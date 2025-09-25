Эти симптомы появляются за 24 часа до приступа мигрени

Мигрень – сложное неврологическое заболевание, которое сопровождается интенсивными пульсирующими болями, чаще всего в одной половине головы. Отличительной чертой патологии является отсутствие явных органических причин, что затрудняет диагностику. Раннее распознавание предвестников мигрени, проявляющихся за 24 часа до приступа, помогает своевременно принять меры и обратиться к специалисту.

Предвестники мигрени: что происходит за сутки до приступа

Предвестники, или продромальная фаза, возникают за несколько часов или даже за сутки до начала головной боли. Эти симптомы могут быть едва заметными, но их распознавание позволяет подготовиться к приступу или предотвратить его. Основные признаки включают.

Повышенная раздражительность или подавленное настроение, вызывающее эмоциональный дисбаланс.

Необъяснимая усталость, даже при отсутствии физических нагрузок.

Усиление аппетита или, наоборот, его снижение.

Легкое головокружение или чувство неустойчивости.

Повышенная чувствительность к свету, звукам или запахам.

Эти проявления могут варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей организма, но их появление требует внимания, особенно если мигрень диагностирована ранее.

Стадии мигрени и их особенности

Мигрень проходит несколько стадий, каждая из которых сопровождается специфическими симптомами. Понимание этих фаз помогает лучше ориентироваться в состоянии и вовремя реагировать.

Продромальная фаза: за 24–48 часов до приступа проявляются усталость, перепады настроения или изменения аппетита.

Аура: наблюдается у 20–30% пациентов и длится от 5 до 60 минут. Характеризуется зрительными нарушениями (вспышки, слепые пятна), онемением, покалыванием или затруднениями речи.

Фаза головной боли: длится от 4 часов до 3 суток, сопровождается пульсирующей болью, тошнотой, рвотой и чувствительностью к внешним раздражителям.

Постдромальная фаза: после приступа сохраняется усталость, трудности с концентрацией и раздражительность до 24 часов.

Виды ауры и их проявления

Аура — это комплекс нейропсихологических симптомов, связанных со спазмами сосудов мозга. Она может проявляться по-разному в зависимости от типа.

Зрительная: блики, искажения, выпадение полей зрения.

Сенсорная: покалывание или онемение в конечностях.

Речевая: затруднения в подборе слов или произношении.

Слуховая: шум в ушах или слуховые галлюцинации.

Вестибулярная: головокружение, вплоть до потери равновесия.

Двигательная: трудности с координацией движений.

Причины и триггеры мигрени

Точные причины мигрени до конца не изучены, но установлена наследственная предрасположенность, особенно по женской линии. Основной механизм связан с активацией тройничного нерва, вызывающей спазм и последующее расширение сосудов мозга, а также с нарушением обмена серотонина. Триггеры, запускающие приступы, делятся на несколько групп.

Психологические: стресс, эмоциональное перенапряжение.

Физиологические: недосып, гормональные изменения, переутомление.

Внешние: яркий свет, громкие звуки, резкие запахи.

Пищевые: продукты с тирамином (шоколад, сыр, орехи), алкоголь, кофеин.

Дополнительно приступы могут провоцировать смена погоды, дегидратация, менструальный цикл или резкое прекращение потребления кофеина.

Своевременная диагностика и лечение мигрени требуют консультации невролога. Обратиться к специалисту необходимо при следующих признаках.

Интенсивная пульсирующая головная боль, особенно односторонняя.

Тошнота, рвота или снижение аппетита.

Зрительные нарушения: мушки, блики, затуманенность.

Головокружение или проблемы с координацией.

Постоянная усталость и раздражительность.

Диагностика включает анализ симптомов, сбор анамнеза и, при необходимости, инструментальные исследования. Лечение подбирается индивидуально и может включать медикаменты, коррекцию образа жизни и устранение триггеров.