Valve удалила из Steam вредоносную игру, укравшую криптовалюту на 150 тысяч долларов

Компания Valve столкнулась с серьезным инцидентом: бесплатная игра BlockBlasters, представленная в Steam как безобидный 2D-платформер, оказалась замаскированным вредоносным ПО. За месяц пребывания в магазине злоумышленники успели похитить у пользователей средства на сумму свыше 150 тысяч долларов.

Как развивалась ситуация?

Игра BlockBlasters появилась в Steam 17 августа и позиционировалась как продукт от разработчика Genesis Interactive. Но эта компания оказалась призрачной: кроме аккаунта в Twitter и записи в базе данных SteamDB, никаких следов онлайн-присутствия не обнаружено. Сервис SteamDB быстро отметил тайтл как подозрительный и присвоил соответствующий флаг.

Схема раскрылась благодаря жалобам из криптосообщества. Первые сигналы поступили в период с 20 по 22 сентября, хотя игра просуществовала в магазине почти месяц. Криптоаналитик ZachXBT, специализирующийся на расследованиях афер в сфере цифровых валют, 21 сентября опубликовал информацию о мошенничестве. В сообщении подчеркивалась критика в адрес Valve за допуск вредоносного ПО на платформу.

Жертвы и финансовые потери

Пострадавшие пользователи сообщили о значительных убытках. Среди них энтузиаст криптовалют Райво Плавниекс, страдающий от рака, лишился более 32 тысяч долларов. Эти средства составляли комиссионные, заработанные на платформе pump.fun для торговли мемкоинами.

Другие жертвы указали на потери в тысячи долларов и обратились к руководителю Valve Гейбу Ньюэллу с требованием принять меры.

Группа криптоэнтузиастов собрала доказательства в публичном Google-документе, где инцидент охарактеризован как "отвратительный акт трусости". Технические детали подтверждают вредоносный характер игры, которая маскировалась под развлечение, но на деле извлекала доступ к криптокошелькам.

Критика модерации и прецеденты

Пострадавшие отметили "возмутительный уровень модерации", позволивший такому ПО существовать на платформе. Подобные обманы не редкость в криптосфере, где безопасность зависит от надежности паролей и личной осторожности. Но размещение вредоносного контента на авторитетной игровой платформе создает опасный прецедент.

В итоге Valve удалила игру, но ущерб уже нанесен.