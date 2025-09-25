Новое развитие в деле о мошенничестве с Олегом Газмановым

Тесты Уехавшая Пугачева не смогла больше молчать Игры Сонник

Четверг 25 сентября

11:44Дмитрий и Полина Дибровы официально развелись 11:35Новое развитие в деле о мошенничестве с Олегом Газмановым 11:21Прогноз курса рубля: плавное ослабление до 100 рублей в ближайшие три года 11:03Мужчина лишился части дома из-за стаи муравьев – инцидент напомнил фильмы ужасов 10:16Когда подросткам стоит начинать использовать крем для лица: рекомендации дерматолога 09:11Эти симптомы появляются за 24 часа до приступа мигрени 09:05Экономист рассказала россиянам о способе сберечь деньги при крахе любой валюты 09:00Ранние сигналы инсульта: различия у мужчин и женщин 06:48Что нельзя делать 25 сентября в день Автонома —приметы, традиции и именины 03:37Развеян распространенный миф о "полезном бокале вина" 00:06Россиянам напомнили о важном праве при заселении в арендованное жилье 20:32"Визуально укорачивают ноги": стилист назвала модель джинсов, которую пора выбросить всем женщинам после 40 19:55Умные люди всегда имеют эту цифру в дате рождения – проверьте свою 18:29Не только за картошкой: 3 неочевидных применения советской авоськи, о которых знали лишь самые хитрые хозяйки 17:44"Держи спину ровно": невролог назвал 1 мышцу, которую нужно тренировать, чтобы навсегда забыть о сутулости 16:59Воздуховоды оцинкованные от AVA Technologies доступны в новых филиалах 16:38Каких людей нельзя пускать в свой дом, даже если это близкие родственники: Харуки Мураками дал мудрый ответ 16:16Эти 5 повседневных привычек способны обратить вспять старение 16:08"Утренняя углеводная бомба": диетолог объяснил, почему овсянка на завтрак – худшее, что вы можете сделать для своей фигуры 15:59ТОП-10 клининговых компаний Москвы в 2025 году 15:15Эти 6 сигналов посылает тело за 2 недели до наступления сердечного приступа – не пропустите их 14:50Денис Морозов. Биография и карьерный путь основателя строительной компании 14:12Эти привычки вызывают уважение окружающих 13:53Как стать настоящим Альфа: секреты лидерства и привлекательности 12:40Ловелас Шаляпин откровенно рассказал о желании создать семью: Признаю все ошибки 11:23Духовные аспекты рукопожатия: скрытые риски повседневного ритуала 11:105 вещей в ванной, которые несут риск для здоровья – их стоит использовать с осторожностью 10:21Уверенная в себе женщина никогда не пишет такое в соцсетях 10:11Leonard v. PepsiCo: знаменитое дело о "неправильной рекламе" и военном самолете 10:05Почему мужчины после 40 часто уходят из семьи ради молодых девушек? 09:48Александру Баширову – 70: вспоминаем лучшие роли самого эпатажного актера России 09:29Дана Борисова о романе дочери: пиар или настоящие чувства 08:58Новое открытие: цветная капуста и брокколи способны стабилизировать уровень сахара в крови 08:17Возрождение "Крутого пике": одесский абсурд 90-х обретает вторую жизнь 06:43Что нельзя делать 24 сентября на Федорины вечерки – история, приметы и традиции 03:29Юрист дала россиянам совет по защите квартиры от неадекватных арендаторов 00:16Появилились подробные данные о дизайне и цене складного iPhone 21:30Стираете при 40 градусах? Эксперты по бытовой технике объяснили, почему это убивает ваши вещи и саму машинку 20:12Ваши комнатные цветы гибнут? Скорее всего, вы совершаете 1 главную ошибку, которую делают все 19:5666-летняя Ирина Шведова на шоу Натальи Которевой потрясла молодостью и красотой 19:34Срочная операция: фаворитка Пугачевой попала в больницу из-за скандального интервью Примадонны 19:13Бесплатный сыр: 4 вещи в СССР, которые казались даром, но имели скрытую цену 18:08Стилист назвала 5 вещей, которые нещадно дешевят образ, и дала стильные альтернативы 17:05Актер Александр Панкратов-Черный доставлен в больницу прямо перед спектаклем: выявлен серьезный диагноз 16:24Не только польза: врачи рассказали, кому на самом деле нельзя увлекаться цикорием 15:486 тонких сигналов рака, которые организм посылает за 2 года до диагноза 15:39Шесть уроков жизни, которые меняют взгляд на мир 15:16"Пир во время чумы": неужели Ксения Собчак повторит судьбу Насти Ивлеевой? 14:11Тест по фильму Иван Васильевич меняет профессию: правда или ложь 14:09Собянин сообщил о ликвидации 46 беспилотников силами ПВО с вечера понедельника
Новое развитие в деле о мошенничестве с Олегом Газмановым
235

В последние дни российские СМИ активно обсуждают развитие скандального дела о мошенничестве, в котором фигурирует известный певец Олег Газманов. Федеральные правоохранительные органы объявили в розыск Дину Саргсян, мать Геворка Саркисяна, обвиняемого в хищении крупной суммы у семьи артиста.

