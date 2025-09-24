Тесты Уехавшая Пугачева не смогла больше молчать Игры Сонник

Топ новостей недели

Cо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом ВерникаCо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом Верника Врачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столеВрачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столе "Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает “поплывший” овал лица лучше салонных процедур"Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает “поплывший” овал лица лучше салонных процедур Одна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонтОдна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонт

Лента новостей

Среда 24 сентября

20:32"Визуально укорачивают ноги": стилист назвала модель джинсов, которую пора выбросить всем женщинам после 40 19:55Умные люди всегда имеют эту цифру в дате рождения – проверьте свою 18:29Не только за картошкой: 3 неочевидных применения советской авоськи, о которых знали лишь самые хитрые хозяйки 17:44"Держи спину ровно": невролог назвал 1 мышцу, которую нужно тренировать, чтобы навсегда забыть о сутулости 16:59Воздуховоды оцинкованные от AVA Technologies доступны в новых филиалах 16:38Каких людей нельзя пускать в свой дом, даже если это близкие родственники: Харуки Мураками дал мудрый ответ 16:16Эти 5 повседневных привычек способны обратить вспять старение 16:08"Утренняя углеводная бомба": диетолог объяснил, почему овсянка на завтрак – худшее, что вы можете сделать для своей фигуры 15:59ТОП-10 клининговых компаний Москвы в 2025 году 15:15Эти 6 сигналов посылает тело за 2 недели до наступления сердечного приступа – не пропустите их 14:50Денис Морозов. Биография и карьерный путь основателя строительной компании 14:12Эти привычки вызывают уважение окружающих 13:53Как стать настоящим Альфа: секреты лидерства и привлекательности 12:40Ловелас Шаляпин откровенно рассказал о желании создать семью: Признаю все ошибки 11:23Духовные аспекты рукопожатия: скрытые риски повседневного ритуала 11:105 вещей в ванной, которые несут риск для здоровья – их стоит использовать с осторожностью 10:21Уверенная в себе женщина никогда не пишет такое в соцсетях 10:11Leonard v. PepsiCo: знаменитое дело о "неправильной рекламе" и военном самолете 10:05Почему мужчины после 40 часто уходят из семьи ради молодых девушек? 09:48Александру Баширову – 70: вспоминаем лучшие роли самого эпатажного актера России 09:29Дана Борисова о романе дочери: пиар или настоящие чувства 08:58Новое открытие: цветная капуста и брокколи способны стабилизировать уровень сахара в крови 08:17Возрождение "Крутого пике": одесский абсурд 90-х обретает вторую жизнь 06:43Что нельзя делать 24 сентября на Федорины вечерки – история, приметы и традиции 03:29Юрист дала россиянам совет по защите квартиры от неадекватных арендаторов 00:16Появилились подробные данные о дизайне и цене складного iPhone 21:30Стираете при 40 градусах? Эксперты по бытовой технике объяснили, почему это убивает ваши вещи и саму машинку 20:12Ваши комнатные цветы гибнут? Скорее всего, вы совершаете 1 главную ошибку, которую делают все 19:5666-летняя Ирина Шведова на шоу Натальи Которевой потрясла молодостью и красотой 19:34Срочная операция: фаворитка Пугачевой попала в больницу из-за скандального интервью Примадонны 19:13Бесплатный сыр: 4 вещи в СССР, которые казались даром, но имели скрытую цену 18:08Стилист назвала 5 вещей, которые нещадно дешевят образ, и дала стильные альтернативы 17:05Актер Александр Панкратов-Черный доставлен в больницу прямо перед спектаклем: выявлен серьезный диагноз 16:24Не только польза: врачи рассказали, кому на самом деле нельзя увлекаться цикорием 15:486 тонких сигналов рака, которые организм посылает за 2 года до диагноза 15:39Шесть уроков жизни, которые меняют взгляд на мир 15:16"Пир во время чумы": неужели Ксения Собчак повторит судьбу Насти Ивлеевой? 14:11Тест по фильму Иван Васильевич меняет профессию: правда или ложь 14:09Собянин сообщил о ликвидации 46 беспилотников силами ПВО с вечера понедельника 12:32Как восстановить волосы после лета: секреты здорового блеска 11:4061-летняя Распутина вышла замуж за продюсера Захарова 11:19Это самое тихое место на Земле, где сложно находиться даже час 11:13Тело посылает 3 сигнала за 24 часа до отрыва тромба – не игнорируйте их 10:09Чем грозит сделка вслепую при сдаче жилья в аренду – ответила юрист 09:58Valve удалила из Steam вредоносную игру, укравшую криптовалюту на 150 тысяч долларов 09:51Мэр Москвы сообщил о ликвидации еще двух БПЛА на подлете к столице 09:44Реальные суперспособности: генетические особенности, меняющие восприятие мира 09:26За кулисами идеального образа: цена внешней привлекательности в современных отношениях 08:57Фестиваль театре и кино "Амурская осень" назвал лучшие фильмы и спектакли 08:49Нзазван баснословный гонорар Лолиты за концерт – выступление по цене квартиры в Москве
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

