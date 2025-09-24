Дана Борисова о романе дочери: пиар или настоящие чувства

Дочь известной телеведущей Даны Борисовой объявила о романе с продюсером Артуром Якобсоном. Но мать девушки выразила сомнения в искренности этих отношений, предположив, что это может быть продуманным шагом для привлечения внимания.

Начало истории: знакомство и подарок

Полина Борисова, участница реалити-шоу "Выживалити. Наследники", недавно сообщила о начале отношений с 35-летним Артуром Якобсоном, продюсером Дмитрия Диброва. Их знакомство длится уже четыре года, но роман, по словам девушки, вспыхнул лишь недавно. Знаковым моментом стало празднование дня рождения Полины в конце августа, где Якобсон подарил ей ноутбук. Этот жест привлек внимание общественности, породив слухи о близких отношениях.

Дана Борисова в беседе с изданием VOICE указала на возможный подтекст. По ее мнению, объявление о романе может быть частью рекламной стратегии, связанной с карьерными амбициями, как Полины, так и ее избранника.

Сомнения Даны: любовь или расчет

Телеведущая поделилась, что дочь уже давно испытывает чувства к другому человеку — редактору телеканала, с которым Полина познакомилась на съемках реалити-шоу. Эти эмоции девушка не скрывала и даже обсуждала их в публичном интервью. По словам Даны, всего неделю назад Полина переживала из-за невзаимной любви к этому молодому человеку, что делает внезапный роман с Якобсоном неожиданным.

Карьера и звездная болезнь: взгляд матери

Полина активно строит карьеру в медиа. Недавно она начала стажировку на телеканале, где и появилась новость о ее романе. Дана считает, что стремление к известности могло повлиять на поведение дочери. После участия в реалити "Наследники", где Полина выбыла в первом эпизоде, девушка, по мнению матери, начала проявлять признаки "звездной болезни". Это проявилось в резких высказываниях: Полина заявила, что добилась бы большего, не будучи дочерью известной телеведущей.

Конфликт матери и дочери усугубился. Дана рассказала, что они перестали общаться после неприятного инцидента. Полина даже отказалась от фамилии отца, взяв фамилию матери, что стало еще одним поводом для обсуждений.

Будут ли отношения Полины с продюсером пиар-ходом или началом новой главы в ее жизни — покажет время. Пока же эта история остается в центре внимания, напоминая, что за яркими заголовками часто скрываются сложные семейные и профессиональные дилеммы.