Стилист назвала 5 вещей, которые нещадно дешевят образ, и дала стильные альтернативы

Тесты Уехавшая Пугачева не смогла больше молчать Игры Сонник

Топ новостей недели

Cо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом ВерникаCо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом Верника Врачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столеВрачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столе "Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает “поплывший” овал лица лучше салонных процедур"Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает “поплывший” овал лица лучше салонных процедур Одна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонтОдна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонт

Лента новостей

Вторник 23 сентября

18:08Стилист назвала 5 вещей, которые нещадно дешевят образ, и дала стильные альтернативы 17:05Актер Александр Панкратов-Черный доставлен в больницу прямо перед спектаклем: выявлен серьезный диагноз 16:24Не только польза: врачи рассказали, кому на самом деле нельзя увлекаться цикорием 15:486 тонких сигналов рака, которые организм посылает за 2 года до диагноза 15:39Шесть уроков жизни, которые меняют взгляд на мир 15:16Пир во время чумы: неужели Ксения Собчак повторит судьбу Насти Ивлеевой? 14:11Тест по фильму Иван Васильевич меняет профессию: правда или ложь 14:09Собянин сообщил о ликвидации 46 беспилотников силами ПВО с вечера понедельника 12:32Как восстановить волосы после лета: секреты здорового блеска 11:4061-летняя Распутина вышла замуж за продюсера Захарова 11:19Это самое тихое место на Земле, где сложно находиться даже час 11:13Тело посылает 3 сигнала за 24 часа до отрыва тромба – не игнорируйте их 10:09Чем грозит сделка вслепую при сдаче жилья в аренду – ответила юрист 09:58Valve удалила из Steam вредоносную игру, укравшую криптовалюту на 150 тысяч долларов 09:51Мэр Москвы сообщил о ликвидации еще двух БПЛА на подлете к столице 09:44Реальные суперспособности: генетические особенности, меняющие восприятие мира 09:26За кулисами идеального образа: цена внешней привлекательности в современных отношениях 08:57Фестиваль театре и кино "Амурская осень" назвал лучшие фильмы и спектакли 08:49Нзазван баснословный гонорар Лолиты за концерт – выступление по цене квартиры в Москве 08:14Жизнь в расцвете сил: почему не стоит откладывать яркие моменты на потом 06:51Что нельзя делать 23 сентября в День Петра и Павла Рябинников – история, приметы и традиции 03:32Золотистый киви оказался эффективнее витамина С по влиянию на психическое здоровье 00:14Россияне стали проявлять повышенный интерес к ипотеке сроком на несколько месяцев 21:27Ужин, который крадет ваш сон: диетологи раскрыли, какие продукты мешают вам просыпаться бодрым 20:26Собянин: ПВО Минобороны отражается атака беспилотных средств, атаковавших Москву 20:21Что носить этой осенью? Главные цвета, которые сделают ваш гардероб самым стильным 19:25Готовьте кошельки: октябрь 2025 принесет небывалое богатство трем знакам Зодиака 18:34Прорыв в мире сна за 120 секунд: как техника пилотов научит вас засыпать мгновенно, где бы вы ни были? 17:16Забытый ключ к гармонии: как одно "золотое" правило Конфуция может перевернуть все ваши отношения? 16:28Прорыв в онкологии: превращение раковых клеток в здоровые 16:21"Никогда не пейте из стаканов и не пользуйтесь кофеваркой": бывший работник отеля рассказал, какие 5 предметов в номере на самом деле самые грязные 15:42Паника в родительских чатах: всех переводят в мессенджер Max: что делать, если вы еще не там? 15:26Как кассиры в супермаркетах узнают, богатый вы человек или бедный? 14:08Тома Холланда увезли в больницу прямо со съемок фильма "Человек-паук: Совершенно новый день" 13:37Покупателей недвижимости предупредили о рисках лишиться квартиры и денег из-за мошенников 13:29Ильсура Метшина переизбрали мэром Казани 13:24Как распознать причину боли по ее расположению в теле? 13:14Сон влияет на ощущение возраста: наука раскрывает секреты 12:49"Я ни о чем не жалею": Киркоров отреагировал на резонансное заявление Пугачевой об их браке 12:35В СССР не было панических атак – все пили этот простой напиток от стресса 11:08К 2028 году планета Земля станет моложе – названа причина удивительной аномалии 10:14Тест: Сколько Золотых мячей у Месси, Пеле и других легенд футбола? 10:11Адвокат оценил шансы жены Селиванова из "Реальных пацанов" вернуть деньги за проданную квартиру 09:24Колбаса как фактор риска рака кишечника: анализ медицинских данных 08:57Ученые рассказали о везении: как ваше сознание создает удачу 08:49Россиян предупредили о правовых последствиях за нарушения при сдаче квартиры 08:46Как управлять собой и ситуацией: простые техники из спецшкол ФСБ 08:21Утренний холодный душ – скрытая угроза для сосудов мозга 06:49Что нельзя делать 22 сентября в день святого Иосифа – история праздника и традиции 03:14Извержение вулкана стало причиной холодных зим – неожиданное открытие
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Стилист назвала 5 вещей, которые нещадно дешевят образ, и дала стильные альтернативы

