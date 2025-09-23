Это самое тихое место на Земле, где сложно находиться даже час

Тесты Уехавшая Пугачева не смогла больше молчать Игры Сонник

Вторник 23 сентября

Вторник 23 сентября

11:19Это самое тихое место на Земле, где сложно находиться даже час 11:13Тело посылает 3 сигнала за 24 часа до отрыва тромба – не игнорируйте их 10:09Чем грозит сделка вслепую при сдаче жилья в аренду – ответила юрист 09:58Valve удалила из Steam вредоносную игру, укравшую криптовалюту на 150 тысяч долларов 09:51Мэр Москвы сообщил о ликвидации еще двух БПЛА на подлете к столице 09:44Реальные суперспособности: генетические особенности, меняющие восприятие мира 09:26За кулисами идеального образа: цена внешней привлекательности в современных отношениях 08:57Фестиваль театре и кино "Амурская осень" назвал лучшие фильмы и спектакли 08:49Нзазван баснословный гонорар Лолиты за концерт – выступление по цене квартиры в Москве 08:14Жизнь в расцвете сил: почему не стоит откладывать яркие моменты на потом 06:51Что нельзя делать 23 сентября в День Петра и Павла Рябинников – история, приметы и традиции 03:32Золотистый киви оказался эффективнее витамина С по влиянию на психическое здоровье 00:14Россияне стали проявлять повышенный интерес к ипотеке сроком на несколько месяцев 21:27Ужин, который крадет ваш сон: диетологи раскрыли, какие продукты мешают вам просыпаться бодрым 20:26Собянин: ПВО Минобороны отражается атака беспилотных средств, атаковавших Москву 20:21Что носить этой осенью? Главные цвета, которые сделают ваш гардероб самым стильным 19:25Готовьте кошельки: октябрь 2025 принесет небывалое богатство трем знакам Зодиака 18:34Прорыв в мире сна за 120 секунд: как техника пилотов научит вас засыпать мгновенно, где бы вы ни были? 17:16Забытый ключ к гармонии: как одно "золотое" правило Конфуция может перевернуть все ваши отношения? 16:28Прорыв в онкологии: превращение раковых клеток в здоровые 16:21"Никогда не пейте из стаканов и не пользуйтесь кофеваркой": бывший работник отеля рассказал, какие 5 предметов в номере на самом деле самые грязные 15:42Паника в родительских чатах: всех переводят в мессенджер Max: что делать, если вы еще не там? 15:26Как кассиры в супермаркетах узнают, богатый вы человек или бедный? 14:08Тома Холланда увезли в больницу прямо со съемок фильма "Человек-паук: Совершенно новый день" 13:37Покупателей недвижимости предупредили о рисках лишиться квартиры и денег из-за мошенников 13:29Ильсура Метшина переизбрали мэром Казани 13:24Как распознать причину боли по ее расположению в теле? 13:14Сон влияет на ощущение возраста: наука раскрывает секреты 12:49"Я ни о чем не жалею": Киркоров отреагировал на резонансное заявление Пугачевой об их браке 12:35В СССР не было панических атак – все пили этот простой напиток от стресса 11:08К 2028 году планета Земля станет моложе – названа причина удивительной аномалии 10:14Тест: Сколько Золотых мячей у Месси, Пеле и других легенд футбола? 10:11Адвокат оценил шансы жены Селиванова из "Реальных пацанов" вернуть деньги за проданную квартиру 09:24Колбаса как фактор риска рака кишечника: анализ медицинских данных 08:57Ученые рассказали о везении: как ваше сознание создает удачу 08:49Россиян предупредили о правовых последствиях за нарушения при сдаче квартиры 08:46Как управлять собой и ситуацией: простые техники из спецшкол ФСБ 08:21Утренний холодный душ – скрытая угроза для сосудов мозга 06:49Что нельзя делать 22 сентября в день святого Иосифа – история праздника и традиции 03:14Извержение вулкана стало причиной холодных зим – неожиданное открытие 00:23Исследование показало, что какао обладает удивительной пользой для пожилых людей 16:745 недорогих способов вернуть первозданный вид любимой расческе 14:19Как приготовить маринованную капусту на зиму – проверенные рецепты популярного блюда 12:03Безопасно ли оставлять зарядное устройство в розетке? Ответил эксперт 10:27Составлен "переводчик" с женского на мужской – список фраз вас удивит 06:17Что ни в коем случае нельзя делать 21 сентября в день рождения Святой Богородицы 03:53Главный урок "Интервидения": для чего Москва провела дорогостоящий конкурс песни 03:16Новое исследование помогло найти способ победить навязчивое желание перекусить 00:18Победителем конкурса "Интервидение" в Москве стал певец из Вьетнама Дык Фук 00:09Представлен инновационный шагающий по лестницам пылесос — будущее уже наступило
Это самое тихое место на Земле, где сложно находиться даже час

Это самое тихое место на Земле, где сложно находиться даже час
51

В поисках абсолютной тишины люди часто представляют отдаленные уголки природы – высокие горы или безлюдные пустыни. Но даже там всегда присутствует легкий фон: шелест ветра, шорох песка или отдаленный гул. Настоящая тишина, способная заставить услышать биение собственного сердца и ток крови в венах, существует в искусственно созданном пространстве. Это безэховая камера в лаборатории Орфилда в США, признанная Книгой рекордов Гиннесса самым тихим местом планеты.

