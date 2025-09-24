Юрист дала россиянам совет по защите квартиры от неадекватных арендаторов

В последние годы аренда жилья в России стала актуальной темой, особенно в крупных городах. Однако, к сожалению, не все арендаторы проявляют ответственность и заботу о чужом имуществе.

Нередки случаи, когда после съезда жильцов квартиры остаются в ужасном состоянии. Чтобы минимизировать риски и защитить свою собственность от неадекватных арендаторов, эксперты рекомендуют следовать нескольким важным рекомендациям.

Первое, на что стоит обратить внимание, — это составление договора аренды. Использование шаблонного договора, скачанного из интернета, может оказаться недостаточно надежным. Юрист Елена Могилевская подчеркивает, что важно доработать документ, добавив конкретные условия. Например, стоит указать, как часто собственник будет посещать квартиру и каким образом он будет уведомлять арендатора о своих визитах. Это не только успокоит владельца, но и защитит арендатора от неожиданных проверок.

Кроме того, рекомендуется проводить осмотр квартиры совместно с другом или соседом, который сможет выступить свидетелем. Также полезно фиксировать состояние жилья на видео или аудио — это может стать важным доказательством в случае споров.

Подписывая договор, необходимо ставить подпись с расшифровкой на каждой странице. Это поможет избежать ситуации, когда арендатор вносит изменения в текст после подписания и использует его в суде. Также важно составить акт приема-передачи, где будет зафиксировано состояние квартиры на момент сдачи, а также описаны мебель и техника. Включение санкций за порчу имущества в договор поможет защитить интересы собственника и упростит процесс взыскания убытков.

Не менее важным аспектом является залог. Многие собственники требуют его от арендаторов, однако лучше использовать залог не как гарантию оплаты последнего месяца, а как средство покрытия возможных убытков. Важно прописать в договоре условия возврата залога при отсутствии повреждений и нарушений.

Также стоит позаботиться о страховании имущества. Это поможет владельцу избежать крупных финансовых потерь в случае повреждения квартиры или утраты имущества.

Перед заключением договора полезно провести проверку потенциального арендатора. Можно запросить справку с места работы, выписку из бюро кредитных историй или справку о доходах. Проверить наличие долгов и судебных разбирательств можно через открытые онлайн-базы данных. Также стоит удостовериться в действительности паспорта через портал Госуслуг. Наконец, изучение профиля арендатора в социальных сетях может дать дополнительную информацию о его личности и образе жизни.

Следуя этим рекомендациям, собственники квартир смогут значительно снизить риски и защитить свои интересы при аренде жилья. Внимательность на этапе подготовки договора и тщательная проверка арендаторов помогут избежать многих проблем и сохранить квартиру в хорошем состоянии.