Новое открытие: цветная капуста и брокколи способны стабилизировать уровень сахара в крови

Недавние исследования показывают, что простые овощи могут играть ключевую роль в поддержании стабильного уровня сахара в крови.

Особенно это касается крестоцветных овощей, таких как брокколи и цветная капуста. Эти результаты могут стать важным шагом в борьбе с диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Исследование Университета Эдит Коуэн

Группа ученых из Университета Эдит Коуэн в Австралии провела исследование, которое подтвердило, что крестоцветные овощи помогают контролировать уровень сахара в крови. Работа была опубликована в журнале Diabetes, Obesity and Metabolism (DOEM). В эксперименте участники на протяжении двух недель употребляли по четыре порции либо крестоцветных овощей, либо корнеплодов и тыквы.

Непрерывный мониторинг уровня глюкозы показал, что при употреблении брокколи и капусты уровень сахара в крови оставался более стабильным. Скачки сахара после еды были значительно ниже по сравнению с рационом, содержащим картофель, морковь или тыкву. Это открытие подчеркивает важность выбора правильных продуктов для поддержания здоровья.

Значение для здоровья

Сглаживание пиков глюкозы и снижение ее вариабельности особенно критично для людей с повышенным риском диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые отмечают, что регулярное употребление крестоцветных овощей может стать простым и эффективным способом улучшить контроль над уровнем сахара в крови и снизить долгосрочные риски для здоровья.

Непопулярность крестоцветных овощей

Несмотря на их пользу, крестоцветные овощи остаются одними из наименее популярных в рационе большинства людей. В Австралии менее 1 из 15 взрослых регулярно включает их в свой рацион. Это вызывает обеспокоенность, так как такие овощи могут существенно улучшить здоровье населения.

Рекомендации по питанию

Ученые рекомендуют включать в повседневное питание брокколи, капусту, бок-чой и цветную капусту. Это не только поможет стабилизировать уровень сахара в крови, но и обеспечит организм необходимыми витаминами и минералами. Простые изменения в рационе могут иметь значительное влияние на здоровье.

Исследования показывают, что обычные овощи, такие как брокколи и цветная капуста, могут стать важным инструментом в борьбе с резкими скачками сахара в крови. Учитывая их доступность и полезные свойства, стоит задуматься о том, как увеличить потребление этих овощей в своем рационе. Кроме того, ранее были выявлены другие полезные свойства растительных экстрактов, такие как защита печени от повреждений, что подчеркивает важность растительной пищи в нашем питании.