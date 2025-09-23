Тесты Уехавшая Пугачева не смогла больше молчать Игры Сонник

Врачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столеВрачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столе "Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает "поплывший" овал лица лучше салонных процедур"Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает "поплывший" овал лица лучше салонных процедур Одна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонтОдна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонт

Вторник 23 сентября

Вторник 23 сентября

16:24Не только польза: врачи рассказали, кому на самом деле нельзя увлекаться цикорием
Не только польза: врачи рассказали, кому на самом деле нельзя увлекаться цикорием
Цикорий прочно завоевал репутацию полезной альтернативы кофе. Он помогает худеть, не содержит кофеина и благотворно влияет на пищеварение. Однако за образом абсолютно безобидного напитка скрываются противопоказания, о которых говорят нечасто. Для кого-то ароматная чашка цикория может обернуться обострением хронических заболеваний.

Вместе с врачами разбираемся, кому стоит сделать паузу или вовсе отказаться от этого популярного напитка.

За что мы любим цикорий? Кратко о пользе

Для начала стоит напомнить, почему цикорий так популярен. Гастроэнтеролог, к.м.н. Евгений Белоусов выделяет несколько ключевых преимуществ напитка:

  • Инулин для кишечника: это природный пребиотик, который служит пищей для полезных бактерий, улучшая микрофлору и пищеварение.
  • Витамины и минералы: цикорий содержит витамины группы B, витамин C, калий и магний, важные для нервной системы и сердца.
  • Низкая калорийность: идеальный выбор для тех, кто следит за весом.
  • Поддержка печени: напиток стимулирует выработку желчи, помогая работе печени и желчного пузыря.

Благодаря этим свойствам цикорий часто рекомендуют при диабете, проблемах с пищеварением и для контроля веса. Но на этом плюсы для некоторых заканчиваются.

Стоп-лист: 5 групп людей, которым цикорий может навредить

Врач-нутрициолог, к.м.н. Ирина Юзуп предупреждает, что, несмотря на всю пользу, некоторым людям стоит употреблять цикорий с большой осторожностью или полностью исключить его из рациона.

1. Люди с варикозным расширением вен и геморроем

Это одно из самых неочевидных, но важных противопоказаний.

"Цикорий может способствовать расширению кровеносных сосудов", — объясняет Ирина Юзуп.

Для людей, уже страдающих от варикоза или геморроя, это свойство может спровоцировать обострение и усугубить состояние сосудов.

2. Страдающие гастритом, язвой и повышенной кислотностью

Если у вас чувствительный желудок, цикорий может стать для него настоящим раздражителем. "Цикорий способен повышать кислотность желудочного сока", — отмечает врач. Это может привести к изжоге, болям и обострению гастрита или язвенной болезни. В период ремиссии употребление возможно, но только после консультации с гастроэнтерологом.

3. Склонные к аллергии

Хотя аллергия на цикорий встречается редко, она возможна. Растение относится к семейству Астровых, как и амброзия или ромашка. Если у вас есть реакция на эти растения, будьте осторожны. Аллергия может проявиться в виде кожного зуда, высыпаний или отека. Если вы пробуете напиток впервые, начните с нескольких глотков и понаблюдайте за реакцией организма.

4. Люди с заболеваниями почек

Цикорий обладает выраженным мочегонным эффектом. Для здорового человека это может быть даже полезно, но при наличии заболеваний почек и мочевыводящих путей дополнительная нагрузка на эти органы нежелательна. Чрезмерное употребление может нарушить водно-солевой баланс.

5. Беременные и кормящие женщины

Прямых запретов нет, но врачи проявляют осторожность.

"Исследований о влиянии цикория на организм беременных и кормящих женщин недостаточно", — подчеркивает Ирина Юзуп.

Из-за его сосудорасширяющих и мочегонных свойств, а также потенциального риска аллергии у младенца, в эти важные периоды лучше воздержаться от напитка или обсудить его допустимость с лечащим врачом.

