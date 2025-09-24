Новое открытие: цветная капуста и брокколи способны стабилизировать уровень сахара в крови

Тесты Уехавшая Пугачева не смогла больше молчать Игры Сонник

Топ новостей недели

Cо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом ВерникаCо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом Верника Врачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столеВрачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столе "Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает “поплывший” овал лица лучше салонных процедур"Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает “поплывший” овал лица лучше салонных процедур Одна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонтОдна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонт

Лента новостей

Среда 24 сентября

08:58Новое открытие: цветная капуста и брокколи способны стабилизировать уровень сахара в крови 08:17Возрождение "Крутого пике": одесский абсурд 90-х обретает вторую жизнь 06:43Что нельзя делать 24 сентября на Федорины вечерки – история, приметы и традиции 03:29Юрист дала россиянам совет по защите квартиры от неадекватных арендаторов 00:16Появилились подробные данные о дизайне и цене складного iPhone 21:30Стираете при 40 градусах? Эксперты по бытовой технике объяснили, почему это убивает ваши вещи и саму машинку 20:12Ваши комнатные цветы гибнут? Скорее всего, вы совершаете 1 главную ошибку, которую делают все 19:5666-летняя Ирина Шведова на шоу Натальи Которевой потрясла молодостью и красотой 19:34Срочная операция: фаворитка Пугачевой попала в больницу из-за скандального интервью Примадонны 19:13Бесплатный сыр: 4 вещи в СССР, которые казались даром, но имели скрытую цену 18:08Стилист назвала 5 вещей, которые нещадно дешевят образ, и дала стильные альтернативы 17:05Актер Александр Панкратов-Черный доставлен в больницу прямо перед спектаклем: выявлен серьезный диагноз 16:24Не только польза: врачи рассказали, кому на самом деле нельзя увлекаться цикорием 15:486 тонких сигналов рака, которые организм посылает за 2 года до диагноза 15:39Шесть уроков жизни, которые меняют взгляд на мир 15:16"Пир во время чумы": неужели Ксения Собчак повторит судьбу Насти Ивлеевой? 14:11Тест по фильму Иван Васильевич меняет профессию: правда или ложь 14:09Собянин сообщил о ликвидации 46 беспилотников силами ПВО с вечера понедельника 12:32Как восстановить волосы после лета: секреты здорового блеска 11:4061-летняя Распутина вышла замуж за продюсера Захарова 11:19Это самое тихое место на Земле, где сложно находиться даже час 11:13Тело посылает 3 сигнала за 24 часа до отрыва тромба – не игнорируйте их 10:09Чем грозит сделка вслепую при сдаче жилья в аренду – ответила юрист 09:58Valve удалила из Steam вредоносную игру, укравшую криптовалюту на 150 тысяч долларов 09:51Мэр Москвы сообщил о ликвидации еще двух БПЛА на подлете к столице 09:44Реальные суперспособности: генетические особенности, меняющие восприятие мира 09:26За кулисами идеального образа: цена внешней привлекательности в современных отношениях 08:57Фестиваль театре и кино "Амурская осень" назвал лучшие фильмы и спектакли 08:49Нзазван баснословный гонорар Лолиты за концерт – выступление по цене квартиры в Москве 08:14Жизнь в расцвете сил: почему не стоит откладывать яркие моменты на потом 06:51Что нельзя делать 23 сентября в День Петра и Павла Рябинников – история, приметы и традиции 03:32Золотистый киви оказался эффективнее витамина С по влиянию на психическое здоровье 00:14Россияне стали проявлять повышенный интерес к ипотеке сроком на несколько месяцев 21:27Ужин, который крадет ваш сон: диетологи раскрыли, какие продукты мешают вам просыпаться бодрым 20:26Собянин: ПВО Минобороны отражается атака беспилотных средств, атаковавших Москву 20:21Что носить этой осенью? Главные цвета, которые сделают ваш гардероб самым стильным 19:25Готовьте кошельки: октябрь 2025 принесет небывалое богатство трем знакам Зодиака 18:34Прорыв в мире сна за 120 секунд: как техника пилотов научит вас засыпать мгновенно, где бы вы ни были? 17:16Забытый ключ к гармонии: как одно "золотое" правило Конфуция может перевернуть все ваши отношения? 16:28Прорыв в онкологии: превращение раковых клеток в здоровые 16:21"Никогда не пейте из стаканов и не пользуйтесь кофеваркой": бывший работник отеля рассказал, какие 5 предметов в номере на самом деле самые грязные 15:42Паника в родительских чатах: всех переводят в мессенджер Max: что делать, если вы еще не там? 15:26Как кассиры в супермаркетах узнают, богатый вы человек или бедный? 14:08Тома Холланда увезли в больницу прямо со съемок фильма "Человек-паук: Совершенно новый день" 13:37Покупателей недвижимости предупредили о рисках лишиться квартиры и денег из-за мошенников 13:29Ильсура Метшина переизбрали мэром Казани 13:24Как распознать причину боли по ее расположению в теле? 13:14Сон влияет на ощущение возраста: наука раскрывает секреты 12:49"Я ни о чем не жалею": Киркоров отреагировал на резонансное заявление Пугачевой об их браке 12:35В СССР не было панических атак – все пили этот простой напиток от стресса
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Новое открытие: цветная капуста и брокколи способны стабилизировать уровень сахара в крови

