Среда 24 сентября

Юрист дала россиянам совет по защите квартиры от неадекватных арендаторов
Появилились подробные данные о дизайне и цене складного iPhone
Стираете при 40 градусах? Эксперты по бытовой технике объяснили, почему это убивает ваши вещи и саму машинку
Ваши комнатные цветы гибнут? Скорее всего, вы совершаете 1 главную ошибку, которую делают все
66-летняя Ирина Шведова на шоу Натальи Которевой потрясла молодостью и красотой
Срочная операция: фаворитка Пугачевой попала в больницу из-за скандального интервью Примадонны
Чем грозит сделка вслепую при сдаче жилья в аренду – ответила юрист
Покупателей недвижимости предупредили о рисках лишиться квартиры и денег из-за мошенников
Юрист дала россиянам совет по защите квартиры от неадекватных арендаторов

Юрист дала россиянам совет по защите квартиры от неадекватных арендаторов
102

В последние годы аренда жилья в России стала актуальной темой, особенно в крупных городах. Однако, к сожалению, не все арендаторы проявляют ответственность и заботу о чужом имуществе.

Нередки случаи, когда после съезда жильцов квартиры остаются в ужасном состоянии. Чтобы минимизировать риски и защитить свою собственность от неадекватных арендаторов, эксперты рекомендуют следовать нескольким важным рекомендациям.

Первое, на что стоит обратить внимание, — это составление договора аренды. Использование шаблонного договора, скачанного из интернета, может оказаться недостаточно надежным. Юрист Елена Могилевская подчеркивает, что важно доработать документ, добавив конкретные условия. Например, стоит указать, как часто собственник будет посещать квартиру и каким образом он будет уведомлять арендатора о своих визитах. Это не только успокоит владельца, но и защитит арендатора от неожиданных проверок.

Кроме того, рекомендуется проводить осмотр квартиры совместно с другом или соседом, который сможет выступить свидетелем. Также полезно фиксировать состояние жилья на видео или аудио — это может стать важным доказательством в случае споров.

Подписывая договор, необходимо ставить подпись с расшифровкой на каждой странице. Это поможет избежать ситуации, когда арендатор вносит изменения в текст после подписания и использует его в суде. Также важно составить акт приема-передачи, где будет зафиксировано состояние квартиры на момент сдачи, а также описаны мебель и техника. Включение санкций за порчу имущества в договор поможет защитить интересы собственника и упростит процесс взыскания убытков.

Не менее важным аспектом является залог. Многие собственники требуют его от арендаторов, однако лучше использовать залог не как гарантию оплаты последнего месяца, а как средство покрытия возможных убытков. Важно прописать в договоре условия возврата залога при отсутствии повреждений и нарушений.

Также стоит позаботиться о страховании имущества. Это поможет владельцу избежать крупных финансовых потерь в случае повреждения квартиры или утраты имущества.

Перед заключением договора полезно провести проверку потенциального арендатора. Можно запросить справку с места работы, выписку из бюро кредитных историй или справку о доходах. Проверить наличие долгов и судебных разбирательств можно через открытые онлайн-базы данных. Также стоит удостовериться в действительности паспорта через портал Госуслуг. Наконец, изучение профиля арендатора в социальных сетях может дать дополнительную информацию о его личности и образе жизни.

Следуя этим рекомендациям, собственники квартир смогут значительно снизить риски и защитить свои интересы при аренде жилья. Внимательность на этапе подготовки договора и тщательная проверка арендаторов помогут избежать многих проблем и сохранить квартиру в хорошем состоянии.

24 сентября 2025, 03:29
Фото: Freepik
Появилились подробные данные о дизайне и цене складного iPhone

Появилились подробные данные о дизайне и цене складного iPhone
В последние годы мир технологий стал свидетелем стремительного развития складных смартфонов. Компания Apple, как один из лидеров индустрии, не могла остаться в стороне. Ведущий аналитик Bloomberg Марк Гурман раскрыл детали о первом складном iPhone, который, по его словам, будет представлять собой ультратонкий и стильный девайс, напоминающий два соединенных между собой iPhone Air.

Стираете при 40 градусах? Эксперты по бытовой технике объяснили, почему это убивает ваши вещи и саму машинку

Стираете при 40 градусах? Эксперты по бытовой технике объяснили, почему это убивает ваши вещи и саму машинку
Для большинства из нас режим 40 градусов – это золотая середина: достаточно горячо, чтобы отстирать загрязнения, и достаточно щадяще, чтобы не повредить цветные вещи. Мы используем его для повседневной одежды, постельного белья, полотенец и даже детских вещей, считая его универсальным и безопасным. Эксперты по уходу за бытовой техникой и производители стиральных машин бьют тревогу: стирка при 40 градусах — это одна из самых распространенных и вредных ошибок, которая не только сокращает срок службы вашей машинки, но и портит вещи, а также создает идеальную среду для размножения бактерий и плесени.

Ваши комнатные цветы гибнут? Скорее всего, вы совершаете 1 главную ошибку, которую делают все

Ваши комнатные цветы гибнут? Скорее всего, вы совершаете 1 главную ошибку, которую делают все
Каждый цветовод-любитель сталкивался с этим: еще вчера ваш фикус радостно зеленел, а сегодня его листья поникли, пожелтели или и вовсе опали. Эксперты по растениям уверены: в 90% случаев причина гибели домашних растений одна, и она до обидного проста. Парадокс в том, что большинство из нас убивает свои растения от чрезмерной заботы.

66-летняя Ирина Шведова на шоу Натальи Которевой потрясла молодостью и красотой

66-летняя Ирина Шведова на шоу Натальи Которевой потрясла молодостью и красотой
Премьера шоу Натальи Которевой "Женщина за 50" стала одним из самых обсуждаемых событий начала осени. Это яркое музыкально-танцевальное действо доказало: возраст – не предел, а новый горизонт, где сила, красота и опыт идут бок о бок. Среди гостей вечера была и Ирина Шведова – исполнительница суперхита "Америка-разлучница". На сцене развернулась цельная история женской зрелости — от интимной лирики до драйвовых кульминаций.

Срочная операция: фаворитка Пугачевой попала в больницу из-за скандального интервью Примадонны

Срочная операция: фаворитка Пугачевой попала в больницу из-за скандального интервью Примадонны
Певицу Сашу Круглову многие помнят, как звезду седьмого сезона вокального суперпроекта Первого канала "Голос". В команде Ани Лорак Саша казалась одной из самых ярких, эффектных и голосистых. А еще она известна тем, что пела перед самой Аллой Пугачевой на отборе в популярное музыкальное телешоу "Фактор А". Тогда про нее много писали и говорили как про фаворитку Примадонны. Но вот недавнее резонансное интервью Пугачевой привело Круглова на больничную койку… После событий февраля 2022 года Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри из аэропорта бизнес-авиации "Внуково-3" частным бортом улетела на Землю Обетованную.