Главный вывод: знать меру и слушать свой организм

Цикорий — прекрасный и полезный напиток, но, как и любой продукт с биологически активными компонентами, он требует осознанного подхода. Если вы здоровы, 1-2 чашки в день принесут только пользу. Но если у вас есть хотя бы одно из перечисленных хронических заболеваний, не стоит заниматься самолечением — перед введением цикория в свой рацион обязательно проконсультируйтесь с врачом.

23 сентября 2025, 16:24
Фото: freepik.com
"Доктор Питер"✓ Надежный источник

"Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем

Как распознать причину боли по ее расположению в теле?

6 тонких сигналов рака, которые организм посылает за 2 года до диагноза

6 тонких сигналов рака, которые организм посылает за 2 года до диагноза
Рак развивается незаметно, часто годами, но организм подает ранние сигналы, которые легко проигнорировать. Осведомленность об этих признаках может стать ключом к своевременному вмешательству, способному спасти жизнь. Оказывается, первые признаки видны за 2 года до развития заболевания. Исследования Американского онкологического общества и клиники Джонса Хопкинса, показывают, что ранняя диагностика повышает шансы на выздоровление до 90% для некоторых видов рака.

Шесть уроков жизни, которые меняют взгляд на мир

Шесть уроков жизни, которые меняют взгляд на мир
В мире, где информация льется потоком, а перемены происходят стремительно, простые и глубокие истины помогают найти опору. Раскрываем шесть принципов, основанных на психологии, философии и жизненных наблюдениях. Каждый из них предлагает новый взгляд на эмоции, воспитание, конфликты, честность, опасности и силу слов. Гнев как отражение скрытой правды В моменты ярости слова часто вырываются наружу, обнажая то, что обычно остается в тени.

Пир во время чумы: неужели Ксения Собчак повторит судьбу Насти Ивлеевой?

Пир во время чумы: неужели Ксения Собчак повторит судьбу Насти Ивлеевой?
Не успело общество остыть от оглушительного скандала с "голой вечеринкой" Насти Ивлеевой, как новая светская тусовка вызвала бурю негодования. В ночь на 23 сентября, пока московские системы ПВО отражали атаку беспилотников, журналистка Ксения Собчак устроила роскошный праздник, который многие россияне немедленно окрестили "пиром во время чумы". Неужели урок Ивлеевой не был усвоен, и теперь Собчак рискует навлечь на себя гнев общественности и "культуру отмены"? Икра из чаши, лобстеры и хиты нулевыхВечеринка под названием Prime Era была задумана как ностальгическое путешествие в "золотую эру" российского гламура — начало 2000-х.

Тест по фильму Иван Васильевич меняет профессию: правда или ложь

Тест по фильму Иван Васильевич меняет профессию: правда или ложь
Культовый фильм Леонида Гайдая Иван Васильевич меняет профессию (1973) – это искрометная комедия, где царь Иван Грозный из-за поломки машины времени оказывается в советской Москве, а управдом Бунша – в царских палатах. Вор Жорж Милославский ловко пользуется хаосом. Пора проверить, насколько хорошо известны детали этой картины. 1.

Как восстановить волосы после лета: секреты здорового блеска

Как восстановить волосы после лета: секреты здорового блеска
Лето – время солнца, моря и беззаботного отдыха. Но для волос этот сезон превращается в настоящий вызов. Ультрафиолет, соленая вода и хлорка в бассейнах лишают их влаги, делая ломкими, тусклыми и безжизненными. Разберем причины повреждения волос летом и расскажем про эффективные способы их восстановления. Почему лето вредит волосам? Жаркие месяцы создают для волос агрессивную среду, которая разрушает их структуру и ухудшает внешний вид.

23/09ВтрТело посылает 3 сигнала за 24 часа до отрыва тромба – не игнорируйте их 22/09ПндВ СССР не было панических атак – все пили этот простой напиток от стресса