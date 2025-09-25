Спасут любой образ: стилист назвала сумки, которые всегда выглядят дорого

Тесты Уехавшая Пугачева не смогла больше молчать Игры Сонник

Топ новостей недели

Cо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом ВерникаCо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом Верника Врачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столеВрачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столе "Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает “поплывший” овал лица лучше салонных процедур"Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает “поплывший” овал лица лучше салонных процедур Одна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонтОдна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонт

Лента новостей

Четверг 25 сентября

19:21Усталость не причем: 4 скрытых "звоночка", когда ваша нервная система на грани истощения 18:57Спасут любой образ: стилист назвала сумки, которые всегда выглядят дорого 18:10Притягивает бедность: финансовый консультант назвал привычку, от которой нужно немедленно отказаться 18:08Осенние тренды мужских брюк 2025: стиль через ткань и цвет 18:05Ирина Пегова: первое фото с новым избранником 17:21Тест: Как хорошо вы помните сериал Щит и меч? 16:41Стюардесса назвала 5 вещей, которые ни в коем случае нельзя сдавать в багаж – дело не только в краже 16:32На форуме "Мировая атомная неделя" подписан договор купли-продажи "атомных" сертификатов 16:125 фильмов 2025 года с высоким рейтингом 15:34Ваша интуиция "кричит" этими 3 способами, когда вы принимаете неверное решение – научитесь ее слушать 15:03Дневная сонливость: сигналы организма о скрытых проблемах здоровья 13:22Юрист объяснила, почему кассир уговаривает покупателей не брать чек 11:44Дмитрий и Полина Дибровы официально развелись 11:35Новое развитие в деле о мошенничестве с Олегом Газмановым 11:21Прогноз курса рубля: плавное ослабление до 100 рублей в ближайшие три года 11:03Мужчина лишился части дома из-за стаи муравьев – инцидент напомнил фильмы ужасов 10:16Когда подросткам стоит начинать использовать крем для лица: рекомендации дерматолога 09:11Эти симптомы появляются за 24 часа до приступа мигрени 09:05Экономист рассказала россиянам о способе сберечь деньги при крахе любой валюты 09:00Ранние сигналы инсульта: различия у мужчин и женщин 06:48Что нельзя делать 25 сентября в день Автонома —приметы, традиции и именины 03:37Развеян распространенный миф о "полезном бокале вина" 00:06Россиянам напомнили о важном праве при заселении в арендованное жилье 20:32"Визуально укорачивают ноги": стилист назвала модель джинсов, которую пора выбросить всем женщинам после 40 19:55Умные люди всегда имеют эту цифру в дате рождения – проверьте свою 18:29Не только за картошкой: 3 неочевидных применения советской авоськи, о которых знали лишь самые хитрые хозяйки 17:44"Держи спину ровно": невролог назвал 1 мышцу, которую нужно тренировать, чтобы навсегда забыть о сутулости 16:59Воздуховоды оцинкованные от AVA Technologies доступны в новых филиалах 16:38Каких людей нельзя пускать в свой дом, даже если это близкие родственники: Харуки Мураками дал мудрый ответ 16:16Эти 5 повседневных привычек способны обратить вспять старение 16:08"Утренняя углеводная бомба": диетолог объяснил, почему овсянка на завтрак – худшее, что вы можете сделать для своей фигуры 15:59ТОП-10 клининговых компаний Москвы в 2025 году 15:15Эти 6 сигналов посылает тело за 2 недели до наступления сердечного приступа – не пропустите их 14:50Денис Морозов. Биография и карьерный путь основателя строительной компании 14:12Эти привычки вызывают уважение окружающих 13:53Как стать настоящим Альфа: секреты лидерства и привлекательности 12:40Ловелас Шаляпин откровенно рассказал о желании создать семью: Признаю все ошибки 11:23Духовные аспекты рукопожатия: скрытые риски повседневного ритуала 11:105 вещей в ванной, которые несут риск для здоровья – их стоит использовать с осторожностью 10:21Уверенная в себе женщина никогда не пишет такое в соцсетях 10:11Leonard v. PepsiCo: знаменитое дело о "неправильной рекламе" и военном самолете 10:05Почему мужчины после 40 часто уходят из семьи ради молодых девушек? 09:48Александру Баширову – 70: вспоминаем лучшие роли самого эпатажного актера России 09:29Дана Борисова о романе дочери: пиар или настоящие чувства 08:58Новое открытие: цветная капуста и брокколи способны стабилизировать уровень сахара в крови 08:17Возрождение "Крутого пике": одесский абсурд 90-х обретает вторую жизнь 06:43Что нельзя делать 24 сентября на Федорины вечерки – история, приметы и традиции 03:29Юрист дала россиянам совет по защите квартиры от неадекватных арендаторов 00:16Появилились подробные данные о дизайне и цене складного iPhone 21:30Стираете при 40 градусах? Эксперты по бытовой технике объяснили, почему это убивает ваши вещи и саму машинку
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Спасут любой образ: стилист назвала сумки, которые всегда выглядят дорого

