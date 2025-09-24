Тесты Уехавшая Пугачева не смогла больше молчать Игры Сонник

Вторник 23 сентября

Появилились подробные данные о дизайне и цене складного iPhone
102

В последние годы мир технологий стал свидетелем стремительного развития складных смартфонов. Компания Apple, как один из лидеров индустрии, не могла остаться в стороне.

Ведущий аналитик Bloomberg Марк Гурман раскрыл детали о первом складном iPhone, который, по его словам, будет представлять собой ультратонкий и стильный девайс, напоминающий два соединенных между собой iPhone Air.

Дизайн нового смартфона обещает стать настоящим достижением в области мобильных технологий. Гурман отметил, что складной iPhone будет выполнен в духе последних тенденций Apple и станет воплощением элегантности и функциональности. Корпус устройства будет изготовлен из титана, что обеспечит ему не только легкость, но и прочность. С толщиной всего 5,6 миллиметра, новый гаджет станет одним из самых тонких на рынке.

Однако такой инновационный дизайн потребует значительных финансовых вложений. Ожидается, что цена складного iPhone составит не менее 2000 долларов, что эквивалентно примерно 167 тысячам рублей. Такой ценовой диапазон был озвучен ранее аналитиками JPMorgan, и это подтверждает высокую стоимость разработки и производства данного устройства. Интересно, что несмотря на высокую цену, многие эксперты считают, что спрос на этот смартфон будет высоким благодаря уникальным характеристикам и дизайну.

Одной из ключевых особенностей нового устройства станет передовая конструкция шарнира. Это позволит минимизировать видимость складки на гибком дисплее, что является одной из главных проблем современных складных смартфонов. Apple всегда уделяла внимание качеству своих экранов, и в этом случае компания намерена установить новые стандарты.

Складной iPhone планируется выпустить в рамках осеннего окна 2026 года. Это подтверждают множественные инсайдерские источники, которые сообщают о том, что Apple активно работает над этим проектом. Производство устройства будет организовано на заводах Foxconn в Китае, несмотря на слухи о возможном переносе производства в Индию. Это решение обусловлено необходимостью обеспечить высокое качество сборки и контроль над процессом.

Кроме того, стоит отметить, что в последнее время Apple столкнулась с аномальным спросом на свои смартфоны. В частности, модель iPhone 17 стала самой популярной среди пользователей. Это свидетельствует о том, что компания продолжает удерживать интерес потребителей к своим продуктам, даже несмотря на высокую конкуренцию на рынке.

Первый складной iPhone от Apple обещает стать настоящим прорывом в мире мобильных технологий. С его уникальным дизайном и передовыми характеристиками он может занять лидирующие позиции на рынке и привлечь внимание как преданных поклонников бренда, так и новых пользователей. Ожидания от этого устройства высоки, и многие с нетерпением ждут его официального анонса.

24 сентября 2025, 00:16
Фото: Freepik
Bloomberg✓ Надежный источник

Стираете при 40 градусах? Эксперты по бытовой технике объяснили, почему это убивает ваши вещи и саму машинку
Для большинства из нас режим 40 градусов – это золотая середина: достаточно горячо, чтобы отстирать загрязнения, и достаточно щадяще, чтобы не повредить цветные вещи. Мы используем его для повседневной одежды, постельного белья, полотенец и даже детских вещей, считая его универсальным и безопасным. Эксперты по уходу за бытовой техникой и производители стиральных машин бьют тревогу: стирка при 40 градусах — это одна из самых распространенных и вредных ошибок, которая не только сокращает срок службы вашей машинки, но и портит вещи, а также создает идеальную среду для размножения бактерий и плесени.

Ваши комнатные цветы гибнут? Скорее всего, вы совершаете 1 главную ошибку, которую делают все
Каждый цветовод-любитель сталкивался с этим: еще вчера ваш фикус радостно зеленел, а сегодня его листья поникли, пожелтели или и вовсе опали. Эксперты по растениям уверены: в 90% случаев причина гибели домашних растений одна, и она до обидного проста. Парадокс в том, что большинство из нас убивает свои растения от чрезмерной заботы.

66-летняя Ирина Шведова на шоу Натальи Которевой потрясла молодостью и красотой
Премьера шоу Натальи Которевой "Женщина за 50" стала одним из самых обсуждаемых событий начала осени. Это яркое музыкально-танцевальное действо доказало: возраст – не предел, а новый горизонт, где сила, красота и опыт идут бок о бок. Среди гостей вечера была и Ирина Шведова – исполнительница суперхита "Америка-разлучница". На сцене развернулась цельная история женской зрелости — от интимной лирики до драйвовых кульминаций.

Срочная операция: фаворитка Пугачевой попала в больницу из-за скандального интервью Примадонны
Певицу Сашу Круглову многие помнят, как звезду седьмого сезона вокального суперпроекта Первого канала "Голос". В команде Ани Лорак Саша казалась одной из самых ярких, эффектных и голосистых. А еще она известна тем, что пела перед самой Аллой Пугачевой на отборе в популярное музыкальное телешоу "Фактор А". Тогда про нее много писали и говорили как про фаворитку Примадонны. Но вот недавнее резонансное интервью Пугачевой привело Круглова на больничную койку… После событий февраля 2022 года Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри из аэропорта бизнес-авиации "Внуково-3" частным бортом улетела на Землю Обетованную.

Бесплатный сыр: 4 вещи в СССР, которые казались даром, но имели скрытую цену
Для многих, кто жил в СССР, а также для тех, кто знает о нем лишь по рассказам, этот период ассоциируется с социальной стабильностью и множеством "бесплатных" благ: медицина, образование, жилье, работа. Действительно, многие услуги предоставлялись гражданам без прямой оплаты или за символическую плату. Но так ли это было на самом деле? И какова была истинная цена этой "бесплатности"? Историки и экономисты сходятся во мнении, что абсолютно бесплатных вещей не бывает.

