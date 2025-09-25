Ранние сигналы инсульта: различия у мужчин и женщин

Тесты Уехавшая Пугачева не смогла больше молчать Игры Сонник

Топ новостей недели

Cо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом ВерникаCо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом Верника Врачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столеВрачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столе "Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает “поплывший” овал лица лучше салонных процедур"Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает “поплывший” овал лица лучше салонных процедур Одна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонтОдна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонт

Лента новостей

Четверг 25 сентября

09:11Эти симптомы появляются за 24 часа до приступа мигрени 09:05Экономист рассказала россиянам о способе сберечь деньги при крахе любой валюты 09:00Ранние сигналы инсульта: различия у мужчин и женщин 06:48Что нельзя делать 25 сентября в день Автонома —приметы, традиции и именины 03:37Развеян распространенный миф о "полезном бокале вина" 00:06Россиянам напомнили о важном праве при заселении в арендованное жилье 20:32"Визуально укорачивают ноги": стилист назвала модель джинсов, которую пора выбросить всем женщинам после 40 19:55Умные люди всегда имеют эту цифру в дате рождения – проверьте свою 18:29Не только за картошкой: 3 неочевидных применения советской авоськи, о которых знали лишь самые хитрые хозяйки 17:44"Держи спину ровно": невролог назвал 1 мышцу, которую нужно тренировать, чтобы навсегда забыть о сутулости 16:59Воздуховоды оцинкованные от AVA Technologies доступны в новых филиалах 16:38Каких людей нельзя пускать в свой дом, даже если это близкие родственники: Харуки Мураками дал мудрый ответ 16:16Эти 5 повседневных привычек способны обратить вспять старение 16:08"Утренняя углеводная бомба": диетолог объяснил, почему овсянка на завтрак – худшее, что вы можете сделать для своей фигуры 15:59ТОП-10 клининговых компаний Москвы в 2025 году 15:15Эти 6 сигналов посылает тело за 2 недели до наступления сердечного приступа – не пропустите их 14:50Денис Морозов. Биография и карьерный путь основателя строительной компании 14:12Эти привычки вызывают уважение окружающих 13:53Как стать настоящим Альфа: секреты лидерства и привлекательности 12:40Ловелас Шаляпин откровенно рассказал о желании создать семью: Признаю все ошибки 11:23Духовные аспекты рукопожатия: скрытые риски повседневного ритуала 11:105 вещей в ванной, которые несут риск для здоровья – их стоит использовать с осторожностью 10:21Уверенная в себе женщина никогда не пишет такое в соцсетях 10:11Leonard v. PepsiCo: знаменитое дело о "неправильной рекламе" и военном самолете 10:05Почему мужчины после 40 часто уходят из семьи ради молодых девушек? 09:48Александру Баширову – 70: вспоминаем лучшие роли самого эпатажного актера России 09:29Дана Борисова о романе дочери: пиар или настоящие чувства 08:58Новое открытие: цветная капуста и брокколи способны стабилизировать уровень сахара в крови 08:17Возрождение "Крутого пике": одесский абсурд 90-х обретает вторую жизнь 06:43Что нельзя делать 24 сентября на Федорины вечерки – история, приметы и традиции 03:29Юрист дала россиянам совет по защите квартиры от неадекватных арендаторов 00:16Появилились подробные данные о дизайне и цене складного iPhone 21:30Стираете при 40 градусах? Эксперты по бытовой технике объяснили, почему это убивает ваши вещи и саму машинку 20:12Ваши комнатные цветы гибнут? Скорее всего, вы совершаете 1 главную ошибку, которую делают все 19:5666-летняя Ирина Шведова на шоу Натальи Которевой потрясла молодостью и красотой 19:34Срочная операция: фаворитка Пугачевой попала в больницу из-за скандального интервью Примадонны 19:13Бесплатный сыр: 4 вещи в СССР, которые казались даром, но имели скрытую цену 18:08Стилист назвала 5 вещей, которые нещадно дешевят образ, и дала стильные альтернативы 17:05Актер Александр Панкратов-Черный доставлен в больницу прямо перед спектаклем: выявлен серьезный диагноз 16:24Не только польза: врачи рассказали, кому на самом деле нельзя увлекаться цикорием 15:486 тонких сигналов рака, которые организм посылает за 2 года до диагноза 15:39Шесть уроков жизни, которые меняют взгляд на мир 15:16"Пир во время чумы": неужели Ксения Собчак повторит судьбу Насти Ивлеевой? 14:11Тест по фильму Иван Васильевич меняет профессию: правда или ложь 14:09Собянин сообщил о ликвидации 46 беспилотников силами ПВО с вечера понедельника 12:32Как восстановить волосы после лета: секреты здорового блеска 11:4061-летняя Распутина вышла замуж за продюсера Захарова 11:19Это самое тихое место на Земле, где сложно находиться даже час 11:13Тело посылает 3 сигнала за 24 часа до отрыва тромба – не игнорируйте их 10:09Чем грозит сделка вслепую при сдаче жилья в аренду – ответила юрист
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Ранние сигналы инсульта: различия у мужчин и женщин

Ранние сигналы инсульта: различия у мужчин и женщин
141

Инсульт представляет собой острое нарушение мозгового кровообращения, вызванное закупоркой или разрывом сосудов. Это состояние приводит к повреждению тканей мозга и остается одной из основных причин смертности и инвалидности. Предвестники, известные как транзиторная ишемическая атака (ТИА), проявляются временными сбоями в кровоснабжении без необратимых последствий. Такие эпизоды служат предупреждением о потенциальном риске полноценного инсульта в ближайшие недели.

Предвестники инсульта у мужчин

У мужчин ранние признаки часто связаны с сердечно-сосудистыми факторами. Вот ключевые симптомы, требующие немедленного внимания.

