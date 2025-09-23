Тесты Уехавшая Пугачева не смогла больше молчать Игры Сонник

Россияне стали проявлять повышенный интерес к ипотеке сроком на несколько месяцев

9

В последние месяцы в России наблюдается заметный рост интереса к краткосрочной ипотеке. По данным экспертов, с начала года доля сделок, оформляемых на срок от нескольких месяцев до года, увеличилась в полтора раза.

Это явление в первую очередь касается покупателей вторичного жилья и новостроек бизнес– и премиум-класса. Краткосрочные ипотеки становятся популярными среди тех, кто стремится приобрести квартиру, пока она доступна, используя средства от продажи своей текущей недвижимости для погашения кредита.

Согласно информации консалтинговой компании CORE.XP, краткосрочные ипотечные схемы составляют 10-15% всех сделок на рынке жилья, что значительно больше по сравнению с началом года. В сегменте новостроек этот показатель достигает 20-25%. В крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург, доля таких сделок колеблется от 12% до 18%, тогда как в менее крупных регионах этот показатель составляет 5-8%.

Эксперты отмечают, что краткосрочная ипотека является временной мерой и не создает долговой нагрузки на длительный срок. Операционный директор компании Est-a-Tet Алексей Новиков указал на то, что около 70% заемщиков, оформляющих ипотеку на первичное жилье, выбирают займы на короткий срок. Это свидетельствует о том, что многие россияне предпочитают не связываться с долгосрочными обязательствами.

На вторичном рынке каждая десятая сделка сопровождается ипотекой, и краткосрочные кредиты здесь также становятся все более распространенными. Риелтор Евгений Коноплев отметил, что 7-10% сделок на вторичном рынке приходятся на краткосрочную ипотеку. Однако эксперты предупреждают, что интерес к таким кредитам может снизиться, если ставки по ипотеке поднимутся выше 14%.

Управляющий директор компании "Метриум" Руслан Сырцов добавил, что кредитные организации сейчас активно поддерживают краткосрочные ипотечные схемы, чтобы сохранить кредитную активность даже при высоких ставках. Средняя ставка по рыночной ипотеке в Москве на данный момент составляет 20,11%.

На фоне повышения ставок по ипотечным кредитам россияне вновь начали проявлять интерес к коммунальному жилью, особенно в Санкт-Петербурге. Многие покупают комнаты в коммуналках с намерением сдавать их в аренду. Это изменение в предпочтениях связано с необходимостью находить более доступные варианты жилья в условиях экономической нестабильности.

Краткосрочная ипотека становится важным инструментом для россиян, стремящихся приобрести жилье в непростой экономической ситуации. Этот тренд отражает адаптацию покупателей к меняющимся условиям рынка и их желание оптимизировать финансовые обязательства.

23 сентября 2025, 00:14
Фото: Freepik
РИА Новости✓ Надежный источник

Ужин, который крадет ваш сон: диетологи раскрыли, какие продукты мешают вам просыпаться бодрым

Вы ложитесь спать, казалось бы, вовремя, но сон не идет, а утром вы чувствуете себя "разбитым", словно и не отдыхали. Диетолог рассказал, как вечерний рацион влияет на качество сна и какие продукты стоит исключить из своего ужина. По мнению диетолога-консультанта Алексея Кабанова, послеобеденное время – не лучшее для гастрономических экспериментов и обильных приемов пищи.

Что носить этой осенью? Главные цвета, которые сделают ваш гардероб самым стильным

Если вы задаетесь вопросом, какие цвета будут главными этой осенью, то вы попали по адресу. Дизайнеры предлагают нам такую палитру, которая идеально впишется в осенний пейзаж – от глубоких, уютных оттенков до ярких, согревающих акцентов.

Готовьте кошельки: октябрь 2025 принесет небывалое богатство трем знакам Зодиака

Кто из нас не мечтает, чтобы деньги вдруг начали сыпаться с неба? Астрологи шепчут, что положение планет очень даже влияет на наши кошельки. И, судя по всему, октябрь 2025 года обещает быть по-настоящему "золотым" для некоторых везунчиков. Звезды выстраиваются так, что создают прям мощный денежный поток.

Прорыв в мире сна за 120 секунд: как техника пилотов научит вас засыпать мгновенно, где бы вы ни были?

В мире, где каждая секунда на счету, а стресс стал постоянным спутником, проблемы со сном знакомы многим. Но что, если существует техника, позволяющая погрузиться в глубокий сон всего за две минуты, независимо от окружающей обстановки? Эта техника разработана в 1940-х годах для пилотов, которым необходимо было быстро и качественно восстанавливаться между вылетами, часто в экстремальных условиях.

Забытый ключ к гармонии: как одно "золотое" правило Конфуция может перевернуть все ваши отношения?

Человеческие отношения – это сложный танец ожиданий, эмоций и взаимодействия. И хотя психологи предлагают множество стратегий, самый мощный и вечный принцип, возможно, был сформулирован более двух тысяч лет назад древнекитайским мудрецом Конфуцием. Кажется очевидным, не правда ли? Но стоит копнуть глубже, и вы поймете, почему эта "негативная" формулировка Золотого правила этики — настоящий фундамент для построения здоровых, крепких и гармоничных отношений во всех сферах жизни.

