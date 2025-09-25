Тесты Уехавшая Пугачева не смогла больше молчать Игры Сонник

Среда 24 сентября

Россиянам напомнили о важном праве при заселении в арендованное жилье

Россиянам напомнили о важном праве при заселении в арендованное жилье
119

Аренда жилья – это процесс, который требует внимательного подхода как со стороны собственников, так и со стороны арендаторов.

Важно знать свои права, чтобы избежать неприятных ситуаций и конфликтов. Юрист по недвижимости Елена Кульпина поделилась важной информацией о правах арендаторов, которые могут оказаться полезными для россиян.

Право на временную регистрацию детей

Одним из ключевых прав арендаторов является возможность временной регистрации своих детей в съемной квартире без согласия собственника. Это право позволяет родителям создать комфортные условия для своих детей, обеспечив им легальный статус проживания. Однако важно помнить, что такая регистрация возможна только в том случае, если сам квартирант имеет временную регистрацию и на тот же срок. Это правило помогает избежать недоразумений и юридических споров.

Расторжение договора аренды

Еще одним важным правом арендаторов является возможность расторжения договора аренды. Арендаторы могут сделать это в любой момент, уведомив собственника за три месяца или за более короткий срок, если это предусмотрено условиями договора. Это дает арендаторам гибкость в случае изменения жизненных обстоятельств или необходимости переезда. Важно отметить, что собственник не имеет права расторгнуть договор без уважительной причины, и в случае необходимости ему придется обращаться в суд.

Ответственность собственников

Собственники жилья также должны быть осведомлены о своих обязательствах. За нарушения при сдаче квартир, такие как отсутствие миграционного учета для иностранных граждан или временной регистрации для граждан России, собственникам могут грозить штрафы. Это подчеркивает важность соблюдения законодательства как со стороны арендаторов, так и со стороны владельцев жилья.

Знание своих прав и обязанностей — это залог успешной аренды жилья. Арендаторы должны быть уверены в том, что могут зарегистрировать своих детей и расторгнуть договор при необходимости, в то время как собственники должны следить за соблюдением законов, чтобы избежать неприятных последствий. Взаимопонимание и соблюдение правил помогут обеим сторонам избежать конфликтов и создать комфортные условия для проживания.

25 сентября 2025, 00:06
Фото: Freepik
Москва 24✓ Надежный источник

"Визуально укорачивают ноги": стилист назвала модель джинсов, которую пора выбросить всем женщинам после 40

"Визуально укорачивают ноги": стилист назвала модель джинсов, которую пора выбросить всем женщинам после 40
Джинсы – это не просто предмет гардероба, это основа нашей повседневности. Они удобны, практичны и универсальны. Однако мир моды не стоит на месте, и то, что было трендом вчера, сегодня может беспощадно портить фигуру и выдавать возраст. Особенно это касается женщин после 40, когда линии силуэта становятся важнее, чем слепое следование подиумным новинкам. Стилисты единогласны: есть одна конкретная модель джинсов, которая, к сожалению, визуально "режет" ноги, укорачивает рост и добавляет лишних лет.

Умные люди всегда имеют эту цифру в дате рождения – проверьте свою

Умные люди всегда имеют эту цифру в дате рождения – проверьте свою
С незапамятных времен люди пытались разгадать тайны, скрытые в дате нашего рождения. Нумерология, древняя наука о числах, утверждает, что каждая цифра несет в себе определенную энергию и влияет на черты характера, способности и даже судьбу человека.

Не только за картошкой: 3 неочевидных применения советской авоськи, о которых знали лишь самые хитрые хозяйки

Не только за картошкой: 3 неочевидных применения советской авоськи, о которых знали лишь самые хитрые хозяйки
Авоська – этот скромный сетчатый мешок был неотъемлемым атрибутом каждой советской семьи. Он путешествовал в кармане, сумочке или портфеле, всегда готовый к внезапной покупке дефицитного товара. В наши дни, когда пластиковые пакеты и многоразовые шопперы заполонили мир, авоська кажется музейным экспонатом. Настоящие хитрецы и находчивые хозяйки СССР знали: потенциал этого простого изобретения гораздо шире, чем просто транспортировка продуктов.

"Держи спину ровно": невролог назвал 1 мышцу, которую нужно тренировать, чтобы навсегда забыть о сутулости

"Держи спину ровно": невролог назвал 1 мышцу, которую нужно тренировать, чтобы навсегда забыть о сутулости
"Держи спину ровно!" – эту фразу мы слышали с детства, и, казалось бы, в ней заключена вся мудрость мира о красивой осанке. Мы стараемся, выпрямляемся, но уже через пару минут плечи снова съезжают вперед, спина округляется, а шея вытягивается. Почему же это простое, на первый взгляд, действие не помогает избавиться от сутулости раз и навсегда? Оказывается, многолетние попытки "держать спину" — это борьба с симптомом, а не с причиной.

Каких людей нельзя пускать в свой дом, даже если это близкие родственники: Харуки Мураками дал мудрый ответ

Каких людей нельзя пускать в свой дом, даже если это близкие родственники: Харуки Мураками дал мудрый ответ
"Гости, как рыба, через три дня начинают попахивать", – гласит старая поговорка. Звучит резко, но в этой фразе заключена вековая мудрость. Открыть двери своего дома – это высшее проявление доверия и щедрости. Но что делать, когда ваш дом, ваша личная крепость, превращается в место, где вас просто используют? Эта история о том, как доброта может обернуться эмоциональной пыткой, и о простом правиле, которое помогает защитить свое душевное спокойствие, даже от самых близких.

