25 сентября

Что нельзя делать 25 сентября в день Автонома —приметы, традиции и именины

Что нельзя делать 25 сентября в день Автонома —приметы, традиции и именины
184

25 сентября верующие отметят праздник священномученика Автонома, который в народе известен как Артамон Змеевик.

Эта дата по старому стилю соответствует 12 сентября. В этот день принято вспоминать о жизни святого, его подвигах и значении для христианства. Общественная служба новостей расскажет о традициях, запретах и приметах, связанных с этим праздником.

История священномученика Автонома

Священномученик Автоном жил в IV веке в Италии и был епископом, который обратил в христианство множество язычников. Он построил храм для своей общины, однако в те времена правитель Диоклетиан проводил жестокие гонения на христиан. Несмотря на угрозы, Автоном продолжал проповедовать. Его новообращенные разрушили идольское капище, что вызвало гнев язычников. В результате святой был убит за свою веру и преданность Христу.

Традиции праздника

На Руси священномученика Автонома называли Артамоном Змеевиком. Существовало поверье, что в этот день змеи покидают поля и направляются в леса, готовясь к зимней спячке. Люди отмечали два змеиных праздника: весной, когда рептилии выходили из укрытий, и осенью — когда возвращались обратно. В народе говорили: "Артамон последний раз змей на волю отпускает".

В этот день также готовились к зиме другие животные, создавая норы и берлоги. Существовали приметы, что вещи с изображением змеи или лекарства на основе змеиных ядов могут принести несчастье.

Запреты на праздник

В день Артамона Змеевика не рекомендуется отправляться на пикники в лес, так как это может привести к встрече со змеями. Если змея все же встретится, ее нельзя трогать или причинять ей вред, иначе можно навлечь беду. Также запрещено стричь или красить волосы, так как это считалось опасным для здоровья. Нельзя ругать детей и находиться в плохом настроении, чтобы избежать неудач.

Что можно делать в день Артамона Змеевика

На праздник рекомендуется избегать тяжелой работы и заниматься добрыми делами. Хозяйки готовили заготовки на зиму: варили варенья из рябины, делали компоты и настойки. Если встретится змея, можно оставить ей молоко или яйца — это считается хорошим знаком.

Приметы дня

Существуют различные приметы, связанные с погодой и природой в день Автонома:

• Если идут дожди с плоскими облаками, непогода продлится долго.

• Гром предвещает теплую и ясную осень.

• Много змей в лесу указывает на морозную зиму с метелями.

• Солнечный день сулит ясную погоду на следующий день.

Именины

25 сентября именины отмечают люди с именами: Алексей, Афанасий, Даниил, Иван, Николай, Семен, Федор и Юлиан. Астрологи считают, что рожденные в этот день обладают сильным характером и могут легко справляться с трудностями благодаря своему магнетизму. Чтобы поддерживать свою энергетику, рекомендуется носить украшения из александрита.

25 сентября 2025, 06:48
Фото: Freepik
Дни.ру✓ Надежный источник

Развеян распространенный миф о "полезном бокале вина"

Развеян распространенный миф о "полезном бокале вина"
В последние десятилетия бытует мнение, что умеренное употребление алкоголя, особенно красного вина, может приносить пользу организму, в частности, сердечно-сосудистой системе. Однако новое исследование, опубликованное в BMJ Evidence-Based Medicine, ставит данный распространенный миф под сомнение.

Россиянам напомнили о важном праве при заселении в арендованное жилье

Россиянам напомнили о важном праве при заселении в арендованное жилье
Аренда жилья – это процесс, который требует внимательного подхода как со стороны собственников, так и со стороны арендаторов. Важно знать свои права, чтобы избежать неприятных ситуаций и конфликтов.

"Визуально укорачивают ноги": стилист назвала модель джинсов, которую пора выбросить всем женщинам после 40

"Визуально укорачивают ноги": стилист назвала модель джинсов, которую пора выбросить всем женщинам после 40
Джинсы – это не просто предмет гардероба, это основа нашей повседневности. Они удобны, практичны и универсальны. Однако мир моды не стоит на месте, и то, что было трендом вчера, сегодня может беспощадно портить фигуру и выдавать возраст. Особенно это касается женщин после 40, когда линии силуэта становятся важнее, чем слепое следование подиумным новинкам. Стилисты единогласны: есть одна конкретная модель джинсов, которая, к сожалению, визуально "режет" ноги, укорачивает рост и добавляет лишних лет.

Умные люди всегда имеют эту цифру в дате рождения – проверьте свою

Умные люди всегда имеют эту цифру в дате рождения – проверьте свою
С незапамятных времен люди пытались разгадать тайны, скрытые в дате нашего рождения. Нумерология, древняя наука о числах, утверждает, что каждая цифра несет в себе определенную энергию и влияет на черты характера, способности и даже судьбу человека.

Не только за картошкой: 3 неочевидных применения советской авоськи, о которых знали лишь самые хитрые хозяйки

Не только за картошкой: 3 неочевидных применения советской авоськи, о которых знали лишь самые хитрые хозяйки
Авоська – этот скромный сетчатый мешок был неотъемлемым атрибутом каждой советской семьи. Он путешествовал в кармане, сумочке или портфеле, всегда готовый к внезапной покупке дефицитного товара. В наши дни, когда пластиковые пакеты и многоразовые шопперы заполонили мир, авоська кажется музейным экспонатом. Настоящие хитрецы и находчивые хозяйки СССР знали: потенциал этого простого изобретения гораздо шире, чем просто транспортировка продуктов.

