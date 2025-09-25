Тесты Уехавшая Пугачева не смогла больше молчать Игры Сонник

Стюардесса назвала 5 вещей, которые ни в коем случае нельзя сдавать в багаж – дело не только в краже

25 сентября 2025, 16:41
49

Каждый, кто хоть раз летал на самолете, знает это чувство легкой тревоги, когда чемодан уезжает по ленте в неизвестность. Большинство из нас беспокоится о возможном вскрытии и краже ценностей, но опытные бортпроводники утверждают: это далеко не самая главная и не самая частая проблема.

Стюардессы в сети делятся списком из пяти категорий вещей, которые она сама и ее коллеги никогда не сдают в багаж. И причины этого гораздо прозаичнее и важнее, чем просто страх перед воровством.

1. Вся электроника и литий-ионные батареи

Это не просто совет, а часто — правило безопасности.

  • Хрупкость: багаж в аэропортах не перекладывают с нежностью. Его бросают, он падает, на него ставят другие тяжелые чемоданы. Ваш дорогой ноутбук, планшет, фотоаппарат или электронная книга могут просто не пережить такую транспортировку.
  • Пожарная опасность: литий-ионные аккумуляторы (внешние аккумуляторы, или power banks, а также запасные батареи) категорически запрещено сдавать в багаж в большинстве авиакомпаний мира. При перепаде давления или повреждении они могут воспламениться, а потушить такой пожар в багажном отсеке во время полета крайне сложно. Всегда берите их с собой в ручную кладь.

2. Лекарства, ключи и документы (Предметы первой необходимости)

Задержка или потеря багажа может превратиться из неудобства в настоящую катастрофу.

  • Лекарства: если вы принимаете какие-либо жизненно важные препараты по расписанию (от давления, диабета, астмы и т.д.), они всегда должны быть при вас. Ваш багаж могут задержать на несколько дней, и найти за границей аналог вашего лекарства или получить на него рецепт может быть невозможно.
  • Ключи: представьте, что вы возвращаетесь домой после долгого перелета, уставший, а ваш чемодан с ключами от квартиры и машины потерялся. Это одна из самых неприятных ситуаций, в которую можно попасть.
  • Документы: хотя паспорт обычно находится при нас, любые другие важные бумаги (копии документов, распечатки броней, контракты) также лучше держать при себе.

3. Деньги, ювелирные изделия и ценности

Авиакомпании не несут ответственности за потерю ценностей в багаже.

  • Ограниченная компенсация: даже если ваш чемодан потеряется, максимальная сумма компенсации, которую вы получите от авиакомпании, строго ограничена и вряд ли покроет стоимость дорогих часов, ювелирных украшений или крупной суммы наличных. Правила большинства перевозчиков прямо гласят, что ценные вещи не подлежат перевозке в зарегистрированном багаже. Рисковать просто не имеет смысла.

4. Хрупкие и незаменимые предметы

Наклейка "Fragile" (Хрупкое) — это скорее просьба, чем гарантия.

  • Хрупкие сувениры: бутылка вина, стеклянная статуэтка, керамическая посуда — все это с большой вероятностью может разбиться. Если вы все же вынуждены везти что-то подобное, упаковывайте это максимально тщательно и будьте готовы к худшему.
  • Незаменимые вещи: это могут быть семейные реликвии, старые фотографии, детские рисунки или любой другой предмет, имеющий для вас сентиментальную ценность. Деньги не смогут его заменить в случае утери. Если вы боитесь это потерять, не сдавайте это в багаж.

5. Один комплект сменной одежды и гигиены

Это ваш "спасательный круг" на случай задержки багажа.

  • Комфорт и спокойствие: это самый ценный совет от опытных путешественников. Положите в ручную кладь сменное белье, футболку, носки и базовый гигиенический набор (зубная щетка, паста в мини-формате, дезодорант). Если ваш чемодан задержится на сутки, вам не придется в панике бегать по магазинам в чужом городе. Вы сможете спокойно принять душ, переодеться и дождаться своего багажа без лишнего стресса.

Главное правило, которое стоит запомнить

Перед тем как положить что-то в чемодан, задайте себе простой вопрос: "Что я буду делать, если мой багаж потеряется или задержится на 2-3 дня?". Если ответ вызывает у вас панику, значит, этот предмет должен лететь вместе с вами в салоне самолета.

25 сентября 2025, 16:41
Фото: freepik.com
5 фильмов 2025 года с высоким рейтингом
Кинематограф 2025 года предлагает разнообразие жанров и сюжетов, которые привлекают внимание зрителей. Ниже представлен обзор пяти картин, выпущенных в этом году, с рейтингом не ниже 7.7. Они демонстрируют тенденции в индустрии, от супергеройских приключений до психологических триллеров. Громовержцы: антигерои в действии Фильм "Громовержцы" занимает высокую позицию среди боевиков 2025 года с рейтингом 7.

Ваша интуиция "кричит" этими 3 способами, когда вы принимаете неверное решение – научитесь ее слушать
Мы живем в мире, где ценится логика, факты и рациональный подход. Мы привыкли полагаться на данные, анализировать "за" и "против", составлять списки и просчитывать риски. Но что, если самый мудрый советчик уже находится внутри нас, и его "голос" часто заглушается шумом разума и внешнего мира? Интуиция — это не мистика и не предсказания будущего.

Дневная сонливость: сигналы организма о скрытых проблемах здоровья
Дневная сонливость часто воспринимают как безобидное явление, связанное с усталостью или недостатком сна. Но это состояние может указывать на более серьезные нарушения в организме. Когда сонливость становится постоянной, она способна сигнализировать о повреждениях клеток головного мозга, нервной системы или других систем организма. Важно распознавать такие симптомы своевременно, чтобы предотвратить развитие заболеваний.

Юрист объяснила, почему кассир уговаривает покупателей не брать чек
Каждый из нас сталкивался с ситуацией, когда на кассе продавец спрашивает: "Вам чек нужен?". Этот вопрос может показаться безобидным, но за ним скрываются интересы как магазина, так и покупателя.

Дмитрий и Полина Дибровы официально развелись
Семейная жизнь Полины и Дмитрия Диброва, продолжавшаяся более 15 лет, завершилась разводом. Это громкое событие стало темой обсуждения в СМИ и социальных сетях, особенно после того, как летом Полина подтвердила свои чувства к другому мужчине.

