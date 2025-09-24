Тесты Уехавшая Пугачева не смогла больше молчать Игры Сонник

24 сентября

Что нельзя делать 24 сентября на Федорины вечерки – история, приметы и традиции

Что нельзя делать 24 сентября на Федорины вечерки – история, приметы и традиции
210

24 сентября в православной традиции отмечается день памяти святой Феодоры Александрийской, которая, согласно преданию, посвятила себя служению Богу.

В народном календаре этот день известен как Федорины вечерки, и с ним связано множество примет и обычаев. Важно знать, что в этот день существовали определенные запреты, соблюдение которых помогало избежать бед и неудач.

Народные приметы на 24 сентября: что нельзя делать

На Руси считалось, что 24 сентября нельзя поднимать с земли любые предметы. Считалось, что на найденных вещах может быть порча, и лучше пройти мимо, даже если это ценная вещь. Также не следует оборачиваться, если вас окликнули на перекрестке. Пращуры верили, что это может быть проделками нечисти, и откликнувшись, можно привлечь к себе потусторонние силы.

Этот день не подходит для знакомств и свиданий. Сватания и обсуждения предстоящей свадьбы также не рекомендованы, так как это может привести к разрыву отношений. Кроме того, 24 сентября не стоит покупать дорогую одежду — есть риск наткнуться на бракованную вещь.

Не рекомендуется начинать новые дела, особенно если предстоит сотрудничество с малознакомыми людьми. В этот день можно столкнуться с мошенниками или оказаться в ситуации, когда вас обманут. Незамужним девушкам в старину запрещалось надевать старые платья, так как это могло сделать их незаметными для потенциальных кавалеров.

Замужним женщинам не следовало варить капусту — это могло привести к неверности супруга. Мужчинам же не рекомендуется использовать ножи и топоры, поскольку существовало поверье о возможной потере здоровья. Молодоженам в древности было запрещено подавать на стол блюда из картофеля — это могло стать причиной конфликтов в семье.

Также следует избегать походов в баню и мытья головы в этот день. Нарушение этого запрета могло привести к неудачам в любви.

Народные приметы на 24 сентября: что можно делать

Несмотря на множество запретов, 24 сентября есть и разрешенные действия. В этот день можно заниматься домашними делами: убирать в квартире, мыть полы и окна, стирать белье и готовить. Если вы хотите избавиться от старых вещей, это время подходит идеально — вместе с хламом вы сможете вынести из дома болезни и безденежье.

Важно проветрить комнаты: откройте окна и дайте свежему воздуху «выдуть» все проблемы из вашего жилища. Эта традиция была распространена среди наших предков.

Существовала также традиция устраивать посиделки с подругами и соседями. Женщины собирались в одной избе на вечерки, занимались рукоделием и делились историями. Часто они готовили капусту для закваски на зиму, что дало еще одно название этому дню — «капустные вечера».

Чтобы привлечь богатство в дом, можно провести ритуал: свежий лист капусты нужно вымыть в трех водах, завернуть в белую ткань и обвязать красной нитью. Полученный предмет следует закопать за домом в полночь.

Народные приметы о погоде на 24 сентября

Погода 24 сентября также имеет свои приметы. Если утро туманное, это предвещает резкие изменения погоды. Дождь до обеда говорит о том, что следующая неделя будет дождливой. Серое небо и холодный ветер могут означать раннее наступление зимы.

Если на улице солнечно и тепло, такая погода сохранится еще на неделю. Если деревья сбросили все листья, следующий год будет неурожайным. Красное небо на закате предвещает похолодание, а желтое — потепление.

Именинники 24 сентября

В этот день именины отмечают Герман, Демид, Дмитрий, Лев, Роман, Сергей и Феодора. Поздравления именинникам помогут привлечь удачу и благополучие в их жизни.

24 сентября 2025, 06:43
Фото: Freepik
Дни.ру✓ Надежный источник