Информация подтверждена материалами Московского городского суда и передана в средства массовой информации. Это событие произошло на фоне судебного заседания 24 сентября 2025 года, где были раскрыты дополнительные детали инцидента. Дело, начатое в сентябре текущего года, продолжает привлекать внимание общественности из-за вовлеченности знаменитости и масштаба предполагаемого обмана.

Хронология ключевых событий

События разворачивались следующим образом.

  • 2019 год: Олег Газманов и его супруга Марина Муравьева-Газманова предоставили Геворку Саркисяну значительную сумму денег. Средства предназначались для инвестиций, в частности, в проект в США, который так и не реализовался. Эти накопления артист планировал использовать на пенсию.
  • 2020 год: После истечения срока возврата Саркисян отказался погашать долг вместе с процентами. Семья Газмановых осознала признаки обмана и обратилась в Следственный комитет Российской Федерации.
  • Сентябрь 2025 года: Певец подал иск в Московский городской суд. В ходе расследования Геворк Саркисян был задержан в Москве как ранее несудимый гражданин России.
  • 24 сентября 2025 года: Суд продлил арест Саркисяна до 6 октября. В этот же день стало известно о розыске его матери Дины Саргсян по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Представители семьи Газмановых подчеркивают, что артист не имел никакого участия в предполагаемых инвестициях и не знал о деталях их использования.

Потерпевшие и масштаб дела

В судебных материалах указано, что от действий Саркисяна пострадали несколько человек. Среди них:

  • Олег Газманов;
  • Марина Муравьева-Газманова, супруга певца;
  • Филипп Газманов, сын артиста;
  • Марина Лебедева, предпринимательница и знакомая семьи.

Марина Лебедева, по словам ее представителя, также поверила обещаниям Саркисяна о выгодных вложениях в американский бизнес-проект. Общий ущерб оценивается как особо крупный, что усиливает серьезность обвинений.

Позиция обвиняемого и следствия

Геворк Саркисян не отрицает факт получения средств, но настаивает на их предпринимательском характере. Защита утверждает, что сделки были оформлены коммерческими договорами, а невыполнение условий произошло по объективным причинам. Тем не менее, следствие квалифицирует действия как мошенничество, подчеркивая отсутствие реальных инвестиций и умысел на обман.

Расследование продолжается, и розыск Дины Саргсян может привести к новым поворотам. Судебные материалы, доступные агентству РИА Новости, подтверждают связь матери и сына в контексте дела. Эксперты отмечают, что такие случаи подчеркивают риски неформальных финансовых договоренностей даже среди известных личностей.

25 сентября 2025, 11:35
Фото: YouTube
Ria.ru✓ Надежный источник

Семейная жизнь Полины и Дмитрия Диброва, продолжавшаяся более 15 лет, завершилась разводом. Это громкое событие стало темой обсуждения в СМИ и социальных сетях, особенно после того, как летом Полина подтвердила свои чувства к другому мужчине.

Прогноз курса рубля: плавное ослабление до 100 рублей в ближайшие три года
Министерство экономического развития представило обновленный макроэкономический прогноз, где ожидается постепенное снижение курса национальной валюты по отношению к доллару. Согласно оценкам, рубль сохранит стабильность, но к 2028 году средний курс доллара может превысить 100 рублей. Основные параметры прогноза В документе учтены ключевые экономические индикаторы, влияющие на курс рубля.

Мужчина лишился части дома из-за стаи муравьев – инцидент напомнил фильмы ужасов
Недавняя история, опубликованная пользователем Reddit, стала ярким примером того, как безобидные на первый взгляд проблемы могут привести к серьезным последствиям. Мужчина поделился своей печальной судьбой, когда он потерял дом из-за нашествия муравьев-плотников.

Когда подросткам стоит начинать использовать крем для лица: рекомендации дерматолога
Подростковый период приносит множество изменений, в том числе и в состоянии кожи. Многие родители и подростки задаются вопросом, с какого момента можно вводить в уход кремы и другие средства. Дерматолог-косметолог Елена Косенко, главный врач клиники "Медлайн" поделилась практическими советами. Особенности подростковой кожи Подростковая кожа существенно отличается от взрослой.

Эти симптомы появляются за 24 часа до приступа мигрени
Мигрень – сложное неврологическое заболевание, которое сопровождается интенсивными пульсирующими болями, чаще всего в одной половине головы. Отличительной чертой патологии является отсутствие явных органических причин, что затрудняет диагностику. Раннее распознавание предвестников мигрени, проявляющихся за 24 часа до приступа, помогает своевременно принять меры и обратиться к специалисту. Предвестники мигрени: что происходит за сутки до приступа Предвестники, или продромальная фаза, возникают за несколько часов или даже за сутки до начала головной боли.

