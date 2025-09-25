Дмитрий и Полина Дибровы официально развелись

Семейная жизнь Полины и Дмитрия Диброва, продолжавшаяся более 15 лет, завершилась разводом.

Это громкое событие стало темой обсуждения в СМИ и социальных сетях, особенно после того, как летом Полина подтвердила свои чувства к другому мужчине. Официальное решение о расторжении брака было вынесено Одинцовским судом Подмосковья.

Полина Диброва, 35-летняя супруга известного телеведущего Дмитрия Диброва, сообщила о своем решении уйти от мужа в начале лета. По ее словам, причиной стали новые чувства, возникшие к бизнесмену Роману Товстику, который младше Дмитрия на 15 лет и воспитывает шестерых детей. Это заявление стало неожиданным для многих поклонников пары, ведь ранее Полина отрицала наличие каких-либо проблем в их отношениях.

Развод состоялся без личного присутствия обоих супругов. Интересы Дмитрия Диброва представлял адвокат Александр Добровинский, который после заседания заявил о "блестящей победе". Несмотря на отсутствие эмоциональных всплесков во время процесса, общественность с интересом следила за развитием событий. Судебное разбирательство прошло быстро и без лишних скандалов, что также добавило спокойствия в эту непростую ситуацию.

Слухи о кризисе в отношениях пары начали циркулировать еще в начале года, когда Полина перестала публиковать совместные фотографии с мужем в своих социальных сетях. Хотя она тогда уверяла всех в том, что у них все в порядке, вскоре стало очевидно, что ситуация изменилась. Летом, когда информация о новом романе Полины стала известна широкой публике, пара подтвердила свое решение о разводе.

Несмотря на завершение брака, Полина и Дмитрий заявили о намерении сохранить теплые отношения, отмечает женский журнал Клео.ру. Они оба понимают важность совместного воспитания своих сыновей и готовы работать над тем, чтобы обеспечить им стабильную и дружелюбную атмосферу. Полина подчеркнула, что они будут продолжать общаться и поддерживать друг друга в вопросах, касающихся детей.

Развод Полины и Дмитрия Диброва стал важным событием в светской жизни страны. Их история напоминает о том, что даже долгие и казалось бы крепкие отношения могут закончиться. Тем не менее, их желание сохранить дружеские отношения ради детей показывает зрелость и ответственность обоих. Время покажет, как сложатся их дальнейшие жизни после этого громкого разрыва.