"Визуально укорачивают ноги": стилист назвала модель джинсов, которую пора выбросить всем женщинам после 40

"Визуально укорачивают ноги": стилист назвала модель джинсов, которую пора выбросить всем женщинам после 40
143

Джинсы – это не просто предмет гардероба, это основа нашей повседневности. Они удобны, практичны и универсальны. Однако мир моды не стоит на месте, и то, что было трендом вчера, сегодня может беспощадно портить фигуру и выдавать возраст. Особенно это касается женщин после 40, когда линии силуэта становятся важнее, чем слепое следование подиумным новинкам.

Стилисты единогласны: есть одна конкретная модель джинсов, которая, к сожалению, визуально "режет" ноги, укорачивает рост и добавляет лишних лет. И если вы хотите выглядеть элегантно и стройно, от нее пора безжалостно избавиться.

Главный антитренд: джинсы-капри (или укороченные джинсы с манжетами)

Джинсы, которые заканчиваются на середине икры или чуть ниже колена, часто еще и с отворотами коварны для женщин после 40?

  1. "Режут" рост и укорачивают ноги. Это их основная проблема. Длина до середины икры — самая неудачная для большинства фигур, она визуально делит ногу на две неравные части, создавая эффект укороченных конечностей, даже если у вас модельный рост.
  2. Делают силуэт приземистым. В сочетании с обувью на плоском ходу (балетки, кеды) капри лишают фигуру вертикали, делая ее более широкой и приземистой.
  3. Акцентируют внимание на широкой части икры. Эта длина, как правило, приходится на самое широкое место икры, подчеркивая его и добавляя объема там, где он совершенно не нужен.
  4. Устаревший вид. В большинстве случаев капри сегодня выглядят неактуально, ассоциируясь с модой прошлых десятилетий, что сразу добавляет возраста образу.

Конечно, в летнюю жару хочется чего-то более легкого, чем классические длинные джинсы. Но капри — это не лучшее решение, особенно если ваша цель — выглядеть стройно и современно.

Альтернатива, которая удлиняет ноги и молодит: выбираем правильную длину

К счастью, индустрия моды предлагает множество стильных и комфортных альтернатив, которые не только освежат образ, но и визуально вытянут силуэт.

1. Укороченные джинсы до щиколотки (Ankle-length):

  • Длина: это идеальная длина, которая заканчивается ровно на самой тонкой части ноги — щиколотке. Она открывает изящную часть, визуально удлиняя ногу.
  • Фасоны: могут быть прямыми, слегка зауженными или иметь небольшой клеш.
  • Преимущества: смотрятся очень стильно с любой обувью — от каблуков до кроссовок. Создают ощущение легкости и современности.

2. Джинсы с широкими штанинами (Wide-leg) или клеш:

  • Длина: выбирайте модели, которые полностью закрывают обувь или слегка прикрывают носок.
  • Преимущества: эти фасоны создают вертикаль, вытягивая силуэт. Высокая посадка в сочетании с широкими штанинами делает ноги бесконечными. Они очень комфортны и выглядят роскошно.

3. Прямые джинсы (Straight-leg) классической длины:

  • Длина: должны заканчиваться либо на уровне начала подъема обуви, либо слегка касаться пола.
  • Преимущества: это вечная классика, которая подходит абсолютно всем и всегда выглядит уместно. Прямой крой не перегружает фигуру и создает стройный силуэт.

4. Шорты-бермуды (Bermuda shorts):

  • Длина: если очень хочется открыть ноги, отдайте предпочтение шортам-бермудам, которые заканчиваются чуть выше колена или прямо над ним. Это более элегантная и современная альтернатива капри, которая не "режет" ногу так беспощадно.

