"Утренняя углеводная бомба": диетолог объяснил, почему овсянка на завтрак – худшее, что вы можете сделать для своей фигуры

Десятилетиями овсянка считалась иконой здорового питания. Символ правильного завтрака, залог бодрости и здоровья, любимое блюдо адептов фитнеса и худеющих. Теплая тарелка каши с фруктами и ложечкой меда – что может быть полезнее с утра?

Однако диетологи все чаще бьют тревогу: то, что мы привыкли считать идеальным завтраком, на самом деле может быть скрытым врагом нашей фигуры и энергии. Оказывается, привычная овсянка, особенно в том виде, в котором ее ест большинство, — это настоящая "углеводная бомба", которая запускает в организме процессы, ведущие к набору веса и постоянному чувству голода.

Главная проблема: инсулиновый удар и "сахарные качели"

Давайте разберемся, что происходит в организме, когда вы съедаете тарелку сладкой овсянки.

Резкий скачок сахара в крови. Овсянка, особенно быстрого приготовления, — это быстрые углеводы. Попадая в организм, они мгновенно расщепляются до глюкозы, вызывая резкий подъем уровня сахара в крови.

Мощный выброс инсулина. В ответ на сахарный всплеск поджелудочная железа выбрасывает большую дозу инсулина. Главная задача этого гормона — убрать излишки сахара из крови. А куда он их убирает? Прямиком в жировые клетки, переводя организм в режим "запасания жира".

Неизбежный спад и чувство голода. После того как инсулин сделал свою работу, уровень сахара в крови так же резко падает. Этот спад мы ощущаем как внезапную слабость, усталость и, что самое коварное, — острое чувство голода. Проходит всего час-полтора после "полезного" завтрака, а вас уже неудержимо тянет на сладкое или мучное, чтобы снова поднять уровень энергии.

Получается замкнутый круг: вы едите овсянку, чтобы быть сытым и стройным, а в итоге провоцируете накопление жира и уже через час хотите съесть еще больше.

Мнение эксперта: какая овсянка — "пустые углеводы"?

Не вся овсянка одинаково плоха, но именно самые популярные варианты наносят наибольший вред. Этот тезис подтверждает и врач-диетолог Елена Соломатина. По ее словам, овсяные каши, которые завариваются кипятком за 1–3 минуты, — это "пустые углеводы".

Эксперт объясняет: в процессе производства с такого зерна снимают оболочку, в которой содержатся все самые ценные компоненты — витамины, минералы и клетчатка. Остается практически чистый крахмал, который действует на организм подобно сахару, провоцируя тот самый резкий скачок глюкозы в крови.

В список самых вредных продуктов попадают:

Каши быстрого приготовления и "минутки".

Сладкие добавки: сахар, мед, кленовый сироп, варенье, сладкие фрукты (бананы, виноград, финики) превращают кашу в полноценный десерт, многократно усиливая инсулиновую реакцию.

Чем тогда завтракать? Идеальная формула завтрака

Чтобы чувствовать сытость до самого обеда, поддерживать стабильный уровень энергии и способствовать похудению, завтрак должен строиться на других принципах.

Формула идеального завтрака = Белок + Полезные жиры + Клетчатка (медленные углеводы)

Примеры правильных завтраков:

Яйца в любом виде: омлет, яичница, пашот с авокадо и цельнозерновым хлебцом.

Творог (5-9% жирности) с горстью ягод и орехов.

Натуральный греческий йогурт с семенами чиа или льна.

Неужели от овсянки нужно отказаться навсегда?

Если вы жить не можете без овсянки, ее можно "спасти". И здесь мнение диетологов сходится: выбирать нужно правильный продукт.

Как советует Елена Соломатина, полезной будет только цельнозерновая овсянка, требующая варки 15–20 минут (например, "Геркулес" или хлопья "Экстра"). Такую кашу она называет "долгоиграющим" углеводом, который надолго обеспечивает организм энергией.

Почему она полезна?

Содержит клетчатку, которая работает как "метелка", очищая кишечник.

"Кормит" полезную микрофлору нашего кишечника.

Богата витаминами группы B, необходимыми для нервной системы.

Чтобы сделать такую кашу максимально полезной:

Выбирайте только цельный овес.

Обязательно добавьте белок и жиры: положите в готовую кашу орехи, семена чиа, ложку арахисовой пасты или семена льна.

Забудьте о сахаре: вместо меда или варенья добавьте свежие ягоды и щепотку корицы.

Пересмотрев свой утренний рацион, вы сможете не только улучшить фигуру, но и получить заряд бодрости на весь день, а не на один короткий час.