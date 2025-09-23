Золотистый киви оказался эффективнее витамина С по влиянию на психическое здоровье

Тесты Уехавшая Пугачева не смогла больше молчать Игры Сонник

Топ новостей недели

Cо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом ВерникаCо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом Верника Врачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столеВрачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столе "Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает “поплывший” овал лица лучше салонных процедур"Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает “поплывший” овал лица лучше салонных процедур Одна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонтОдна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонт

Лента новостей

Вторник 23 сентября

03:32Золотистый киви оказался эффективнее витамина С по влиянию на психическое здоровье 00:14Россияне стали проявлять повышенный интерес к ипотеке сроком на несколько месяцев 21:27Ужин, который крадет ваш сон: диетологи раскрыли, какие продукты мешают вам просыпаться бодрым 20:26Собянин: ПВО Минобороны отражается атака беспилотных средств, атаковавших Москву 20:21Что носить этой осенью? Главные цвета, которые сделают ваш гардероб самым стильным 19:25Готовьте кошельки: октябрь 2025 принесет небывалое богатство трем знакам Зодиака 18:34Прорыв в мире сна за 120 секунд: как техника пилотов научит вас засыпать мгновенно, где бы вы ни были? 17:16Забытый ключ к гармонии: как одно "золотое" правило Конфуция может перевернуть все ваши отношения? 16:28Прорыв в онкологии: превращение раковых клеток в здоровые 16:21"Никогда не пейте из стаканов и не пользуйтесь кофеваркой": бывший работник отеля рассказал, какие 5 предметов в номере на самом деле самые грязные 15:42Паника в родительских чатах: всех переводят в мессенджер Max: что делать, если вы еще не там? 15:26Как кассиры в супермаркетах узнают, богатый вы человек или бедный? 14:08Тома Холланда увезли в больницу прямо со съемок фильма "Человек-паук: Совершенно новый день" 13:37Покупателей недвижимости предупредили о рисках лишиться квартиры и денег из-за мошенников 13:29Ильсура Метшина переизбрали мэром Казани 13:24Как распознать причину боли по ее расположению в теле? 13:14Сон влияет на ощущение возраста: наука раскрывает секреты 12:49"Я ни о чем не жалею": Киркоров отреагировал на резонансное заявление Пугачевой об их браке 12:35В СССР не было панических атак – все пили этот простой напиток от стресса 11:08К 2028 году планета Земля станет моложе – названа причина удивительной аномалии 10:14Тест: Сколько Золотых мячей у Месси, Пеле и других легенд футбола? 10:11Адвокат оценил шансы жены Селиванова из "Реальных пацанов" вернуть деньги за проданную квартиру 09:24Колбаса как фактор риска рака кишечника: анализ медицинских данных 08:57Ученые рассказали о везении: как ваше сознание создает удачу 08:49Россиян предупредили о правовых последствиях за нарушения при сдаче квартиры 08:46Как управлять собой и ситуацией: простые техники из спецшкол ФСБ 08:21Утренний холодный душ – скрытая угроза для сосудов мозга 06:49Что нельзя делать 22 сентября в день святого Иосифа – история праздника и традиции 03:14Извержение вулкана стало причиной холодных зим – неожиданное открытие 00:23Исследование показало, что какао обладает удивительной пользой для пожилых людей 16:445 недорогих способов вернуть первозданный вид любимой расческе 14:19Как приготовить маринованную капусту на зиму – проверенные рецепты популярного блюда 12:03Безопасно ли оставлять зарядное устройство в розетке? Ответил эксперт 10:27Составлен "переводчик" с женского на мужской – список фраз вас удивит 06:17Что ни в коем случае нельзя делать 21 сентября в день рождения Святой Богородицы 03:53Главный урок "Интервидения": для чего Москва провела дорогостоящий конкурс песни 03:16Новое исследование помогло найти способ победить навязчивое желание перекусить 00:18Победителем конкурса "Интервидение" в Москве стал певец из Вьетнама Дык Фук 00:09Представлен инновационный шагающий по лестницам пылесос — будущее уже наступило 22:02Мизулина поддержала: SHAMAN снял свою кандидатуру с конкурса "Интервидение" 21:31Международный скандал: участнице из США не дали выйти на сцену "Интервидения" в Москве 17:02"Лубочный шарик": Матвиенко объяснил популярность Кадышевой у молодежи фриковостью 16:52Российские ученые открыли инновационный способ защиты зубов от кариеса 14:38Эти вещи лучше убрать с балкона и участка задолго до прихода зимы – рекомендации на сентябрь 12:27Готовим вяленые помидоры – лучшие рецепты и советы по правильному выбору томатов 11:43Сумка тоут: что это, как выглядит и чем отличается от шоппера 10:18Кате Лель – 51: вспоминаем путь певицы от первого хита до новой волны популярности в соцсетях 06:49Эта специя медленно разрушает вашу печень: врачи советуют немедленно проверить свои запасы 03:173 фразы, разрушающие любовь навсегда: древние мудрецы предупреждали об этом 00:51День луковых слез 20 сентября: 4 строгих "нельзя", чтобы не лишиться денег и здоровья
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Золотистый киви оказался эффективнее витамина С по влиянию на психическое здоровье

Золотистый киви оказался эффективнее витамина С по влиянию на психическое здоровье
131

Золотистый киви, известный как SunGold, вызывает все больше интереса у ученых благодаря своим полезным свойствам.