Новое открытие: цветная капуста и брокколи способны стабилизировать уровень сахара в крови
90

Недавние исследования показывают, что простые овощи могут играть ключевую роль в поддержании стабильного уровня сахара в крови.

Особенно это касается крестоцветных овощей, таких как брокколи и цветная капуста. Эти результаты могут стать важным шагом в борьбе с диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Исследование Университета Эдит Коуэн

Группа ученых из Университета Эдит Коуэн в Австралии провела исследование, которое подтвердило, что крестоцветные овощи помогают контролировать уровень сахара в крови. Работа была опубликована в журнале Diabetes, Obesity and Metabolism (DOEM). В эксперименте участники на протяжении двух недель употребляли по четыре порции либо крестоцветных овощей, либо корнеплодов и тыквы.

Непрерывный мониторинг уровня глюкозы показал, что при употреблении брокколи и капусты уровень сахара в крови оставался более стабильным. Скачки сахара после еды были значительно ниже по сравнению с рационом, содержащим картофель, морковь или тыкву. Это открытие подчеркивает важность выбора правильных продуктов для поддержания здоровья.

Значение для здоровья

Сглаживание пиков глюкозы и снижение ее вариабельности особенно критично для людей с повышенным риском диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые отмечают, что регулярное употребление крестоцветных овощей может стать простым и эффективным способом улучшить контроль над уровнем сахара в крови и снизить долгосрочные риски для здоровья.

Непопулярность крестоцветных овощей

Несмотря на их пользу, крестоцветные овощи остаются одними из наименее популярных в рационе большинства людей. В Австралии менее 1 из 15 взрослых регулярно включает их в свой рацион. Это вызывает обеспокоенность, так как такие овощи могут существенно улучшить здоровье населения.

Рекомендации по питанию

Ученые рекомендуют включать в повседневное питание брокколи, капусту, бок-чой и цветную капусту. Это не только поможет стабилизировать уровень сахара в крови, но и обеспечит организм необходимыми витаминами и минералами. Простые изменения в рационе могут иметь значительное влияние на здоровье.

Исследования показывают, что обычные овощи, такие как брокколи и цветная капуста, могут стать важным инструментом в борьбе с резкими скачками сахара в крови. Учитывая их доступность и полезные свойства, стоит задуматься о том, как увеличить потребление этих овощей в своем рационе. Кроме того, ранее были выявлены другие полезные свойства растительных экстрактов, такие как защита печени от повреждений, что подчеркивает важность растительной пищи в нашем питании.

