Cо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом ВерникаCо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом Верника Врачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столеВрачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столе "Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает "поплывший" овал лица лучше салонных процедур"Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает "поплывший" овал лица лучше салонных процедур Одна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонтОдна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонт

Четверг 25 сентября

Четверг 25 сентября
Юрист объяснила, почему кассир уговаривает покупателей не брать чек

Юрист объяснила, почему кассир уговаривает покупателей не брать чек
274

Каждый из нас сталкивался с ситуацией, когда на кассе продавец спрашивает: "Вам чек нужен?".

Этот вопрос может показаться безобидным, но за ним скрываются интересы как магазина, так и покупателя. Юрист Анна Циммерман из Национальной юридической компании "Митра" объяснила, почему кассиры уговаривают клиентов не брать чек и какие риски это может повлечь.

Причины отказа от чека

Одной из основных причин, по которой магазины предлагают не брать чек, является стремление сократить свои расходы. Каждый чек требует затрат на бумагу, чернила и обслуживание фискальных аппаратов. Если магазин отказывается от 10-20% чеков, это может привести к значительной экономии в масштабах всей сети.

Забота об экологии

Еще одной причиной отказа от чеков может быть желание компаний продемонстрировать свою экологическую ответственность. Сокращение использования бумаги часто позиционируется как вклад в защиту окружающей среды. Однако, как отмечает Циммерман, экономический мотив здесь зачастую стоит на первом месте.

Упрощение возвратов

Отказ от чеков также снижает риски для магазина при возврате товаров. Чек является основным документом, подтверждающим факт покупки. Без него покупателю будет значительно сложнее вернуть или обменять товар. "Магазины таким образом экономят на чеках и косвенно снижают количество потенциальных обращений по гарантии и возвратам", — говорит юрист.

Риски для покупателей

Хотя магазин может предложить не брать чек, это создает серьезные риски для покупателей. Право на возврат сохраняется, но его осуществление становится гораздо более сложным. Закон "О защите прав потребителей" позволяет использовать различные средства доказательства, такие как выписки по банковским картам или свидетельские показания. Однако на практике этого часто недостаточно. Например, выписка подтверждает лишь факт оплаты, но не конкретный товар.

Проблемы с гарантией

Без чека также могут возникнуть трудности с гарантийным ремонтом. Для многих товаров требуется заполнение гарантийного талона в момент покупки, и отсутствие чека может привести к отказу в гарантии. "Поэтому покупателям лучше всегда брать кассовый чек — это ваша главная страховка на случай проблем с товаром", — подчеркивает Циммерман.

Как действовать покупателям

Если вам предлагают отказаться от чека, лучше вежливо отказаться: "Спасибо, чек мне нужен". Это поможет избежать многих потенциальных хлопот и судебных разбирательств в будущем. Особенно важно сохранять чеки на дорогие товары, такие как техника или ювелирные изделия, в течение всего срока гарантии.

Предложение отказаться от чека — это практика, выгодная в первую очередь магазинам. Для покупателей же отказ от чека сопряжен с серьезными рисками и осложнениями в защите своих прав. Поэтому всегда стоит помнить о важности кассового чека как документа, который защищает ваши интересы.

25 сентября 2025, 13:22
Фото: Freepik
Дмитрий и Полина Дибровы официально развелись

Дмитрий и Полина Дибровы официально развелись
Семейная жизнь Полины и Дмитрия Диброва, продолжавшаяся более 15 лет, завершилась разводом. Это громкое событие стало темой обсуждения в СМИ и социальных сетях, особенно после того, как летом Полина подтвердила свои чувства к другому мужчине.

Новое развитие в деле о мошенничестве с Олегом Газмановым

Новое развитие в деле о мошенничестве с Олегом Газмановым
В последние дни российские СМИ активно обсуждают развитие скандального дела о мошенничестве, в котором фигурирует известный певец Олег Газманов. Федеральные правоохранительные органы объявили в розыск Дину Саргсян, мать Геворка Саркисяна, обвиняемого в хищении крупной суммы у семьи артиста. Информация подтверждена материалами Московского городского суда и передана в средства массовой информации.

Прогноз курса рубля: плавное ослабление до 100 рублей в ближайшие три года

Прогноз курса рубля: плавное ослабление до 100 рублей в ближайшие три года
Министерство экономического развития представило обновленный макроэкономический прогноз, где ожидается постепенное снижение курса национальной валюты по отношению к доллару. Согласно оценкам, рубль сохранит стабильность, но к 2028 году средний курс доллара может превысить 100 рублей. Основные параметры прогноза В документе учтены ключевые экономические индикаторы, влияющие на курс рубля.

Мужчина лишился части дома из-за стаи муравьев – инцидент напомнил фильмы ужасов

Мужчина лишился части дома из-за стаи муравьев – инцидент напомнил фильмы ужасов
Недавняя история, опубликованная пользователем Reddit, стала ярким примером того, как безобидные на первый взгляд проблемы могут привести к серьезным последствиям. Мужчина поделился своей печальной судьбой, когда он потерял дом из-за нашествия муравьев-плотников.

Когда подросткам стоит начинать использовать крем для лица: рекомендации дерматолога

Когда подросткам стоит начинать использовать крем для лица: рекомендации дерматолога
Подростковый период приносит множество изменений, в том числе и в состоянии кожи. Многие родители и подростки задаются вопросом, с какого момента можно вводить в уход кремы и другие средства. Дерматолог-косметолог Елена Косенко, главный врач клиники "Медлайн" поделилась практическими советами. Особенности подростковой кожи Подростковая кожа существенно отличается от взрослой.