Стилист назвала 5 вещей, которые нещадно дешевят образ, и дала стильные альтернативы
82

Что, если ваш гардероб не работает на вас, а наоборот – "дешевит" даже самые продуманные детали?

Персональный стилист и фэшн-блогер Мария Шеди, известная своим умением создавать образы на миллион из вещей масс-маркета, поделилась секретами. Она назвала 5 самых распространенных ошибок, которые незаметно портят впечатление и мешают вам выглядеть роскошно. Хорошая новость: исправить их очень просто, а результат превзойдет все ожидания!

1. Брюки: забудьте об укороченных "бананах" на резинке

Казалось бы, удобные и легкие летние брюки. Но стилист Мария Шеди уверена: укороченные модели фасона "бананы" с резинкой на поясе давно вышли из моды и нещадно дешевят образ. Более того, резинка визуально добавляет лишних сантиметров в области талии, даже если фигура у вас идеальная.

Стильная альтернатива: выбирайте прямые или расклешенные брюки длиной до щиколотки или чуть ниже. Они смотрятся элегантно, вытягивают силуэт и гармонично сочетаются как с повседневными, так и с более формальными верхами. В дуэте с приталенным верхом и пиджаком такой образ будет выглядеть просто шикарно.

2. Обувь: секрет дорогого образа — в идеальном состоянии

Это правило не зависит от трендов, брендов или цены. Какими бы дорогими ни были ваши туфли или кроссовки, их грязный или неухоженный вид мгновенно "убьет" весь образ. Обувь — это ваша визитная карточка, и ее состояние говорит о вас очень многое.

Стильная альтернатива: регулярный и правильный уход за обувью. Сейчас существует огромное количество средств для чистки, защиты и восстановления материалов. Даже если после рабочего дня лень, уделите несколько минут обуви – это окупится сторицей. Чистая и опрятная обувь всегда выглядит новее и, как следствие, дороже.

3. Рюкзак: ставка на минимализм, а не на обилие деталей

Рюкзак — незаменимый помощник, когда нужно распределить нагрузку и освободить руки. Однако не все рюкзаки одинаково хороши для создания "дорогого" образа. Модели с множеством молний, внешних карманов и отделов, по мнению стилиста, смотрятся массивно и делают образ грузным.

Стильная альтернатива: выбирайте базовые и лаконичные рюкзаки без лишних деталей. Классические формы, спокойные цвета и минималистичный дизайн — это беспроигрышный вариант, который всегда будет выглядеть стильно и актуально. Такой рюкзак не перегрузит образ и органично впишется в любой стиль.

4. Длина ремешка сумки: укоротить нельзя оставить

Мария Шеди обращает внимание на неочевидную, но крайне важную деталь: длина ремешка сумки. Многие масс-маркет модели шьются с длинными ремешками, из-за чего сумка болтается в районе бедер, бьет по ним при ходьбе и, что самое неприятное, визуально добавляет объем этой части тела.

Стильная альтернатива: если вам очень понравилась сумка, но ее ремешок слишком длинный, не поленитесь его укоротить. Идеальная длина — когда сумка находится чуть выше линии бедер. Это сделает ваш образ более собранным, аккуратным и гармоничным, а также не будет акцентировать внимание на нежелательных зонах.

5. Куртки и верхняя одежда: откажитесь от излишнего блеска

Речь идет о материале, особенно для курток, пуховиков или ветровок. Блестящие, глянцевые ткани могут испортить даже самую удачную модель.

Стильная альтернатива: выбирайте верхнюю одежду из матового материала. Он всегда смотрится благороднее, дороже и универсальнее. Лишний блеск не только может добавить килограммов фигуре, но и часто выглядит неуместно, придавая образу дешевизну. Матовая текстура же, наоборот, выглядит более сдержанно и шикарно.