Шоу-бизнес в Telegram

24 сентября 2025, 08:58
Фото: Freepik
Diabetes, Obesity and Metabolism (DOEM)✓ Надежный источник

По теме

Эти продукты, по словам ученых, нарушают работу печени

Какие фрукты и овощи лучше покупать осенью – собираем сезонные продукты с максимальной пользой

Возрождение "Крутого пике": одесский абсурд 90-х обретает вторую жизнь

Возрождение "Крутого пике": одесский абсурд 90-х обретает вторую жизнь
Ностальгия по эпохам без фильтров и алгоритмов набирает обороты – культовый проект из Одессы неожиданно возвращается на экраны. "Крутое пике" и "Каламбур" – те самые скетчкомы, что в 90-е годы завоевали сердца зрителей своим безумным юмором, – теперь доступны в новом формате. Спустя четверть века оригинальные создатели решили оживить наследие, добавив современный блеск. Корни в одесском юморе: как родился "Фул-Хаус" Комическое трио "Фул-Хаус" из Одессы в конце 1990-х стало настоящим феноменом.

Что нельзя делать 24 сентября на Федорины вечерки – история, приметы и традиции

Что нельзя делать 24 сентября на Федорины вечерки – история, приметы и традиции
24 сентября в православной традиции отмечается день памяти святой Феодоры Александрийской, которая, согласно преданию, посвятила себя служению Богу. В народном календаре этот день известен как Федорины вечерки, и с ним связано множество примет и обычаев.

Юрист дала россиянам совет по защите квартиры от неадекватных арендаторов

Юрист дала россиянам совет по защите квартиры от неадекватных арендаторов
В последние годы аренда жилья в России стала актуальной темой, особенно в крупных городах. Однако, к сожалению, не все арендаторы проявляют ответственность и заботу о чужом имуществе. Нередки случаи, когда после съезда жильцов квартиры остаются в ужасном состоянии.

Появилились подробные данные о дизайне и цене складного iPhone

Появилились подробные данные о дизайне и цене складного iPhone
В последние годы мир технологий стал свидетелем стремительного развития складных смартфонов. Компания Apple, как один из лидеров индустрии, не могла остаться в стороне. Ведущий аналитик Bloomberg Марк Гурман раскрыл детали о первом складном iPhone, который, по его словам, будет представлять собой ультратонкий и стильный девайс, напоминающий два соединенных между собой iPhone Air.

Стираете при 40 градусах? Эксперты по бытовой технике объяснили, почему это убивает ваши вещи и саму машинку

Стираете при 40 градусах? Эксперты по бытовой технике объяснили, почему это убивает ваши вещи и саму машинку
Для большинства из нас режим 40 градусов – это золотая середина: достаточно горячо, чтобы отстирать загрязнения, и достаточно щадяще, чтобы не повредить цветные вещи. Мы используем его для повседневной одежды, постельного белья, полотенец и даже детских вещей, считая его универсальным и безопасным. Эксперты по уходу за бытовой техникой и производители стиральных машин бьют тревогу: стирка при 40 градусах — это одна из самых распространенных и вредных ошибок, которая не только сокращает срок службы вашей машинки, но и портит вещи, а также создает идеальную среду для размножения бактерий и плесени.

Выбор читателей

23/09ВтрТело посылает 3 сигнала за 24 часа до отрыва тромба – не игнорируйте их 23/09ВтрСрочная операция: фаворитка Пугачевой попала в больницу из-за скандального интервью Примадонны 22/09ПндГотовьте кошельки: октябрь 2025 принесет небывалое богатство трем знакам Зодиака 22/09ПндВ СССР не было панических атак – все пили этот простой напиток от стресса 23/09Втр6 тонких сигналов рака, которые организм посылает за 2 года до диагноза 22/09ПндКак кассиры в супермаркетах узнают, богатый вы человек или бедный?