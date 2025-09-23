Тест по фильму Иван Васильевич меняет профессию: правда или ложь

Это самое тихое место на Земле, где сложно находиться даже час

В поисках абсолютной тишины люди часто представляют отдаленные уголки природы – высокие горы или безлюдные пустыни. Но даже там всегда присутствует легкий фон: шелест ветра, шорох песка или отдаленный гул. Настоящая тишина, способная заставить услышать биение собственного сердца и ток крови в венах, существует в искусственно созданном пространстве. Это безэховая камера в лаборатории Орфилда в США, признанная Книгой рекордов Гиннесса самым тихим местом планеты. История создания рекорда Работы над созданием идеально тихого пространства начались еще в 1970-х годах в компании Orfield Laboratories Inc.