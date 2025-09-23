Не только польза: врачи рассказали, кому на самом деле нельзя увлекаться цикорием

Вместе с врачами разбираемся, кому стоит сделать паузу или вовсе отказаться от этого популярного напитка.
За что мы любим цикорий? Кратко о пользе
Для начала стоит напомнить, почему цикорий так популярен. Гастроэнтеролог, к.м.н. Евгений Белоусов выделяет несколько ключевых преимуществ напитка:
- Инулин для кишечника: это природный пребиотик, который служит пищей для полезных бактерий, улучшая микрофлору и пищеварение.
- Витамины и минералы: цикорий содержит витамины группы B, витамин C, калий и магний, важные для нервной системы и сердца.
- Низкая калорийность: идеальный выбор для тех, кто следит за весом.
- Поддержка печени: напиток стимулирует выработку желчи, помогая работе печени и желчного пузыря.
Благодаря этим свойствам цикорий часто рекомендуют при диабете, проблемах с пищеварением и для контроля веса. Но на этом плюсы для некоторых заканчиваются.
Стоп-лист: 5 групп людей, которым цикорий может навредить
Врач-нутрициолог, к.м.н. Ирина Юзуп предупреждает, что, несмотря на всю пользу, некоторым людям стоит употреблять цикорий с большой осторожностью или полностью исключить его из рациона.
1. Люди с варикозным расширением вен и геморроем
Это одно из самых неочевидных, но важных противопоказаний.
"Цикорий может способствовать расширению кровеносных сосудов", — объясняет Ирина Юзуп.
Для людей, уже страдающих от варикоза или геморроя, это свойство может спровоцировать обострение и усугубить состояние сосудов.
2. Страдающие гастритом, язвой и повышенной кислотностью
Если у вас чувствительный желудок, цикорий может стать для него настоящим раздражителем. "Цикорий способен повышать кислотность желудочного сока", — отмечает врач. Это может привести к изжоге, болям и обострению гастрита или язвенной болезни. В период ремиссии употребление возможно, но только после консультации с гастроэнтерологом.
3. Склонные к аллергии
Хотя аллергия на цикорий встречается редко, она возможна. Растение относится к семейству Астровых, как и амброзия или ромашка. Если у вас есть реакция на эти растения, будьте осторожны. Аллергия может проявиться в виде кожного зуда, высыпаний или отека. Если вы пробуете напиток впервые, начните с нескольких глотков и понаблюдайте за реакцией организма.
4. Люди с заболеваниями почек
Цикорий обладает выраженным мочегонным эффектом. Для здорового человека это может быть даже полезно, но при наличии заболеваний почек и мочевыводящих путей дополнительная нагрузка на эти органы нежелательна. Чрезмерное употребление может нарушить водно-солевой баланс.
5. Беременные и кормящие женщины
Прямых запретов нет, но врачи проявляют осторожность.
"Исследований о влиянии цикория на организм беременных и кормящих женщин недостаточно", — подчеркивает Ирина Юзуп.
Из-за его сосудорасширяющих и мочегонных свойств, а также потенциального риска аллергии у младенца, в эти важные периоды лучше воздержаться от напитка или обсудить его допустимость с лечащим врачом.
Главный вывод: знать меру и слушать свой организм
Цикорий — прекрасный и полезный напиток, но, как и любой продукт с биологически активными компонентами, он требует осознанного подхода. Если вы здоровы, 1-2 чашки в день принесут только пользу. Но если у вас есть хотя бы одно из перечисленных хронических заболеваний, не стоит заниматься самолечением — перед введением цикория в свой рацион обязательно проконсультируйтесь с врачом.