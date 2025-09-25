Россиянам напомнили о важном праве при заселении в арендованное жилье

Аренда жилья – это процесс, который требует внимательного подхода как со стороны собственников, так и со стороны арендаторов.

Важно знать свои права, чтобы избежать неприятных ситуаций и конфликтов. Юрист по недвижимости Елена Кульпина поделилась важной информацией о правах арендаторов, которые могут оказаться полезными для россиян.

Право на временную регистрацию детей

Одним из ключевых прав арендаторов является возможность временной регистрации своих детей в съемной квартире без согласия собственника. Это право позволяет родителям создать комфортные условия для своих детей, обеспечив им легальный статус проживания. Однако важно помнить, что такая регистрация возможна только в том случае, если сам квартирант имеет временную регистрацию и на тот же срок. Это правило помогает избежать недоразумений и юридических споров.

Расторжение договора аренды

Еще одним важным правом арендаторов является возможность расторжения договора аренды. Арендаторы могут сделать это в любой момент, уведомив собственника за три месяца или за более короткий срок, если это предусмотрено условиями договора. Это дает арендаторам гибкость в случае изменения жизненных обстоятельств или необходимости переезда. Важно отметить, что собственник не имеет права расторгнуть договор без уважительной причины, и в случае необходимости ему придется обращаться в суд.

Ответственность собственников

Собственники жилья также должны быть осведомлены о своих обязательствах. За нарушения при сдаче квартир, такие как отсутствие миграционного учета для иностранных граждан или временной регистрации для граждан России, собственникам могут грозить штрафы. Это подчеркивает важность соблюдения законодательства как со стороны арендаторов, так и со стороны владельцев жилья.

Знание своих прав и обязанностей — это залог успешной аренды жилья. Арендаторы должны быть уверены в том, что могут зарегистрировать своих детей и расторгнуть договор при необходимости, в то время как собственники должны следить за соблюдением законов, чтобы избежать неприятных последствий. Взаимопонимание и соблюдение правил помогут обеим сторонам избежать конфликтов и создать комфортные условия для проживания.