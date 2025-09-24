Лавелас Шаляпин откровенно рассказал о желании создать семью: Признаю все ошибки

Финалист проекта "Фабрика звезд-6" и лауреат конкурса "Утренняя звезда" Прохор Шаляпин вновь на слуху.

Его имя стало неотъемлемой частью поп-культуры, а шутливые мемы с его участием облетели интернет. Сегодня он в фаворе у молодежи, получая признание наряду с такими звездами, как Надежда Кадышева и Татьяна Буланова.

Прохор не только привлекает внимание зрителей на концертах, но и становится желанным гостем на светских мероприятиях. Журналисты выстраиваются в очередь за интервью, чтобы узнать о его жизни и творчестве, отмечает женский журнал Клео.ру.

26 ноября Прохору исполнится 42 года. В разговоре с корреспондентом Клео.ру он откровенно поделился своими мыслями о жизни и ошибках, которые были у него на пути. "Я признаю все те ошибки, которые совершил, но ничего бы не стал менять. Именно они привели меня туда, где я сейчас", — сообщил артист. Он чувствует себя счастливым и востребованным человеком. Однако у него есть мечта — создать семью с доброй и преданной девушкой, которая станет ему не только партнером, но и настоящим другом.

Прохор Шаляпин — завидный жених. Его талант, чувство юмора и привлекательная внешность делают его желанным кандидатом для многих поклонниц. Но как же ему удается поддерживать такую форму и выглядеть великолепно?

"Я изредка посещаю косметолога. Скоро планирую снова записаться — нужно убрать морщинки", — признался он. Также Прохор занимается фитнесом, хотя времени на занятия в зале у него не так много — всего два-три раза в неделю. Он тренируется с профессиональным тренером, что позволяет ему поддерживать форму.

Что касается питания, то у Прохора нет строгих диет. Он ест три раза в день, но иногда прибегает к специальным инъекциям, разработанным российскими учеными. Эти уколы помогают снизить аппетит и даже рекомендуются некоторыми эндокринологами. "Я не скрываю этого, и это действительно помогает мне оставаться в форме", — добавил он.

Прохор Шаляпин стал настоящим символом новой волны популярности. Его возвращение в мир шоу-бизнеса сопровождается не только успехами на сцене, но и активным взаимодействием с поклонниками в социальных сетях. Он делится своими мыслями о жизни, творчестве и красоте, вдохновляя молодое поколение следовать своим мечтам. Артист продолжает удивлять своих поклонников и открывать новые горизонты в карьере.2