Вторник 23 сентября

Что нельзя делать 23 сентября в День Петра и Павла Рябинников – история, приметы и традиции

Что нельзя делать 23 сентября в День Петра и Павла Рябинников – история, приметы и традиции
122

23 сентября – это не просто день в календаре, а праздник, известный как День Петра и Павла Рябинников.

Этот день связан с именами двух епископов и имеет глубокие корни в народной культуре. Народные приметы на этот день могут рассказать о многом, открывая перед нами знания предков.

Рябина: символ здоровья и защиты

Согласно народным традициям, с 23 сентября начинается сбор рябины. "С Петрова дня летнего ешь землянику, а с осеннего рябину", – говорили старцы. В этот день рябина приобретает особую ценность: ее ягоды не только вкусны, но и обладают целебными свойствами. Предки использовали рябину для приготовления кваса, компотов и настоек. Кроме того, из ягод делали украшения, которые носили женщины, а веточка рябины часто висела на дверном косяке как защитный амулет. Считалось, что она оберегает дом от беды и злых духов.

Традиции и обычаи 23 сентября

На Руси этот день был наполнен различными обычаями. Люди собирали ягоды рябины, чтобы сохранить их на зиму. Рябина использовалась не только в кулинарии, но и в народной медицине. Сушеные ягоды добавляли в чаи и отвары, веря в их целебные свойства. Важно было не только собрать рябину, но и оставить часть ягод для птиц, что свидетельствовало о заботе о природе.

Что нельзя делать 23 сентября

Согласно народным поверьям, в этот день следует избегать определенных действий:

• Отказывать хорошим людям в просьбе – это может привлечь негатив в вашу жизнь.

• Проявлять жадность и скупость – щедрость в этот день принесет удачу.

• Собирать всю рябину с дерева – оставьте часть ягод для птиц, чтобы не нарушить гармонию природы.

Что можно делать 23 сентября

Этот день также предлагает множество возможностей для приятного времяпрепровождения:

• Гулять на свежем воздухе – насладитесь осенней природой.

• Готовить квас из рябины – попробуйте создать вкусный напиток.

• Заниматься домашними делами – полезно и приятно провести время с близкими.

• Читать книги – погружение в литературу обогатит ваш внутренний мир.

Народные приметы на 23 сентября

Народные приметы также могут дать представление о погоде и будущем:

• Если на деревьях много ягод, зима будет морозной.

• Мало плодов рябины – к сухой погоде до конца осени.

• Поставишь веточку рябины – прибудет счастье.

• Птицы клюют рябину – хороший знак, предвещающий удачу.

23 сентября 2025, 06:51
Фото: Freepik
Золотистый киви, известный как SunGold, вызывает все больше интереса у ученых благодаря своим полезным свойствам. Недавнее исследование, проведенное специалистами из CSIRO и Университета Аделаиды в Австралии, продемонстрировало, что этот фрукт может оказывать положительное влияние на психическое здоровье человека, превосходя по эффективности традиционные добавки витамина С.

Россияне стали проявлять повышенный интерес к ипотеке сроком на несколько месяцев
В последние месяцы в России наблюдается заметный рост интереса к краткосрочной ипотеке. По данным экспертов, с начала года доля сделок, оформляемых на срок от нескольких месяцев до года, увеличилась в полтора раза. Это явление в первую очередь касается покупателей вторичного жилья и новостроек бизнес– и премиум-класса.

Ужин, который крадет ваш сон: диетологи раскрыли, какие продукты мешают вам просыпаться бодрым
Вы ложитесь спать, казалось бы, вовремя, но сон не идет, а утром вы чувствуете себя "разбитым", словно и не отдыхали. Диетолог рассказал, как вечерний рацион влияет на качество сна и какие продукты стоит исключить из своего ужина. По мнению диетолога-консультанта Алексея Кабанова, послеобеденное время – не лучшее для гастрономических экспериментов и обильных приемов пищи.

Что носить этой осенью? Главные цвета, которые сделают ваш гардероб самым стильным
Если вы задаетесь вопросом, какие цвета будут главными этой осенью, то вы попали по адресу. Дизайнеры предлагают нам такую палитру, которая идеально впишется в осенний пейзаж – от глубоких, уютных оттенков до ярких, согревающих акцентов.

Готовьте кошельки: октябрь 2025 принесет небывалое богатство трем знакам Зодиака
Кто из нас не мечтает, чтобы деньги вдруг начали сыпаться с неба? Астрологи шепчут, что положение планет очень даже влияет на наши кошельки. И, судя по всему, октябрь 2025 года обещает быть по-настоящему "золотым" для некоторых везунчиков. Звезды выстраиваются так, что создают прям мощный денежный поток.