Спасут любой образ: стилист назвала сумки, которые всегда выглядят дорого
152

Сумка – это не просто аксессуар, а точка, которая может либо завершить образ, либо полностью его разрушить. Многие ошибочно полагают, что статусно выглядит только та вещь, за которую заплатили целое состояние.

Однако, как утверждает стилист и имиджмейкер Светлана Амелина, дело вовсе не в ценнике, а в деталях, которые мгновенно выдают либо вкус, либо его отсутствие.

Эксперт поделилась простыми и понятными правилами, которые помогут выбрать сумку, выглядящую стильно и дорого, даже если она куплена в обычном магазине.

Главная ошибка, которая "удешевляет" любой образ

Прежде чем говорить о том, что покупать, стоит упомянуть о главном модном табу. По мнению стилиста, самая большая ошибка — это покупка копий и подделок известных брендов.

"Покупка копий известных брендов — не лучший выбор", — категорично заявляет Амелина.

Почему это так? Подделка, даже очень качественная, всегда остается подделкой. Она не добавляет статуса, а, наоборот, сигнализирует о желании казаться, а не быть. Вместо того чтобы гоняться за узнаваемым логотипом, стилист советует сосредоточиться на качестве и дизайне доступных, но стильных моделей от менее известных марок. Такой выбор всегда будет выглядеть честнее и элегантнее.

Четыре признака сумки, которая выглядит дорого

Так на что же обращать внимание в магазине, чтобы сделать правильный выбор? Светлана Амелина выделяет несколько ключевых моментов.

1. Качественные материалы и матовая фактура

Первое, что выдает дешевую вещь, — это материал. Слишком блестящая, "клеенчатая" эко-кожа с пластиковым отблеском мгновенно портит все впечатление.

"Сумки из качественных материалов, с хорошей фурнитурой, аккуратными стежками. Также я бы отметила, что матовые материалы и нейтральная палитра всегда выглядят более дорого", — объясняет специалист.

Совет: вместо глянцевых и лаковых моделей выбирайте сумки с матовой или сатиновой поверхностью. Плотная эко-кожа с фактурой под натуральную, качественный текстиль или замша (даже искусственная) всегда будут в выигрыше.

2. Сдержанная и качественная фурнитура

Молнии, замки, пряжки, цепочки — это те детали, которые могут как украсить сумку, так и "убить" ее вид.

Признаки плохой фурнитуры:

  • Слишком яркий, кричащий "золотой" цвет, напоминающий пластик.
  • Легкий вес, хлипкость.
  • Неровное покрытие, царапины или сколы.

Признаки хорошей фурнитуры:

  • Сдержанный цвет металла (темное серебро, матовое золото, графит).
  • Плавный ход молнии, надежные застежки.
  • Аккуратное и однородное покрытие.

3. Нейтральная и глубокая палитра

Яркие, кричащие цвета требуют идеального исполнения, иначе они выглядят дешево. Беспроигрышный вариант — это ставка на сложную, нейтральную гамму. Такие цвета легко вписать в любой гардероб, и они всегда смотрятся благородно.

Удачные цвета для "дорогой" сумки:

  • Черный
  • Шоколадно-коричневый
  • Тауп (серо-бежевый)
  • Глубокий бордовый или винный
  • Оливковый или хаки
  • Кремовый или молочный

4. Аккуратное исполнение и четкая форма

Обратите внимание на детали: ровные строчки, отсутствие торчащих ниток и следов клея. Кроме того, сумки жесткой, структурированной формы чаще всего выглядят дороже, чем бесформенные "мешки". Четкие линии и минималистичный дизайн — это почти всегда гарантия элегантного вида.

