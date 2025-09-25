Экономист рассказала россиянам о способе сберечь деньги при крахе любой валюты

Тесты Уехавшая Пугачева не смогла больше молчать Игры Сонник

Топ новостей недели

Cо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом ВерникаCо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом Верника Врачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столеВрачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столе "Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает “поплывший” овал лица лучше салонных процедур"Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает “поплывший” овал лица лучше салонных процедур Одна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонтОдна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонт

Лента новостей

Четверг 25 сентября

09:11Эти симптомы появляются за 24 часа до приступа мигрени 09:05Экономист рассказала россиянам о способе сберечь деньги при крахе любой валюты 09:00Ранние сигналы инсульта: различия у мужчин и женщин 06:48Что нельзя делать 25 сентября в день Автонома —приметы, традиции и именины 03:37Развеян распространенный миф о "полезном бокале вина" 00:06Россиянам напомнили о важном праве при заселении в арендованное жилье 20:32"Визуально укорачивают ноги": стилист назвала модель джинсов, которую пора выбросить всем женщинам после 40 19:55Умные люди всегда имеют эту цифру в дате рождения – проверьте свою 18:29Не только за картошкой: 3 неочевидных применения советской авоськи, о которых знали лишь самые хитрые хозяйки 17:44"Держи спину ровно": невролог назвал 1 мышцу, которую нужно тренировать, чтобы навсегда забыть о сутулости 16:59Воздуховоды оцинкованные от AVA Technologies доступны в новых филиалах 16:38Каких людей нельзя пускать в свой дом, даже если это близкие родственники: Харуки Мураками дал мудрый ответ 16:16Эти 5 повседневных привычек способны обратить вспять старение 16:08"Утренняя углеводная бомба": диетолог объяснил, почему овсянка на завтрак – худшее, что вы можете сделать для своей фигуры 15:59ТОП-10 клининговых компаний Москвы в 2025 году 15:15Эти 6 сигналов посылает тело за 2 недели до наступления сердечного приступа – не пропустите их 14:50Денис Морозов. Биография и карьерный путь основателя строительной компании 14:12Эти привычки вызывают уважение окружающих 13:53Как стать настоящим Альфа: секреты лидерства и привлекательности 12:40Ловелас Шаляпин откровенно рассказал о желании создать семью: Признаю все ошибки 11:23Духовные аспекты рукопожатия: скрытые риски повседневного ритуала 11:105 вещей в ванной, которые несут риск для здоровья – их стоит использовать с осторожностью 10:21Уверенная в себе женщина никогда не пишет такое в соцсетях 10:11Leonard v. PepsiCo: знаменитое дело о "неправильной рекламе" и военном самолете 10:05Почему мужчины после 40 часто уходят из семьи ради молодых девушек? 09:48Александру Баширову – 70: вспоминаем лучшие роли самого эпатажного актера России 09:29Дана Борисова о романе дочери: пиар или настоящие чувства 08:58Новое открытие: цветная капуста и брокколи способны стабилизировать уровень сахара в крови 08:17Возрождение "Крутого пике": одесский абсурд 90-х обретает вторую жизнь 06:43Что нельзя делать 24 сентября на Федорины вечерки – история, приметы и традиции 03:29Юрист дала россиянам совет по защите квартиры от неадекватных арендаторов 00:16Появилились подробные данные о дизайне и цене складного iPhone 21:30Стираете при 40 градусах? Эксперты по бытовой технике объяснили, почему это убивает ваши вещи и саму машинку 20:12Ваши комнатные цветы гибнут? Скорее всего, вы совершаете 1 главную ошибку, которую делают все 19:5666-летняя Ирина Шведова на шоу Натальи Которевой потрясла молодостью и красотой 19:34Срочная операция: фаворитка Пугачевой попала в больницу из-за скандального интервью Примадонны 19:13Бесплатный сыр: 4 вещи в СССР, которые казались даром, но имели скрытую цену 18:08Стилист назвала 5 вещей, которые нещадно дешевят образ, и дала стильные альтернативы 17:05Актер Александр Панкратов-Черный доставлен в больницу прямо перед спектаклем: выявлен серьезный диагноз 16:24Не только польза: врачи рассказали, кому на самом деле нельзя увлекаться цикорием 15:486 тонких сигналов рака, которые организм посылает за 2 года до диагноза 15:39Шесть уроков жизни, которые меняют взгляд на мир 15:16"Пир во время чумы": неужели Ксения Собчак повторит судьбу Насти Ивлеевой? 14:11Тест по фильму Иван Васильевич меняет профессию: правда или ложь 14:09Собянин сообщил о ликвидации 46 беспилотников силами ПВО с вечера понедельника 12:32Как восстановить волосы после лета: секреты здорового блеска 11:4061-летняя Распутина вышла замуж за продюсера Захарова 11:19Это самое тихое место на Земле, где сложно находиться даже час 11:13Тело посылает 3 сигнала за 24 часа до отрыва тромба – не игнорируйте их 10:09Чем грозит сделка вслепую при сдаче жилья в аренду – ответила юрист
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Экономист рассказала россиянам о способе сберечь деньги при крахе любой валюты

Экономист рассказала россиянам о способе сберечь деньги при крахе любой валюты
144

В условиях глобальной экономической нестабильности и санкционного давления на Россию, вопрос сохранения сбережений становится особенно актуальным. Финансист Эльмира Асяева, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г.В. Плеханова, поделилась рекомендациями о том, как россияне могут защитить свои активы от валютных рисков.

