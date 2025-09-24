Появилились подробные данные о дизайне и цене складного iPhone

В последние годы мир технологий стал свидетелем стремительного развития складных смартфонов. Компания Apple, как один из лидеров индустрии, не могла остаться в стороне.

Ведущий аналитик Bloomberg Марк Гурман раскрыл детали о первом складном iPhone, который, по его словам, будет представлять собой ультратонкий и стильный девайс, напоминающий два соединенных между собой iPhone Air.

Дизайн нового смартфона обещает стать настоящим достижением в области мобильных технологий. Гурман отметил, что складной iPhone будет выполнен в духе последних тенденций Apple и станет воплощением элегантности и функциональности. Корпус устройства будет изготовлен из титана, что обеспечит ему не только легкость, но и прочность. С толщиной всего 5,6 миллиметра, новый гаджет станет одним из самых тонких на рынке.

Однако такой инновационный дизайн потребует значительных финансовых вложений. Ожидается, что цена складного iPhone составит не менее 2000 долларов, что эквивалентно примерно 167 тысячам рублей. Такой ценовой диапазон был озвучен ранее аналитиками JPMorgan, и это подтверждает высокую стоимость разработки и производства данного устройства. Интересно, что несмотря на высокую цену, многие эксперты считают, что спрос на этот смартфон будет высоким благодаря уникальным характеристикам и дизайну.

Одной из ключевых особенностей нового устройства станет передовая конструкция шарнира. Это позволит минимизировать видимость складки на гибком дисплее, что является одной из главных проблем современных складных смартфонов. Apple всегда уделяла внимание качеству своих экранов, и в этом случае компания намерена установить новые стандарты.

Складной iPhone планируется выпустить в рамках осеннего окна 2026 года. Это подтверждают множественные инсайдерские источники, которые сообщают о том, что Apple активно работает над этим проектом. Производство устройства будет организовано на заводах Foxconn в Китае, несмотря на слухи о возможном переносе производства в Индию. Это решение обусловлено необходимостью обеспечить высокое качество сборки и контроль над процессом.

Кроме того, стоит отметить, что в последнее время Apple столкнулась с аномальным спросом на свои смартфоны. В частности, модель iPhone 17 стала самой популярной среди пользователей. Это свидетельствует о том, что компания продолжает удерживать интерес потребителей к своим продуктам, даже несмотря на высокую конкуренцию на рынке.

Первый складной iPhone от Apple обещает стать настоящим прорывом в мире мобильных технологий. С его уникальным дизайном и передовыми характеристиками он может занять лидирующие позиции на рынке и привлечь внимание как преданных поклонников бренда, так и новых пользователей. Ожидания от этого устройства высоки, и многие с нетерпением ждут его официального анонса.