В последние десятилетия бытует мнение, что умеренное употребление алкоголя, особенно красного вина, может приносить пользу организму, в частности, сердечно-сосудистой системе.

Однако новое исследование, опубликованное в BMJ Evidence-Based Medicine, ставит данный распространенный миф под сомнение. Ученые провели масштабный анализ данных более 550 тысяч человек из США и Великобритании, используя генетический метод менделевской рандомизации для изучения связи между потреблением алкоголя и риском деменции.

Основные результаты исследования

Исследование продемонстрировало, что даже "умеренное" употребление алкоголя может быть вредным для мозга. Результаты показали, что риск развития деменции увеличивается с каждой дополнительной порцией спиртного. В частности, 1–3 лишние порции в неделю повышали вероятность деменции на 15%, а генетическая предрасположенность к зависимости от алкоголя увеличивала этот риск на 16%. Эти данные опровергли представление о том, что существует безопасная доза алкоголя для мозга.

Уменьшение потребления перед диагнозом

Интересным аспектом исследования стало то, что у людей, у которых позже была диагностирована деменция, наблюдалось постепенное снижение потребления алкоголя за несколько лет до постановки диагноза. Это открытие объясняет, почему в предыдущих исследованиях «умеренное употребление» иногда выглядело полезным — на самом деле это было следствием ранних когнитивных нарушений. Уменьшение потребления спиртного могло быть не выбором человека, а результатом ухудшения состояния здоровья.

Безопасной дозы не существует

Авторы исследования подчеркивают: безопасной дозы алкоголя для мозга не существует. Это важно учитывать в свете прогнозируемого роста числа заболевших деменцией до 153 миллионов человек к 2050 году. Ограничение или полный отказ от спиртного может стать ключевой стратегией в профилактике этого серьезного заболевания. Ожидается, что результаты данного исследования изменят подход к рекомендациям по потреблению алкоголя и повлияют на общественное мнение о его "пользе".

Альтернативные способы защиты здоровья

Ранее ученые также доказали, что экстракт уссурийской груши способен защищать печень от повреждений, вызванных алкоголем, и снижать уровень токсичного ацетальдегида. Это открытие подчеркивает важность поиска альтернативных способов поддержания здоровья без необходимости прибегать к употреблению алкоголя. Вместо того чтобы полагаться на «полезные» свойства спиртного, людям следует рассмотреть возможность более здорового образа жизни и питания.