Понедельник 22 сентября

Что носить этой осенью? Главные цвета, которые сделают ваш гардероб самым стильным

89

Если вы задаетесь вопросом, какие цвета будут главными этой осенью, то вы попали по адресу.

Дизайнеры предлагают нам такую палитру, которая идеально впишется в осенний пейзаж – от глубоких, уютных оттенков до ярких, согревающих акцентов. Давайте вместе разберемся, что будет в моде и как носить эти цвета так, чтобы каждый ваш образ вызывал восхищение.

1. Красный — наш главный герой этой осени

Забудьте про скучные серые дни. Красный – это всегда про энергию, страсть и уверенность в себе. Но этой осенью он особенно хорош в своих самых насыщенных и благородных оттенках. Представьте себе самые вкусные, глубокие тона: спелая вишня, благородное бордо, терпкое вино или даже насыщенный цвет марсалы.

Он не просто яркий, он про уверенность в себе, про смелость. Такие цвета будто созданы, чтобы прогнать любую осеннюю хандру, добавляют образу роскоши и немного таинственности.

Как носить: не надо сразу облачаться в алый плащ с ног до головы, если это не совсем ваш стиль. Начните с ярких акцентов: красное пальто, кожаная сумка, эффектные ботильоны или даже стильный маникюр – и вы уже в тренде.

Шикарно смотрится с черным, темно-серым, бежевым. А для тех, кто любит эксперименты, попробуйте сочетание с нежно-розовым – удивитесь, как это свежо.

2. Шоколадный — новый черный, и это здорово

Прощайте, скучные коричневые. Этой осенью в моде глубокий, аппетитный шоколадный оттенок, который многие стилисты уже смело назвали "новым черным". Он такой теплый, такой обволакивающий, как любимый плед или чашка горячего какао в дождливый день. И выглядит при этом очень дорого.

Этот цвет – настоящий универсальный солдат вашего гардероба. Он мягче черного, но при этом ничуть не уступает ему в элегантности и универсальности. Идеален для создания уютных и стильных осенних образов.

Как носить: смело делайте ставку на монохром. Когда все вещи разных оттенков коричневого – от молочного до горького шоколада – это выглядит очень эффектно. Пальто, брючный костюм, кожаная юбка или просто уютный свитер в этом цвете – беспроигрышный вариант.

Сочетается с кремовым, молочным, оранжевым, терракотовым, а также с зелеными и глубокими синими тонами.

3. Зеленый — глоток свежего воздуха

Осенью природа начинает менять свои зеленые наряды, но мы можем сохранить эту свежесть и гармонию в своем гардеробе. Оттенки оливкового, хаки, мшистого и глубокого бутылочного зеленого привнесут в ваш образ спокойствие и природную красоту.

Представьте себе осенний лес, но в вашей одежде. Эти цвета успокаивают, выглядят очень стильно и, кстати, невероятно комплиментарны для большинства людей.

Как носить: отличный вариант для повседневных образов: парки, куртки-бомберы, уютные кардиганы, свитера и брюки в зеленых тонах будут особенно популярны. А что насчет вязаного платья изумрудного цвета?

Прекрасно гармонирует с бежевым, серым, золотистым, коричневым и, конечно, с любимым денимом.

4. Глубокий синий — сама элегантность

Если черный немного надоел, но вы все еще хотите выглядеть элегантно и строго, обратите внимание на глубокие синие оттенки – от полуночного до насыщенного индиго.

Это цвет сдержанной, но очень заметной роскоши. Он выглядит дорого и универсально подходит для любого случая – будь то важная деловая встреча или выход в свет.

Как носить: синий брючный костюм – это уже классика, но этой осенью он особенно актуален. Вечернее платье в этом оттенке или элегантное пальто будут смотреться невероятно стильно. И не забудьте про джинсы – деним глубокого синего цвета всегда в моде!

Отлично смотрится с белым, серым, серебряным. А для смелых акцентов – с красным или горчичным.

5. Серый — не скучный, а очень стильный

Серый цвет снова в тренде, но не холодные и однообразные его вариации, а теплые, насыщенные серые оттенки, приближенные к графиту и цвету мокрого асфальта.

Серый – это как чистый холст для художника. Он идеальная база, фундамент для любого образа, позволяющий создавать многослойные и очень интересные комплекты. Выглядит современно и минималистично.

Как носить: используйте серый как основу для своих комплектов: шерстяные брюки, кашемировые джемперы, кардиганы, объемные шарфы и, конечно, пальто. Кстати, серый прекрасно дружит со всеми яркими цветами, становясь для них идеальным фоном.

Комбинируйте с белым, черным, бежевым и любыми яркими акцентами.

6. Солнечные брызги: горчичный, терракотовый, тыквенный

Несмотря на доминирование глубоких и приглушенных тонов, осень просто немыслима без жизнерадостных и теплых акцентов. Горчичный, терракотовый, рыжий и тыквенно-оранжевый – эти цвета будут как последние теплые лучики солнца, добавляя яркости и уюта в ваш образ.

Они моментально поднимают настроение. Ассоциируются с золотой листвой, осенними урожаями и уютными вечерами.

Как носить: не обязательно в них одеваться с головы до ног. Лучше всего использовать эти цвета в качестве ярких пятен. Свитер, шарф, сумка, берет или даже необычная пара обуви в одном из этих оттенков сделают ваш образ законченным и модным.

Идеально гармонируют с коричневым, оливковым, серым и синим.

Парочка советов, чтобы быть неотразимой этой осенью

  • Играйте с фактурами и слоями: осень – лучшее время для многослойности! Сочетайте мягкий кашемир с грубой шерстью, гладкую кожу с уютным вельветом, атлас с твидом. Это добавит вашему образу глубины и интереса, и, конечно, тепла!
  • Аксессуары — ваш секретный ингредиент: даже самый простой наряд заиграет новыми красками, если добавить к нему модный шарф, стильную сумку, перчатки или необычное украшение в актуальных цветах. Это быстрый и легкий способ быть в тренде.
  • Главное правило – ваше личное "нравится": мода – это прекрасно, но ваш собственный комфорт и уверенность в себе – важнее всего. Выбирайте те цвета, которые вам к лицу, в которых вы чувствуете себя собой и в которых хочется порхать.

Так что, не грустите по лету. Осень – это прекрасная возможность обновить свой образ, поэкспериментировать с палитрой и насладиться красотой сезона. И пусть ваша осень будет самой модной и уютной.

22 сентября 2025, 20:21
Фото: freepik.com
