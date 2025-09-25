Когда подросткам стоит начинать использовать крем для лица: рекомендации дерматолога

Подростковый период приносит множество изменений, в том числе и в состоянии кожи. Многие родители и подростки задаются вопросом, с какого момента можно вводить в уход кремы и другие средства. Дерматолог-косметолог Елена Косенко, главный врач клиники "Медлайн" поделилась практическими советами.

Особенности подростковой кожи

Подростковая кожа существенно отличается от взрослой. Она подвержена гормональным колебаниям, что приводит к повышенной активности сальных желез. Защитный барьер еще не полностью сформирован, а чувствительность к внешним факторам высока. Эти аспекты требуют осторожного подхода к уходу.

Среди ключевых характеристик.

Увеличенная выработка кожного сала, провоцирующая блеск и закупорку пор.

Высокая реактивность на агрессивные компоненты.

Потенциал для быстрого восстановления, но с риском воспалений при неправильном уходе.

Игнорирование этих особенностей может усугубить проблемы, такие как акне или сухость.

Когда вводить первые кремы?

Начинать использование кремов рекомендуется по появлению конкретных признаков, а не по календарю. Обычно это происходит в переходном возрасте, когда кожа сигнализирует о необходимости дополнительного ухода.

Основные ориентиры.

При жирном блеске и черных точках – с 12-13 лет. Подходят легкие увлажняющие средства или очищающие гели, которые нормализуют баланс без пересушивания.

При сухой или чувствительной коже – уже с 10-11 лет. В таких случаях идеальны гипоаллергенные увлажняющие гели, не содержащие раздражающих веществ.

Регулярный уход помогает поддерживать здоровье кожи, предотвращая более серьезные проблемы в будущем.

Почему взрослый крем не подходит?

Взрослые средства часто содержат компоненты, предназначенные для зрелой кожи, и они могут нанести вред подростковой. Антивозрастные ингредиенты, кислоты, ретинол или плотные масла способны вызвать раздражение, забить поры и нарушить естественный барьер.

Исключения возможны только для подростков 16-17 лет с абсолютно здоровой кожей – в этом случае легкие средства без агрессивных добавок допустимы. В остальных ситуациях предпочтение отдается специализированным продуктам для юной кожи, которые учитывают ее уязвимость. Чтобы уход был эффективным и безопасным, стоит придерживаться простых правил. Выбирать продукты с пометкой "для подростков" или "для чувствительной кожи". Избегать формул с алкоголем, сульфатами и тяжелыми маслами.