Диверсификация активов как ключ к безопасности

По словам Асяевой, традиционные валюты, такие как доллар и евро, больше не являются единственным и надежным способом хранения средств. Санкции и ограничения на использование этих валют в России подталкивают граждан к поиску альтернативных решений. Основной стратегией для защиты от валютных рисков является диверсификация активов. Это подразумевает распределение средств между различными валютами и инвестиционными инструментами.

Асяева рекомендует обратить внимание на дружественные валюты, такие как китайский юань, индийская рупия, турецкая лира и дирхам Объединенных Арабских Эмиратов. Эти валюты могут помочь создать более устойчивую валютную корзину, хотя их волатильность может быть выше, чем у традиционных резервных валют. Важно также учитывать корреляцию этих валют с рублем и экономическими циклами стран-эмитентов.

Альтернативные инвестиции: драгоценные металлы и недвижимость

Кроме валютной диверсификации, Асяева подчеркивает важность инвестиций в драгоценные металлы, такие как золото и серебро. Эти активы исторически служат надежным средством защиты от инфляции и экономической нестабильности. Однако стоит помнить, что вложения в драгоценные металлы также сопряжены с определенными рисками, включая колебания цен на рынке.

Недвижимость — еще один вариант для защиты накоплений. Инвестиции в недвижимость могут обеспечить стабильный доход и защиту от инфляции. Тем не менее, этот способ требует значительных первоначальных вложений и тщательного анализа рынка.

Мировая экономика и использование доллара

Согласно последним данным, использование доллара в международных расчетах достигло минимума за последние полтора года. На фоне этого китайский юань стал активно использоваться в мировых транзакциях и вплотную приблизился к пятерке самых популярных валют. Это свидетельствует о растущем интересе к альтернативным финансовым инструментам и необходимости пересмотра подходов к хранению сбережений.


Шоу-бизнес в Telegram

25 сентября 2025, 09:05
Фото: Freepik
Прайм✓ Надежный источник

По теме

Секретный трюк миллионеров: как экономить тысячи, не отказывая себе ни в чем

Как накопить крупную сумму на безбедную старость: финансовая хитрость японцев

Эти симптомы появляются за 24 часа до приступа мигрени

Эти симптомы появляются за 24 часа до приступа мигрени
Мигрень – сложное неврологическое заболевание, которое сопровождается интенсивными пульсирующими болями, чаще всего в одной половине головы. Отличительной чертой патологии является отсутствие явных органических причин, что затрудняет диагностику. Раннее распознавание предвестников мигрени, проявляющихся за 24 часа до приступа, помогает своевременно принять меры и обратиться к специалисту. Предвестники мигрени: что происходит за сутки до приступа Предвестники, или продромальная фаза, возникают за несколько часов или даже за сутки до начала головной боли.

Ранние сигналы инсульта: различия у мужчин и женщин

Ранние сигналы инсульта: различия у мужчин и женщин
Инсульт представляет собой острое нарушение мозгового кровообращения, вызванное закупоркой или разрывом сосудов. Это состояние приводит к повреждению тканей мозга и остается одной из основных причин смертности и инвалидности. Предвестники, известные как транзиторная ишемическая атака (ТИА), проявляются временными сбоями в кровоснабжении без необратимых последствий. Такие эпизоды служат предупреждением о потенциальном риске полноценного инсульта в ближайшие недели. Предвестники инсульта у мужчин У мужчин ранние признаки часто связаны с сердечно-сосудистыми факторами.

Что нельзя делать 25 сентября в день Автонома —приметы, традиции и именины

Что нельзя делать 25 сентября в день Автонома —приметы, традиции и именины
25 сентября верующие отметят праздник священномученика Автонома, который в народе известен как Артамон Змеевик. Эта дата по старому стилю соответствует 12 сентября.

Развеян распространенный миф о "полезном бокале вина"

Развеян распространенный миф о "полезном бокале вина"
В последние десятилетия бытует мнение, что умеренное употребление алкоголя, особенно красного вина, может приносить пользу организму, в частности, сердечно-сосудистой системе. Однако новое исследование, опубликованное в BMJ Evidence-Based Medicine, ставит данный распространенный миф под сомнение.

Россиянам напомнили о важном праве при заселении в арендованное жилье

Россиянам напомнили о важном праве при заселении в арендованное жилье
Аренда жилья – это процесс, который требует внимательного подхода как со стороны собственников, так и со стороны арендаторов. Важно знать свои права, чтобы избежать неприятных ситуаций и конфликтов.

Выбор читателей

23/09ВтрТело посылает 3 сигнала за 24 часа до отрыва тромба – не игнорируйте их 23/09ВтрСрочная операция: фаворитка Пугачевой попала в больницу из-за скандального интервью Примадонны 23/09Втр6 тонких сигналов рака, которые организм посылает за 2 года до диагноза 23/09ВтрАктер Александр Панкратов-Черный доставлен в больницу прямо перед спектаклем: выявлен серьезный диагноз 23/09ВтрСтираете при 40 градусах? Эксперты по бытовой технике объяснили, почему это убивает ваши вещи и саму машинку 23/09Втр61-летняя Распутина вышла замуж за продюсера Захарова