Главный секрет при выборе: всегда обращайте внимание на высоту посадки. Высокая или средняя посадка всегда будет выигрышнее для удлинения ног, чем низкая.

Не бойтесь расставаться с вещами, которые устарели или портят ваш внешний вид. Выбирайте те модели джинсов, которые работают на вас, подчеркивая достоинства фигуры и придавая образу актуальность и элегантность.

Шоу-бизнес в Telegram

24 сентября 2025, 20:32
Фото: freepik.com
Youtube / @BethDjalali✓ Надежный источник

По теме

Стилист назвала 5 вещей, которые нещадно дешевят образ, и дала стильные альтернативы

Что носить этой осенью? Главные цвета, которые сделают ваш гардероб самым стильным

Умные люди всегда имеют эту цифру в дате рождения – проверьте свою

Умные люди всегда имеют эту цифру в дате рождения – проверьте свою
С незапамятных времен люди пытались разгадать тайны, скрытые в дате нашего рождения. Нумерология, древняя наука о числах, утверждает, что каждая цифра несет в себе определенную энергию и влияет на черты характера, способности и даже судьбу человека.

Не только за картошкой: 3 неочевидных применения советской авоськи, о которых знали лишь самые хитрые хозяйки

Не только за картошкой: 3 неочевидных применения советской авоськи, о которых знали лишь самые хитрые хозяйки
Авоська – этот скромный сетчатый мешок был неотъемлемым атрибутом каждой советской семьи. Он путешествовал в кармане, сумочке или портфеле, всегда готовый к внезапной покупке дефицитного товара. В наши дни, когда пластиковые пакеты и многоразовые шопперы заполонили мир, авоська кажется музейным экспонатом. Настоящие хитрецы и находчивые хозяйки СССР знали: потенциал этого простого изобретения гораздо шире, чем просто транспортировка продуктов.

"Держи спину ровно": невролог назвал 1 мышцу, которую нужно тренировать, чтобы навсегда забыть о сутулости

"Держи спину ровно": невролог назвал 1 мышцу, которую нужно тренировать, чтобы навсегда забыть о сутулости
"Держи спину ровно!" – эту фразу мы слышали с детства, и, казалось бы, в ней заключена вся мудрость мира о красивой осанке. Мы стараемся, выпрямляемся, но уже через пару минут плечи снова съезжают вперед, спина округляется, а шея вытягивается. Почему же это простое, на первый взгляд, действие не помогает избавиться от сутулости раз и навсегда? Оказывается, многолетние попытки "держать спину" — это борьба с симптомом, а не с причиной.

Каких людей нельзя пускать в свой дом, даже если это близкие родственники: Харуки Мураками дал мудрый ответ

Каких людей нельзя пускать в свой дом, даже если это близкие родственники: Харуки Мураками дал мудрый ответ
"Гости, как рыба, через три дня начинают попахивать", – гласит старая поговорка. Звучит резко, но в этой фразе заключена вековая мудрость. Открыть двери своего дома – это высшее проявление доверия и щедрости. Но что делать, когда ваш дом, ваша личная крепость, превращается в место, где вас просто используют? Эта история о том, как доброта может обернуться эмоциональной пыткой, и о простом правиле, которое помогает защитить свое душевное спокойствие, даже от самых близких.

Эти 5 повседневных привычек способны обратить вспять старение

Эти 5 повседневных привычек способны обратить вспять старение
Старение – это естественный процесс, который, однако, можно замедлить или даже обратить вспять с помощью определенных повседневных привычек. Врачи из Клиники Мэйо в США провели исследование и выявили пять ключевых факторов, способствующих улучшению здоровья и продлению жизни.

Выбор читателей

23/09ВтрТело посылает 3 сигнала за 24 часа до отрыва тромба – не игнорируйте их 23/09ВтрСрочная операция: фаворитка Пугачевой попала в больницу из-за скандального интервью Примадонны 23/09Втр6 тонких сигналов рака, которые организм посылает за 2 года до диагноза 23/09ВтрАктер Александр Панкратов-Черный доставлен в больницу прямо перед спектаклем: выявлен серьезный диагноз 22/09ПндУжин, который крадет ваш сон: диетологи раскрыли, какие продукты мешают вам просыпаться бодрым 23/09Втр61-летняя Распутина вышла замуж за продюсера Захарова