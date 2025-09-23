Срочная операция: фаворитка Пугачевой попала в больницу из-за скандального интервью Примадонны

Певицу Сашу Круглову многие помнят, как звезду седьмого сезона вокального суперпроекта Первого канала "Голос". В команде Ани Лорак Саша казалась одной из самых ярких, эффектных и голосистых. А еще она известна тем, что пела перед самой Аллой Пугачевой на отборе в популярное музыкальное телешоу "Фактор А". Тогда про нее много писали и говорили как про фаворитку Примадонны. Но вот недавнее резонансное интервью Пугачевой привело Круглова на больничную койку…

После событий февраля 2022 года Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри из аэропорта бизнес-авиации "Внуково-3" частным бортом улетела на Землю Обетованную. У Народной артистки Советского Союза есть израильское гражданство. И на Родине она после этого была лишь пару раз. Сейчас она проводит время то на Кипре, то в Юрмале. На Рижском взморье жена иностранного агента дала интервью признанной в России иностранным агентом журналистке. Где в очередной раз и Родину полила грязью, и бывшим мужьям всыпала по первое число, и по не предавшим страну коллегам катком прошлось.

Саша Круглова так расстроилась, когда это увидела и услышала, что попала в больницу на нервной почве. Иммунитет хрупкой артистки просто не выдержал всей той лжи и грязи, что почти четыре часа несла беглая Примадонна. "На фоне стресса открылось кровотечение, мне сделали срочную операцию", – сообщила Саша из больничной палаты. Помимо интервью Пугачевой, подорвали здоровье Саши и личные проблемы.

"Я на всех уровнях вижу, как люди что-то обещают, а не делают – от радиостанций до устроителей концертов, – плачет Саша Круглова. - Я устраивала благотворительные выступления для детей и взрослых Донбасса, привозила гуманитарную помощь, а когда оказалась в больнице, про меня словно все забыли. Когда я была в горячих точках, я помогала всем. А сейчас эта помощь нужна мне. Вообще, злость, хаос и боль талантливым людям очень вредят…"

Врачи пока не дают прогнозов, когда Саша Круглова сможет вернуться к работе… В больнице она остается уже несколько дней.