  • Повышенное артериальное давление, которое требует регулярного контроля.
  • Временная потеря зрения или двоение в глазах, указывающие на нарушения кровотока.
  • Головокружение с потерей равновесия, часто повторяющееся.
  • Одностороннее онемение или паралич в теле.
  • Интенсивные головные боли, сопровождаемые слабостью.
  • Нарушения речи, включая трудности в формулировке мыслей.
  • Резкие изменения настроения или необычное поведение.
  • Необоснованная усталость и общая слабость.

В случае проявления этих признаков рекомендуется срочная консультация специалиста для предотвращения осложнений.

Предвестники инсульта у женщин

У женщин симптомы могут отличаться из-за гормональных и физиологических особенностей, включая повышенный риск от беременности или артериальной гипертензии. Основные проявления включают.

  • Необычные головные боли интенсивного характера.
  • Расстройства зрения, такие как затуманенность или двоение.
  • Потеря чувствительности в одной стороне тела или лица.
  • Проблемы с речью и пониманием.
  • Нарушения координации и неустойчивость при ходьбе.
  • Снижение памяти и концентрации внимания.
  • Эмоциональные сдвиги, включая раздражительность.
  • Сердечные симптомы: аритмия, одышка или боли в груди.

Такие признаки, как тошнота и сонливость, чаще наблюдаются у женщин и требуют оперативной диагностики.

4 главных признака инсульта

Распознавание основных симптомов позволяет провести своевременное вмешательство. К ним относятся.

  1. Потеря силы или паралич: слабость в одной стороне тела, трудности с движением.
  2. Речевые нарушения: затруднения в произношении или понимании слов.
  3. Отсутствие чувствительности: онемение или покалывание в конечностях.
  4. Проблемы со зрением: внезапная потеря или размытость поля зрения.

Дополнительно могут возникать головные боли, рвота и спутанность сознания. При появлении хотя бы одного симптома необходима экстренная помощь для минимизации последствий, таких как инвалидность или когнитивные расстройства.

Когда проводить тест на предынсультное состояние?

ТИА характеризуется кратковременными симптомами, исчезающими в сутки, но сигнализирует о риске. Тестирование показано при.

  • Внезапной слабости или онемении в одной стороне.
  • Размытости зрения или потере зрительных функций.
  • Затруднениях в речи.

Профилактика включает контроль давления, холестерина, здоровое питание и регулярные обследования для снижения вероятности инсульта и его последствий, включая паралич или потерю речи.

Шоу-бизнес в Telegram

25 сентября 2025, 09:00
Фото: Freepik
Cmphmao.ru✓ Надежный источник

По теме

Не только от счастья: ветеринар назвал 5 причин, почему кошка мурлычет

Эти 6 сигналов посылает тело за 2 недели до наступления сердечного приступа – не пропустите их

Эти симптомы появляются за 24 часа до приступа мигрени

Эти симптомы появляются за 24 часа до приступа мигрени
Мигрень – сложное неврологическое заболевание, которое сопровождается интенсивными пульсирующими болями, чаще всего в одной половине головы. Отличительной чертой патологии является отсутствие явных органических причин, что затрудняет диагностику. Раннее распознавание предвестников мигрени, проявляющихся за 24 часа до приступа, помогает своевременно принять меры и обратиться к специалисту. Предвестники мигрени: что происходит за сутки до приступа Предвестники, или продромальная фаза, возникают за несколько часов или даже за сутки до начала головной боли.

Экономист рассказала россиянам о способе сберечь деньги при крахе любой валюты

Экономист рассказала россиянам о способе сберечь деньги при крахе любой валюты
В условиях глобальной экономической нестабильности и санкционного давления на Россию, вопрос сохранения сбережений становится особенно актуальным. Финансист Эльмира Асяева, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г.В. Плеханова, поделилась рекомендациями о том, как россияне могут защитить свои активы от валютных рисков. Диверсификация активов как ключ к безопасности По словам Асяевой, традиционные валюты, такие как доллар и евро, больше не являются единственным и надежным способом хранения средств.

Что нельзя делать 25 сентября в день Автонома —приметы, традиции и именины

Что нельзя делать 25 сентября в день Автонома —приметы, традиции и именины
25 сентября верующие отметят праздник священномученика Автонома, который в народе известен как Артамон Змеевик. Эта дата по старому стилю соответствует 12 сентября.

Развеян распространенный миф о "полезном бокале вина"

Развеян распространенный миф о "полезном бокале вина"
В последние десятилетия бытует мнение, что умеренное употребление алкоголя, особенно красного вина, может приносить пользу организму, в частности, сердечно-сосудистой системе. Однако новое исследование, опубликованное в BMJ Evidence-Based Medicine, ставит данный распространенный миф под сомнение.

Россиянам напомнили о важном праве при заселении в арендованное жилье

Россиянам напомнили о важном праве при заселении в арендованное жилье
Аренда жилья – это процесс, который требует внимательного подхода как со стороны собственников, так и со стороны арендаторов. Важно знать свои права, чтобы избежать неприятных ситуаций и конфликтов.

Выбор читателей

23/09ВтрТело посылает 3 сигнала за 24 часа до отрыва тромба – не игнорируйте их 23/09ВтрСрочная операция: фаворитка Пугачевой попала в больницу из-за скандального интервью Примадонны 23/09Втр6 тонких сигналов рака, которые организм посылает за 2 года до диагноза 23/09ВтрАктер Александр Панкратов-Черный доставлен в больницу прямо перед спектаклем: выявлен серьезный диагноз 23/09ВтрСтираете при 40 градусах? Эксперты по бытовой технике объяснили, почему это убивает ваши вещи и саму машинку 23/09Втр61-летняя Распутина вышла замуж за продюсера Захарова