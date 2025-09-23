Что нельзя делать 23 сентября в День Петра и Павла Рябинников – история, приметы и традиции

23 сентября – это не просто день в календаре, а праздник, известный как День Петра и Павла Рябинников.

Этот день связан с именами двух епископов и имеет глубокие корни в народной культуре. Народные приметы на этот день могут рассказать о многом, открывая перед нами знания предков.

Рябина: символ здоровья и защиты

Согласно народным традициям, с 23 сентября начинается сбор рябины. "С Петрова дня летнего ешь землянику, а с осеннего рябину", – говорили старцы. В этот день рябина приобретает особую ценность: ее ягоды не только вкусны, но и обладают целебными свойствами. Предки использовали рябину для приготовления кваса, компотов и настоек. Кроме того, из ягод делали украшения, которые носили женщины, а веточка рябины часто висела на дверном косяке как защитный амулет. Считалось, что она оберегает дом от беды и злых духов.

Традиции и обычаи 23 сентября

На Руси этот день был наполнен различными обычаями. Люди собирали ягоды рябины, чтобы сохранить их на зиму. Рябина использовалась не только в кулинарии, но и в народной медицине. Сушеные ягоды добавляли в чаи и отвары, веря в их целебные свойства. Важно было не только собрать рябину, но и оставить часть ягод для птиц, что свидетельствовало о заботе о природе.

Что нельзя делать 23 сентября

Согласно народным поверьям, в этот день следует избегать определенных действий:

• Отказывать хорошим людям в просьбе – это может привлечь негатив в вашу жизнь.

• Проявлять жадность и скупость – щедрость в этот день принесет удачу.

• Собирать всю рябину с дерева – оставьте часть ягод для птиц, чтобы не нарушить гармонию природы.

Что можно делать 23 сентября

Этот день также предлагает множество возможностей для приятного времяпрепровождения:

• Гулять на свежем воздухе – насладитесь осенней природой.

• Готовить квас из рябины – попробуйте создать вкусный напиток.

• Заниматься домашними делами – полезно и приятно провести время с близкими.

• Читать книги – погружение в литературу обогатит ваш внутренний мир.

Народные приметы на 23 сентября

Народные приметы также могут дать представление о погоде и будущем:

• Если на деревьях много ягод, зима будет морозной.

• Мало плодов рябины – к сухой погоде до конца осени.

• Поставишь веточку рябины – прибудет счастье.

• Птицы клюют рябину – хороший знак, предвещающий удачу.