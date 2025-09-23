Пир во время чумы: неужели Ксения Собчак повторит судьбу Насти Ивлеевой?

Не успело общество остыть от оглушительного скандала с "голой вечеринкой" Насти Ивлеевой, как новая светская тусовка вызвала бурю негодования. В ночь на 23 сентября, пока московские системы ПВО отражали атаку беспилотников, журналистка Ксения Собчак устроила роскошный праздник, который многие россияне немедленно окрестили "пиром во время чумы". Неужели урок Ивлеевой не был усвоен, и теперь Собчак рискует навлечь на себя гнев общественности и "культуру отмены"?

Икра из чаши, лобстеры и хиты нулевых

Вечеринка под названием Prime Era была задумана как ностальгическое путешествие в "золотую эру" российского гламура — начало 2000-х. Этот период совпал с расцветом карьеры самой Собчак, тогда еще скандальной "блондинки в шоколаде". Атмосфера соответствовала: красно-розовые тона, дискошары и хиты того времени, вроде Moscow never sleeps от DJ Smash, за диджейский пульт за которым встала сама хозяйка вечера.

Однако главным триггером для общества стал не плейлист, а меню. Судя по кадрам, разлетевшимся по сети, стол ломился от деликатесов: гостям подавали лобстеров, морских ежей и, что самое показательное, черную икру из огромной чаши. На фоне этой демонстративной роскоши веселились Люся Чеботина, Инстасамка, Тимати, Светлана Бондарчук и многие другие представители светской Москвы.

Дроны над головой и гнев в сети

Ирония судьбы или трагическое совпадение, но именно в эту ночь столица подверглась очередной атаке БПЛА. Контраст между беззаботным весельем элиты и тревожными новостями о работе ПВО оказался слишком разительным. Социальные сети взорвались волной негодования, и сравнения с вечеринкой Ивлеевой посыпались незамедлительно.

Если к Ивлеевой главной претензией был дресс-код, то к Собчак — сам факт неуместного праздника. Гости были одеты, но моральная нагота мероприятия, по мнению комментаторов, оказалась не менее оскорбительной.

"Пир во время чумы", "Пример Ивлеевой ничему не учит", "Что же творится в мире? Одни гибнут, недоедают, а другие с жиру бесятся", — подобные комментарии заполонили интернет.

Неприкасаемая? Почему Собчак может избежать последствий

Несмотря на схожесть общественного резонанса, многие уверены, что Ксению Собчак не ждет судьба Насти Ивлеевой.

Некоторые пытаются защитить организатора, утверждая, что жизнь не должна останавливаться и превращаться в сплошной траур. Однако эти голоса тонут в хоре возмущения. Для большинства россиян вечеринка Prime Era стала символом тотального отрыва так называемой элиты от реальности, в которой живет страна.