Как видите, чтобы ваш образ выглядел дорого и стильно, вовсе не обязательно тратить целое состояние. Достаточно обратить внимание на эти, казалось бы, мелкие детали. В мире моды именно они часто играют решающую роль, помогая вам выглядеть безупречно и уверенно в любой ситуации.

Шоу-бизнес в Telegram

23 сентября 2025, 18:08
Фото: freepik.com
"Я покупаю"✓ Надежный источник

По теме

Что носить этой осенью? Главные цвета, которые сделают ваш гардероб самым стильным

Мудрость из СССР: 5 советских привычек, которые снова в моде и экономят вам кучу денег

Актер Александр Панкратов-Черный доставлен в больницу прямо перед спектаклем: выявлен серьезный диагноз

Актер Александр Панкратов-Черный доставлен в больницу прямо перед спектаклем: выявлен серьезный диагноз
Драматические события развернулись в Кургане. Народный любимец, 76-летний актер Александр Панкратов-Черный был экстренно госпитализирован в Кургане за несколько часов до запланированного выхода на сцену местной филармонии.

Не только польза: врачи рассказали, кому на самом деле нельзя увлекаться цикорием

Не только польза: врачи рассказали, кому на самом деле нельзя увлекаться цикорием
Цикорий прочно завоевал репутацию полезной альтернативы кофе. Он помогает худеть, не содержит кофеина и благотворно влияет на пищеварение. Однако за образом абсолютно безобидного напитка скрываются противопоказания, о которых говорят нечасто. Для кого-то ароматная чашка цикория может обернуться обострением хронических заболеваний. Вместе с врачами разбираемся, кому стоит сделать паузу или вовсе отказаться от этого популярного напитка.

6 тонких сигналов рака, которые организм посылает за 2 года до диагноза

6 тонких сигналов рака, которые организм посылает за 2 года до диагноза
Рак развивается незаметно, часто годами, но организм подает ранние сигналы, которые легко проигнорировать. Осведомленность об этих признаках может стать ключом к своевременному вмешательству, способному спасти жизнь. Оказывается, первые признаки видны за 2 года до развития заболевания. Исследования Американского онкологического общества и клиники Джонса Хопкинса, показывают, что ранняя диагностика повышает шансы на выздоровление до 90% для некоторых видов рака.

Шесть уроков жизни, которые меняют взгляд на мир

Шесть уроков жизни, которые меняют взгляд на мир
В мире, где информация льется потоком, а перемены происходят стремительно, простые и глубокие истины помогают найти опору. Раскрываем шесть принципов, основанных на психологии, философии и жизненных наблюдениях. Каждый из них предлагает новый взгляд на эмоции, воспитание, конфликты, честность, опасности и силу слов. Гнев как отражение скрытой правды В моменты ярости слова часто вырываются наружу, обнажая то, что обычно остается в тени.

Пир во время чумы: неужели Ксения Собчак повторит судьбу Насти Ивлеевой?

Пир во время чумы: неужели Ксения Собчак повторит судьбу Насти Ивлеевой?
Не успело общество остыть от оглушительного скандала с "голой вечеринкой" Насти Ивлеевой, как новая светская тусовка вызвала бурю негодования. В ночь на 23 сентября, пока московские системы ПВО отражали атаку беспилотников, журналистка Ксения Собчак устроила роскошный праздник, который многие россияне немедленно окрестили "пиром во время чумы". Неужели урок Ивлеевой не был усвоен, и теперь Собчак рискует навлечь на себя гнев общественности и "культуру отмены"? Икра из чаши, лобстеры и хиты нулевыхВечеринка под названием Prime Era была задумана как ностальгическое путешествие в "золотую эру" российского гламура — начало 2000-х.

Выбор читателей

23/09ВтрТело посылает 3 сигнала за 24 часа до отрыва тромба – не игнорируйте их 22/09ПндВ СССР не было панических атак – все пили этот простой напиток от стресса 22/09ПндГотовьте кошельки: октябрь 2025 принесет небывалое богатство трем знакам Зодиака 22/09ПндКак кассиры в супермаркетах узнают, богатый вы человек или бедный? 22/09Пнд"Я ни о чем не жалею": Киркоров отреагировал на резонансное заявление Пугачевой об их браке 22/09ПндУжин, который крадет ваш сон: диетологи раскрыли, какие продукты мешают вам просыпаться бодрым