Чтобы выбрать сумку, которая будет выглядеть статусно и стильно, не нужно смотреть на бренд. Достаточно проверить ее по простому чек-листу: матовый материал, качественная фурнитура, глубокий нейтральный цвет и аккуратный пошив. Такой аксессуар станет настоящей инвестицией в ваш гардероб и будет служить вам не один сезон.

Шоу-бизнес в Telegram

25 сентября 2025, 18:57
Фото: freepik.com
"КП"✓ Надежный источник

По теме

"Визуально укорачивают ноги": стилист назвала модель джинсов, которую пора выбросить всем женщинам после 40

Усталость не причем: 4 скрытых "звоночка", когда ваша нервная система на грани истощения

Усталость не причем: 4 скрытых "звоночка", когда ваша нервная система на грани истощения
Мы списываем на усталость раздражительность, снижение концентрации, забывчивость. Однако порой за этой "усталостью" скрывается нечто гораздо более серьезное – истощение нервной системы. Это состояние, когда ваш мозг и тело работают на пределе своих возможностей, а внутренние ресурсы на исходе.

Притягивает бедность: финансовый консультант назвал привычку, от которой нужно немедленно отказаться

Притягивает бедность: финансовый консультант назвал привычку, от которой нужно немедленно отказаться
В мире личных финансов мы часто фокусируемся на глобальных вещах: как больше зарабатывать, куда инвестировать, как накопить на крупную покупку. Но, по словам финансовых консультантов, путь к финансовому благополучию или, наоборот, к постоянной нехватке денег, часто начинается с одной незаметной, но крайне разрушительной привычки. Речь идет не о спонтанных покупках или отсутствии бюджета как такового.

Осенние тренды мужских брюк 2025: стиль через ткань и цвет

Осенние тренды мужских брюк 2025: стиль через ткань и цвет
Осень 2025 задает новый тон в мужской моде, где брюки становятся центральным элементом гардероба. Забудьте о привычных джинсах — дизайнеры делают ставку на текстуру, оттенки и силуэт, чтобы образ выглядел свежо и статусно. Вельвет, твид, землистые тона и продуманные фасоны — вот что определяет сезон.

Ирина Пегова: первое фото с новым избранником

Ирина Пегова: первое фото с новым избранником
Ирина Пегова, известная российская актриса, в последнее время привлекает внимание не только своими ролями в кино и сериалах, но и изменениями в личной сфере. В 47 лет она впервые поделилась фотографией с возлюбленным, который младше ее на десять лет. Начало романа и совместные появления Роман между Ириной Пеговой и Сергеем Мариным начался два года назад во время съемок сериала "Царская прививка".

Тест: Как хорошо вы помните сериал Щит и меч?

Тест: Как хорошо вы помните сериал Щит и меч?
Сериал "Щит и меч" – легендарная советская лента 1968 года, посвященная подвигам советского разведчика во время Великой Отечественной войны. Это история о мужестве, шпионаже и самопожертвовании, где главный герой, Александр Белов, проникает в стан врага под видом немецкого офицера. Сможете ли вы вспомнить ключевые цитаты, детали сюжета и факты о создателях? Проверьте свои знания и окунитесь в атмосферу напряженных интриг и героизма. 1.

Выбор читателей

24/09Срд"Визуально укорачивают ноги": стилист назвала модель джинсов, которую пора выбросить всем женщинам после 40 23/09ВтрСтираете при 40 градусах? Эксперты по бытовой технике объяснили, почему это убивает ваши вещи и саму машинку 23/09Втр66-летняя Ирина Шведова на шоу Натальи Которевой потрясла молодостью и красотой 23/09ВтрВаши комнатные цветы гибнут? Скорее всего, вы совершаете 1 главную ошибку, которую делают все 24/09СрдКаких людей нельзя пускать в свой дом, даже если это близкие родственники: Харуки Мураками дал мудрый ответ 24/09СрдУмные люди всегда имеют эту цифру в дате рождения – проверьте свою