Недавнее исследование, проведенное специалистами из CSIRO и Университета Аделаиды в Австралии, продемонстрировало, что этот фрукт может оказывать положительное влияние на психическое здоровье человека, превосходя по эффективности традиционные добавки витамина С. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Nutrients.

В рамках клинического исследования 26 взрослых участников с низким уровнем витамина C были разделены на две группы. Одна группа ежедневно употребляла два золотистых киви, в то время как другая получала витамин C в форме капсул. Ученые внимательно отслеживали изменения в настроении, уровне стресса и проявлениях усталости у участников.

Результаты оказались впечатляющими: уже через четыре дня у людей, которые ели киви, наблюдалось значительное снижение усталости. Через неделю улучшилось общее настроение и ощущение жизненной энергии. В то же время участники, принимающие витамин C в капсулах, также отмечали положительные изменения, но эффект был менее выраженным и проявлялся значительно позже.

Исследователи объясняют такую разницу тем, что киви содержит не только витамин C, но и множество других биоактивных веществ, которые усиливают антиоксидантную защиту организма и поддерживают функционирование нервной системы. Эти дополнительные компоненты, вероятно, играют ключевую роль в улучшении психоэмоционального состояния. Регулярное употребление золотистого киви может стать простым и доступным способом для укрепления психического здоровья и борьбы с последствиями стресса.

Значимость этого открытия нельзя переоценить. В условиях современного мира, где стресс и усталость становятся обычным явлением, такие натуральные источники витаминов и микроэлементов могут стать важной частью повседневного рациона. Золотистый киви не только вкусен, но и полезен, что делает его отличным дополнением к диете.

Кроме того, ранее ученые обнаружили, что прием добавок с витамином D2 может приводить к снижению уровня витамина D3 — основной формы этого витамина, которая необходима для укрепления костей и поддержания иммунной системы. Это подчеркивает важность выбора источников витаминов и минералов: натуральные продукты часто оказываются более эффективными и безопасными по сравнению с синтетическими добавками.

Шоу-бизнес в Telegram

23 сентября 2025, 03:32
Фото: Freepik
Nutrients✓ Надежный источник

По теме

Ученые назвали самый "распиаренный" витамин, который на самом деле бесполезен для большинства людей

Новое исследование ученых выявило скрытую пользу томатного сока для сердца и сосудов

Россияне стали проявлять повышенный интерес к ипотеке сроком на несколько месяцев

Россияне стали проявлять повышенный интерес к ипотеке сроком на несколько месяцев
В последние месяцы в России наблюдается заметный рост интереса к краткосрочной ипотеке. По данным экспертов, с начала года доля сделок, оформляемых на срок от нескольких месяцев до года, увеличилась в полтора раза. Это явление в первую очередь касается покупателей вторичного жилья и новостроек бизнес– и премиум-класса.

Ужин, который крадет ваш сон: диетологи раскрыли, какие продукты мешают вам просыпаться бодрым

Ужин, который крадет ваш сон: диетологи раскрыли, какие продукты мешают вам просыпаться бодрым
Вы ложитесь спать, казалось бы, вовремя, но сон не идет, а утром вы чувствуете себя "разбитым", словно и не отдыхали. Диетолог рассказал, как вечерний рацион влияет на качество сна и какие продукты стоит исключить из своего ужина. По мнению диетолога-консультанта Алексея Кабанова, послеобеденное время – не лучшее для гастрономических экспериментов и обильных приемов пищи.

Что носить этой осенью? Главные цвета, которые сделают ваш гардероб самым стильным

Что носить этой осенью? Главные цвета, которые сделают ваш гардероб самым стильным
Если вы задаетесь вопросом, какие цвета будут главными этой осенью, то вы попали по адресу. Дизайнеры предлагают нам такую палитру, которая идеально впишется в осенний пейзаж – от глубоких, уютных оттенков до ярких, согревающих акцентов.

Готовьте кошельки: октябрь 2025 принесет небывалое богатство трем знакам Зодиака

Готовьте кошельки: октябрь 2025 принесет небывалое богатство трем знакам Зодиака
Кто из нас не мечтает, чтобы деньги вдруг начали сыпаться с неба? Астрологи шепчут, что положение планет очень даже влияет на наши кошельки. И, судя по всему, октябрь 2025 года обещает быть по-настоящему "золотым" для некоторых везунчиков. Звезды выстраиваются так, что создают прям мощный денежный поток.

Прорыв в мире сна за 120 секунд: как техника пилотов научит вас засыпать мгновенно, где бы вы ни были?

Прорыв в мире сна за 120 секунд: как техника пилотов научит вас засыпать мгновенно, где бы вы ни были?
В мире, где каждая секунда на счету, а стресс стал постоянным спутником, проблемы со сном знакомы многим. Но что, если существует техника, позволяющая погрузиться в глубокий сон всего за две минуты, независимо от окружающей обстановки? Эта техника разработана в 1940-х годах для пилотов, которым необходимо было быстро и качественно восстанавливаться между вылетами, часто в экстремальных условиях.

Выбор читателей

21/09ВскЧто ни в коем случае нельзя делать 21 сентября в день рождения Святой Богородицы 22/09ПндВ СССР не было панических атак – все пили этот простой напиток от стресса 22/09ПндГотовьте кошельки: октябрь 2025 принесет небывалое богатство трем знакам Зодиака 21/09ВскСоставлен "переводчик" с женского на мужской – список фраз вас удивит 22/09ПндКак кассиры в супермаркетах узнают, богатый вы человек или бедный? 21/09ВскБезопасно ли оставлять зарядное устройство в розетке? Ответил эксперт