядит отлично вместе.

Личная история актрисы

Ирина Пегова развелась в 2011 году с Дмитрием Орловым, от которого у нее есть дочь. После развода актриса сосредоточилась на карьере и воспитании ребенка. Сергей Марин, в свою очередь, не имеет известных официальных браков и избегает обсуждений личных тем. Ирина Пегова — востребованная актриса российского кино, известная по ролям в сериалах и фильмах. Она активно ведет социальные сети, делится подробностями повседневной жизни с аудиторией.

Шоу-бизнес в Telegram

25 сентября 2025, 18:05
Фото: Соцсети
Комсомольская правда✓ Надежный источник

