Золотистый киви, известный как SunGold, вызывает все больше интереса у ученых благодаря своим полезным свойствам.

Недавнее исследование, проведенное специалистами из CSIRO и Университета Аделаиды в Австралии, продемонстрировало, что этот фрукт может оказывать положительное влияние на психическое здоровье человека, превосходя по эффективности традиционные добавки витамина С. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Nutrients.

В рамках клинического исследования 26 взрослых участников с низким уровнем витамина C были разделены на две группы. Одна группа ежедневно употребляла два золотистых киви, в то время как другая получала витамин C в форме капсул. Ученые внимательно отслеживали изменения в настроении, уровне стресса и проявлениях усталости у участников.

Результаты оказались впечатляющими: уже через четыре дня у людей, которые ели киви, наблюдалось значительное снижение усталости. Через неделю улучшилось общее настроение и ощущение жизненной энергии. В то же время участники, принимающие витамин C в капсулах, также отмечали положительные изменения, но эффект был менее выраженным и проявлялся значительно позже.

Исследователи объясняют такую разницу тем, что киви содержит не только витамин C, но и множество других биоактивных веществ, которые усиливают антиоксидантную защиту организма и поддерживают функционирование нервной системы. Эти дополнительные компоненты, вероятно, играют ключевую роль в улучшении психоэмоционального состояния. Регулярное употребление золотистого киви может стать простым и доступным способом для укрепления психического здоровья и борьбы с последствиями стресса.

Значимость этого открытия нельзя переоценить. В условиях современного мира, где стресс и усталость становятся обычным явлением, такие натуральные источники витаминов и микроэлементов могут стать важной частью повседневного рациона. Золотистый киви не только вкусен, но и полезен, что делает его отличным дополнением к диете.

Кроме того, ранее ученые обнаружили, что прием добавок с витамином D2 может приводить к снижению уровня витамина D3 — основной формы этого витамина, которая необходима для укрепления костей и поддержания иммунной системы. Это подчеркивает важность выбора источников витаминов и минералов: натуральные продукты часто оказываются более эффективными и безопасными по сравнению с синтетическими добавками.