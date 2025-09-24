Тесты Уехавшая Пугачева не смогла больше молчать Игры Сонник

Среда 24 сентября

Александру Баширову – 70: вспоминаем лучшие роли самого эпатажного актера России

Александру Баширову – 70: вспоминаем лучшие роли самого эпатажного актера России
161

Сегодня отмечает свой день рождения неподражаемый Александр Баширов – актер с искрометным талантом, сумевший поразить нас разнообразием своих персонажей.

Почти сотня ролей на его счету, и каждая из них особенна по-своему. Давайте вспомним именно те образы, которые заставили нас смеяться, плакать и переживать вместе с талантливым актером.

1. Майор ВВС Бабакин, "АССА" (1987)

Культовый фильм Сергея Соловьева "АССА" стал настоящим явлением в советском кино. В нем переплетались судьбы различных персонажей, и одним из самых ярких стал майор Бабакин, сыгранный Александром Башировым. Несмотря на небольшой экранный хронометраж, его появление запомнилось надолго.

Майор Бабакин произносит гениальный в своем безумии монолог о Гагарине, который был не по сценарию — актер импровизировал, так как не мог запомнить текст. Эта импровизация привела к созданию фраз, ставших народными: "Я был нетрезв! Такое поведение недостойно советского офицера!". Этот образ стал символом времени и примером того, как можно создать незабываемый персонаж даже в ограниченных рамках.

2. Спартак, "Игла" (1988)

В фильме "Игла", где главную роль исполнил Виктор Цой, Баширов сыграл Спартака — мелкого бандита с эксцентричным поведением. Персонаж стал важной частью сюжета, в котором молодой человек по прозвищу Моро пытается разобраться с миром наркомании и преступности.

Баширов блестяще воплотил образ человека на грани помешательства, что сделало его игру особенно запоминающейся. Его фраза: "Я был с вами… Теперь меня с вами не будет" стала крылатой и до сих пор используется в шутливом контексте, когда кто-то покидает рабочее место или компанию.

3. Толик, "Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви" (1989)

В этом фильме, рассказывающем о сложной судьбе пятнадцатилетнего Мити, Баширов сыграл Толика — персонажа с необычным обаянием и странностями. Толик стал одним из тех, кто окружает главного героя в его непростых обстоятельствах.

Его фразы и поведение, включая экспериментальный компот «Русалочка» и народные песни, создают атмосферу сюрреализма и абсурда. Эмоциональная игра Баширова в сочетании с атмосферой фильма сделала его роль культовой и запоминающейся для зрителей.

4. Валентин Компостеров, "Дом под звездным небом" (1991)

В фильме "Дом под звездным небом" Баширов сыграл Валентина Компостерова — персонажа, который становится источником хаоса и разорения для семьи главного героя. Академик Башкирцев возвращается домой и сталкивается с загадочным товарищем своего зятя, который приносит в дом смерть и разрушение.

Эта роль стала для Баширова поворотной точкой в карьере. Он впервые представил персонажа, находящегося за гранью добра и зла, что позволило ему продемонстрировать свои драматические способности. Игра Баширова привлекла внимание режиссера Алексея Германа, который предложил ему участие в своем шедевре "Хрусталев, машину!".

5. Николай Петрович, "Железная пята олигархии" (1999)

В фильме "Железная пята олигархии" Баширов воплотил образ Николая Петровича — человека, столкнувшегося с жестокими реалиями постсоветской России. Этот персонаж стал символом борьбы простых людей с коррупцией и несправедливостью.

Игра Баширова в этой роли была наполнена глубиной и эмоциональностью. Он успешно передал страдания и надежды своего героя, заставляя зрителей сопереживать каждому его шагу. Эта работа укрепила статус Баширова как одного из самых талантливых актеров своего поколения.

Шоу-бизнес в Telegram

24 сентября 2025, 09:48
Александр Баширов. Кадр из фильма "Асса"
Дни.ру✓ Надежный источник

