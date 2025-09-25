Тест: Как хорошо вы помните сериал Щит и меч?

1. "Щит и меч – это..."
А. "оружие разведчика!"
Б. "символ победы!"
В. "знак отваги!"
2. "Я немецкий офицер, но..."
А. "с русским сердцем!"
Б. "с двойной жизнью!"
В. "с тайной миссией!"
3. "Разведчик должен быть..."
А. "невидимым и хитрым!"
Б. "сильным и смелым!"
В. "умным и осторожным!"
4. Как зовут главного героя фильма?
А. Александр Белов
Б. Иван Козлов
В. Сергей Волков
5. Кто исполнил главную роль Александра Белова?
А. Станислав Любшин
Б. Олег Стриженов
В. Алексей Баталов
6. Кто является режиссером фильма "Щит и меч"?
А. Владимир Басов
Б. Сергей Бондарчук
В. Михаил Калатозов
7. "Война – это не только..."
А. "битвы на поле!"
Б. "интриги в тылу!"
В. "жертвы и потери!"
Правильные ответы
- 1. А. "оружие разведчика!"
- 2. В. "с тайной миссией!"
- 3. В. "умным и осторожным!"
- 4. А. Александр Белов
- 5. А. Станислав Любшин
- 6. А. Владимир Басов
- 7. В. "жертвы и потери!"
Результаты
- 6–7 правильных ответов – Вы настоящий эксперт по "Щиту и мечу"! Кажется, вы знаете каждую деталь и цитату этой эпической ленты о разведке!
- 4–5 правильных ответов – Отличный результат! Вы явно цените атмосферу шпионажа и героизма фильма.
- 3 и меньше – Пора пересмотреть "Щит и меч" и заново пережить приключения Александра Белова!