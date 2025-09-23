Тесты Уехавшая Пугачева не смогла больше молчать Игры Сонник

Вторник 23 сентября

Вторник 23 сентября

09:58Valve удалила из Steam вредоносную игру, укравшую криптовалюту на 150 тысяч долларов
Valve удалила из Steam вредоносную игру, укравшую криптовалюту на 150 тысяч долларов

Valve удалила из Steam вредоносную игру, укравшую криптовалюту на 150 тысяч долларов
32

Компания Valve столкнулась с серьезным инцидентом: бесплатная игра BlockBlasters, представленная в Steam как безобидный 2D-платформер, оказалась замаскированным вредоносным ПО. За месяц пребывания в магазине злоумышленники успели похитить у пользователей средства на сумму свыше 150 тысяч долларов.

Как развивалась ситуация?

Игра BlockBlasters появилась в Steam 17 августа и позиционировалась как продукт от разработчика Genesis Interactive. Но эта компания оказалась призрачной: кроме аккаунта в Twitter и записи в базе данных SteamDB, никаких следов онлайн-присутствия не обнаружено. Сервис SteamDB быстро отметил тайтл как подозрительный и присвоил соответствующий флаг.

Схема раскрылась благодаря жалобам из криптосообщества. Первые сигналы поступили в период с 20 по 22 сентября, хотя игра просуществовала в магазине почти месяц. Криптоаналитик ZachXBT, специализирующийся на расследованиях афер в сфере цифровых валют, 21 сентября опубликовал информацию о мошенничестве. В сообщении подчеркивалась критика в адрес Valve за допуск вредоносного ПО на платформу.

Жертвы и финансовые потери

Пострадавшие пользователи сообщили о значительных убытках. Среди них энтузиаст криптовалют Райво Плавниекс, страдающий от рака, лишился более 32 тысяч долларов. Эти средства составляли комиссионные, заработанные на платформе pump.fun для торговли мемкоинами.

Другие жертвы указали на потери в тысячи долларов и обратились к руководителю Valve Гейбу Ньюэллу с требованием принять меры.

Группа криптоэнтузиастов собрала доказательства в публичном Google-документе, где инцидент охарактеризован как "отвратительный акт трусости". Технические детали подтверждают вредоносный характер игры, которая маскировалась под развлечение, но на деле извлекала доступ к криптокошелькам.

Критика модерации и прецеденты

Пострадавшие отметили "возмутительный уровень модерации", позволивший такому ПО существовать на платформе. Подобные обманы не редкость в криптосфере, где безопасность зависит от надежности паролей и личной осторожности. Но размещение вредоносного контента на авторитетной игровой платформе создает опасный прецедент.

В итоге Valve удалила игру, но ущерб уже нанесен.

23 сентября 2025, 09:58
Фото: Steam
Shazoo.ru✓ Надежный источник

Готовьте кошельки: октябрь 2025 принесет небывалое богатство трем знакам Зодиака

Эволюция денег: от золота к цифровым валютам

Чем грозит сделка вслепую при сдаче жилья в аренду – ответила юрист

Чем грозит сделка вслепую при сдаче жилья в аренду – ответила юрист
В последние годы в России все больше людей выбирают бесконтактное заселение при сдаче жилья в аренду. Однако юрист Елена Могилевская предупредила, что такая схема может обернуться серьезными проблемами для собственников квартир.

Реальные суперспособности: генетические особенности, меняющие восприятие мира

Реальные суперспособности: генетические особенности, меняющие восприятие мира
Организм человека способен на удивительные вариации. Редкие генетические мутации и нейрологические особенности позволяют некоторым людям обладать способностями, которые кажутся сверхъестественными. Эти явления не связаны с магией или мифами, а представляют собой крайние проявления биологии. Притупленная чувствительность к боли Одна из наиболее изученных особенностей касается генов FAAH и SCN9A, которые влияют на восприятие боли.

За кулисами идеального образа: цена внешней привлекательности в современных отношениях

За кулисами идеального образа: цена внешней привлекательности в современных отношениях
Представьте такую ситуацию: молодая девушка живет в квартире в центре города. На встречах она предстает в безупречном виде – с идеальным макияжем, ароматом дорогих духов и элегантным платьем. Это классический образ принцессы из мира виртуальных историй, где все выглядит безупречно. Но реальность зачастую раскрывается в повседневных деталях, а ванная комната становится зеркалом истинных приоритетов. Косметический арсенал: сколько стоит ежедневный ритуал В типичной ванной комнате можно обнаружить впечатляющее количество продуктов: 30-40 баночек и флаконов, включая шампуни, кондиционеры, маски, скрабы и сыворотки; дополнительные инструменты, такие как бритвы, пинцеты и пилки; средства стоимостью от 3 до 5 тысяч рублей каждое на полках.

Нзазван баснословный гонорар Лолиты за концерт – выступление по цене квартиры в Москве

Нзазван баснословный гонорар Лолиты за концерт – выступление по цене квартиры в Москве
Известная российская певица Лолита Милявская вновь привлекла внимание к себе, объявив о предстоящем сольном концерте, Мероприятие обещает стать настоящим событием в мире музыкального шоу-бизнеса. По информации телеграм-канала "Звездач", ожидается, что выручка от этого выступления может составить более 31 миллиона рублей.

Жизнь в расцвете сил: почему не стоит откладывать яркие моменты на потом

Жизнь в расцвете сил: почему не стоит откладывать яркие моменты на потом
Темп жизни часто заставляет людей откладывать важные переживания на неопределенное будущее. Считается, что времени впереди достаточно, чтобы наверстать упущенное. Но реальность показывает обратное: после 50 лет организм меняется, энергии становится меньше, а забота о здоровье выходит на первый план. Именно в 30-40 лет силы, энтузиазм и свобода позволяют наслаждаться каждым сезоном в полной мере. Распространенные заблуждения о времени Многие придерживаются мнения, что жизнь бесконечна, и все планы можно реализовать позже.