История создания рекорда

Работы над созданием идеально тихого пространства начались еще в 1970-х годах в компании Orfield Laboratories Inc. Специалисты занимались вопросами звукоизоляции в архитектуре и дизайне, заметив пробелы в знаниях профессионалов. Цель состояла в разработке экспериментальной комнаты, полностью изолированной от внешних шумов, чтобы изучить пределы поглощения звука.

  • В середине 1990-х годов в Миннеаполисе появилась первая версия с уровнем шума -9,4 дБА.
  • К 2012 году показатель улучшили до -13 дБА.
  • В 2015 году в штаб-квартире Microsoft в Вашингтоне достигли -20,35 дБА, но это лидерство продержалось недолго.
  • В 2021 году Orfield Laboratories вернула рекорд, доведя уровень до -24,9 дБА.

Для понимания: обычная тихая комната имеет около 5 дБА, а 0 дБА считается порогом слуха человека. Отрицательные значения фиксирует только чувствительная аппаратура, подчеркивая сверхъестественную тишину.

Превращение студии в царство беззвучия

Основатель компании Стивен Орфилд адаптировал под лабораторию бывшую звукозаписывающую студию Sound 80, где когда-то работал Боб Дилан. Помещение шестигранной формы оснастили оборудованием из закрытого завода в Чикаго. Конструкция включает двойные стены из бетона и стали толщиной 30 сантиметров, поглощающие 99,99% внешних звуков. Клиновидные панели из стекловолокна усиливают эффект, а сетчатый пол предотвращает эхо от шагов.

В такой среде отсутствие посторонних шумов позволяет услышать внутренние процессы организма: сердцебиение, дыхание и даже работу клапанов сердца, как отмечал сам Орфилд после получасового пребывания.

Почему такая тишина становится опасной?

Длительное нахождение в безэховой камере вызывает дискомфорт. Организм, привыкший к фоновым звукам для ориентации в пространстве, реагирует тревогой. Возникает звон в ушах, ощущение паники и потеря восприятия реальности. Компания даже предлагала вызов: час в тишине за крупный приз, но немногие решались на это.

Посещение сейчас платное — 75 долларов за групповую сессию до пяти человек, где участники просто сидят и наблюдают за ощущениями. Двойное посещение обходится дороже. Один из журналистов описал опыт как потерю чувства времени, зуд в теле и облегчение при выходе, после чего разум прояснился, но возникли вопросы о здоровье слуха.

Практическое применение камеры

Помимо научных исследований звукоизоляции и привлечения туристов, камера используется для тестирования техники. Здесь проверяют шум от двигателей мотоциклов Harley-Davidson, сохраняя фирменный звук при снижении уровня. Разработчики бытовых приборов — стиральных и посудомоечных машин — оптимизируют бесшумность.

И само пространство служит для подготовки астронавтов. В космосе тишина гораздо глубже земной, а замкнутое окружение требует адаптации к длительному пребыванию без внешних ориентиров.

Такие помещения демонстрируют, насколько звук важен для человеческого восприятия мира. В отличие от рукотворной тишины, самое чистое место на планете формируется природой благодаря уникальным облакам и климату, но это уже тема для отдельного разговора.

23 сентября 2025, 11:19
Фото: сгенерировано ИИ: Шедеврум
Guinnessworldrecords.com✓ Надежный источник

Тело посылает 3 сигнала за 24 часа до отрыва тромба – не игнорируйте их

Тело посылает 3 сигнала за 24 часа до отрыва тромба – не игнорируйте их
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, ежегодно от венозного тромбоэмболизма погибает от 60 тысяч до 100 тысяч человек только в этой стране. Но есть 3 сигнала, которые дает тело за сутки до того, как оторвется тромб. Факторы риска в повседневной жизни Длительное сидение без движения значительно замедляет кровоток в нижних конечностях, повышая вероятность образования сгустков.

Чем грозит сделка вслепую при сдаче жилья в аренду – ответила юрист
Valve удалила из Steam вредоносную игру, укравшую криптовалюту на 150 тысяч долларов
Реальные суперспособности: генетические особенности, меняющие восприятие мира
За кулисами идеального образа: цена внешней привлекательности в современных отношениях
