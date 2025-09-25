Тесты Уехавшая Пугачева не смогла больше молчать Игры Сонник

25 сентября

Развеян распространенный миф о "полезном бокале вина"

Развеян распространенный миф о "полезном бокале вина"
113

В последние десятилетия бытует мнение, что умеренное употребление алкоголя, особенно красного вина, может приносить пользу организму, в частности, сердечно-сосудистой системе.

Однако новое исследование, опубликованное в BMJ Evidence-Based Medicine, ставит данный распространенный миф под сомнение. Ученые провели масштабный анализ данных более 550 тысяч человек из США и Великобритании, используя генетический метод менделевской рандомизации для изучения связи между потреблением алкоголя и риском деменции.

Основные результаты исследования

Исследование продемонстрировало, что даже "умеренное" употребление алкоголя может быть вредным для мозга. Результаты показали, что риск развития деменции увеличивается с каждой дополнительной порцией спиртного. В частности, 1–3 лишние порции в неделю повышали вероятность деменции на 15%, а генетическая предрасположенность к зависимости от алкоголя увеличивала этот риск на 16%. Эти данные опровергли представление о том, что существует безопасная доза алкоголя для мозга.

Уменьшение потребления перед диагнозом

Интересным аспектом исследования стало то, что у людей, у которых позже была диагностирована деменция, наблюдалось постепенное снижение потребления алкоголя за несколько лет до постановки диагноза. Это открытие объясняет, почему в предыдущих исследованиях «умеренное употребление» иногда выглядело полезным — на самом деле это было следствием ранних когнитивных нарушений. Уменьшение потребления спиртного могло быть не выбором человека, а результатом ухудшения состояния здоровья.

Безопасной дозы не существует

Авторы исследования подчеркивают: безопасной дозы алкоголя для мозга не существует. Это важно учитывать в свете прогнозируемого роста числа заболевших деменцией до 153 миллионов человек к 2050 году. Ограничение или полный отказ от спиртного может стать ключевой стратегией в профилактике этого серьезного заболевания. Ожидается, что результаты данного исследования изменят подход к рекомендациям по потреблению алкоголя и повлияют на общественное мнение о его "пользе".

Альтернативные способы защиты здоровья

Ранее ученые также доказали, что экстракт уссурийской груши способен защищать печень от повреждений, вызванных алкоголем, и снижать уровень токсичного ацетальдегида. Это открытие подчеркивает важность поиска альтернативных способов поддержания здоровья без необходимости прибегать к употреблению алкоголя. Вместо того чтобы полагаться на «полезные» свойства спиртного, людям следует рассмотреть возможность более здорового образа жизни и питания.

25 сентября 2025, 03:37
Фото: Freepik
BMJ Evidence-Based Medicine✓ Надежный источник

С 1 сентября вступают в силу изменения законов для водителей — что нужно знать

5 вещей в ванной, которые несут риск для здоровья – их стоит использовать с осторожностью

Россиянам напомнили о важном праве при заселении в арендованное жилье

Россиянам напомнили о важном праве при заселении в арендованное жилье
Аренда жилья – это процесс, который требует внимательного подхода как со стороны собственников, так и со стороны арендаторов. Важно знать свои права, чтобы избежать неприятных ситуаций и конфликтов.

"Визуально укорачивают ноги": стилист назвала модель джинсов, которую пора выбросить всем женщинам после 40

"Визуально укорачивают ноги": стилист назвала модель джинсов, которую пора выбросить всем женщинам после 40
Джинсы – это не просто предмет гардероба, это основа нашей повседневности. Они удобны, практичны и универсальны. Однако мир моды не стоит на месте, и то, что было трендом вчера, сегодня может беспощадно портить фигуру и выдавать возраст. Особенно это касается женщин после 40, когда линии силуэта становятся важнее, чем слепое следование подиумным новинкам. Стилисты единогласны: есть одна конкретная модель джинсов, которая, к сожалению, визуально "режет" ноги, укорачивает рост и добавляет лишних лет.

Умные люди всегда имеют эту цифру в дате рождения – проверьте свою

Умные люди всегда имеют эту цифру в дате рождения – проверьте свою
С незапамятных времен люди пытались разгадать тайны, скрытые в дате нашего рождения. Нумерология, древняя наука о числах, утверждает, что каждая цифра несет в себе определенную энергию и влияет на черты характера, способности и даже судьбу человека.

Не только за картошкой: 3 неочевидных применения советской авоськи, о которых знали лишь самые хитрые хозяйки

Не только за картошкой: 3 неочевидных применения советской авоськи, о которых знали лишь самые хитрые хозяйки
Авоська – этот скромный сетчатый мешок был неотъемлемым атрибутом каждой советской семьи. Он путешествовал в кармане, сумочке или портфеле, всегда готовый к внезапной покупке дефицитного товара. В наши дни, когда пластиковые пакеты и многоразовые шопперы заполонили мир, авоська кажется музейным экспонатом. Настоящие хитрецы и находчивые хозяйки СССР знали: потенциал этого простого изобретения гораздо шире, чем просто транспортировка продуктов.

"Держи спину ровно": невролог назвал 1 мышцу, которую нужно тренировать, чтобы навсегда забыть о сутулости

"Держи спину ровно": невролог назвал 1 мышцу, которую нужно тренировать, чтобы навсегда забыть о сутулости
"Держи спину ровно!" – эту фразу мы слышали с детства, и, казалось бы, в ней заключена вся мудрость мира о красивой осанке. Мы стараемся, выпрямляемся, но уже через пару минут плечи снова съезжают вперед, спина округляется, а шея вытягивается. Почему же это простое, на первый взгляд, действие не помогает избавиться от сутулости раз и навсегда? Оказывается, многолетние попытки "держать спину" — это борьба с симптомом, а не с причиной.

