Среда 24 сентября

Дана Борисова о романе дочери: пиар или настоящие чувства

Дана Борисова о романе дочери: пиар или настоящие чувства
184

Дочь известной телеведущей Даны Борисовой объявила о романе с продюсером Артуром Якобсоном. Но мать девушки выразила сомнения в искренности этих отношений, предположив, что это может быть продуманным шагом для привлечения внимания.

Начало истории: знакомство и подарок

Полина Борисова, участница реалити-шоу "Выживалити. Наследники", недавно сообщила о начале отношений с 35-летним Артуром Якобсоном, продюсером Дмитрия Диброва. Их знакомство длится уже четыре года, но роман, по словам девушки, вспыхнул лишь недавно. Знаковым моментом стало празднование дня рождения Полины в конце августа, где Якобсон подарил ей ноутбук. Этот жест привлек внимание общественности, породив слухи о близких отношениях.

Дана Борисова в беседе с изданием VOICE указала на возможный подтекст. По ее мнению, объявление о романе может быть частью рекламной стратегии, связанной с карьерными амбициями, как Полины, так и ее избранника.

Сомнения Даны: любовь или расчет

Телеведущая поделилась, что дочь уже давно испытывает чувства к другому человеку — редактору телеканала, с которым Полина познакомилась на съемках реалити-шоу. Эти эмоции девушка не скрывала и даже обсуждала их в публичном интервью. По словам Даны, всего неделю назад Полина переживала из-за невзаимной любви к этому молодому человеку, что делает внезапный роман с Якобсоном неожиданным. Фото: Соцсети

Карьера и звездная болезнь: взгляд матери

Полина активно строит карьеру в медиа. Недавно она начала стажировку на телеканале, где и появилась новость о ее романе. Дана считает, что стремление к известности могло повлиять на поведение дочери. После участия в реалити "Наследники", где Полина выбыла в первом эпизоде, девушка, по мнению матери, начала проявлять признаки "звездной болезни". Это проявилось в резких высказываниях: Полина заявила, что добилась бы большего, не будучи дочерью известной телеведущей.

Конфликт матери и дочери усугубился. Дана рассказала, что они перестали общаться после неприятного инцидента. Полина даже отказалась от фамилии отца, взяв фамилию матери, что стало еще одним поводом для обсуждений.

Будут ли отношения Полины с продюсером пиар-ходом или началом новой главы в ее жизни — покажет время. Пока же эта история остается в центре внимания, напоминая, что за яркими заголовками часто скрываются сложные семейные и профессиональные дилеммы.

24 сентября 2025, 09:29
Фото: Соцсети
VOICE ✓ Надежный источник

Уверенная в себе женщина никогда не пишет такое в соцсетях

Уверенная в себе женщина никогда не пишет такое в соцсетях
Профили социальных сетей часто становятся зеркалом внутреннего мира. Психологи отмечают парадокс: женщины с высокой самооценкой редко используют пафосные заявления о собственной ценности, в то время как те, кто сталкивается с внутренними сомнениями, склонны к демонстративным постам. Это явление отражает глубокую связь между тем, что публикуется онлайн, и реальным уровнем уверенности.

Leonard v. PepsiCo: знаменитое дело о "неправильной рекламе" и военном самолете

Leonard v. PepsiCo: знаменитое дело о "неправильной рекламе" и военном самолете
В 1999 году судебное разбирательство между Джоном Леонардом и компанией PepsiCo привлекло внимание общественности как яркий пример "неправильной рекламы". Этот случай показал, как креативные маркетинговые ходы могут привести к неожиданным юридическим последствиям. Рекламная кампания Pepsi Stuff обещала потребителям обменивать накопленные баллы на различные товары, но один элемент рекламы стал причиной спора о реальности предложений в рекламе.

Почему мужчины после 40 часто уходят из семьи ради молодых девушек?

Почему мужчины после 40 часто уходят из семьи ради молодых девушек?
Семейные психологи все чаще обращают внимание на феномен, когда успешные мужчины после 40 лет внезапно оставляют семьи в поисках новых отношений с молодыми партнершами. Это не просто вопрос внешней привлекательности – корни лежат в сложных психологических процессах. Исследования показывают, что такие кризисы затрагивают до 20% мужчин в среднем возрасте, вызывая переоценку жизни и ролей.

Александру Баширову – 70: вспоминаем лучшие роли самого эпатажного актера России

Александру Баширову – 70: вспоминаем лучшие роли самого эпатажного актера России
Сегодня отмечает свой день рождения неподражаемый Александр Баширов – актер с искрометным талантом, сумевший поразить нас разнообразием своих персонажей. Почти сотня ролей на его счету, и каждая из них особенна по-своему.

Новое открытие: цветная капуста и брокколи способны стабилизировать уровень сахара в крови

Новое открытие: цветная капуста и брокколи способны стабилизировать уровень сахара в крови
Недавние исследования показывают, что простые овощи могут играть ключевую роль в поддержании стабильного уровня сахара в крови. Особенно это касается крестоцветных овощей, таких как брокколи и цветная капуста.

